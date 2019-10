Horóscopo da semana de 07 a 13 de outubro: busque por equilíbrio

Durante toda a semana, a quadratura tensa do Saturno em Capricórnio e do Sol em Libra cria um embate entre uma energia leve e a urgência de fazer tudo rapidamente. “Teremos que saber dosar essa vontade de ter harmonia e paz com organização e pé no chão”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Vênus entra em Escorpião, trazendo à tona carências e impulsos negativos. Por outro lado, algumas pessoas podem se sentir inclinadas a serem mais honestas com seus sentimentos e aprofundar as relações. Por fim, no domingo, a Lua cheia em Áries trará maior transparência para lidar com as coisas, além de aflorar paixões mais intensamente.

Áries

A Lua em Aquário do início da semana pede que as arianas invistam no lado social. Aproveite o período, pois logo o recolhimento se fará necessário durante a Lua em Peixes. Também tome cuidado com energias densas que podem lhe cercar. A quadratura do Sol com Saturno afetará tanto seu profissional quanto afetivo. Mas no fim de semana a tensão se dissipará, permitindo que você vá a luta!

Touro

Atividades interessantes surgirão em seu campo profissional e será preciso criatividade e inovação para lidar com a rotina. Na Lua em Peixes, invista em programações em grupo, especialmente aquelas relacionadas ao espiritual. Para o final de semana, busque limpar a mente com esportes. Assim, será mais fácil lidar com as ansiedades que tem sentido. Quanto ao campo afetivo, fica o alerta: cuidado com a possessividade.

Gêmeos

Enquanto a Lua estiver em Aquário, pense no que pode ser feito para se tornar mais independente. Busque também soluções novas para antigos problemas e livre-se daquilo que não quer mais em sua área profissional. Já no fim de semana, com a Lua em Áries, o cenário se tornará mais interessante e você se sentirá mais disposta a sair e curtir com os amigos. Ao longo da semana, a conjunção de Vênus e Mercúrio pede um trabalho das questões emocionais de seu cotidiano.

Câncer

A semana se inciará com uma energia de recolhimento, propícia para atividades tranquilas e de reflexão. A conjunção de Mercúrio com Vênus em Escorpião pode lhe trazer energias fortes e complicadas. Seu afetivo também estará bastante afetado pela quadratura do Sol com Saturno. Uma vez que tiver estabilizado sua espiritualidade, será mais fácil aproveitar a Lua cheia do final de semana para se divertir.

Leão

Suas atenções estarão em boa parte voltadas para o campo afetivo durante o começo da semana. Reflita especialmente sobre sua comunicação com as pessoas queridas. A Lua em Peixes dará continuidade a esse período de interiorização, mas logo o final de semana chegará trazendo agitação. Se surgir a oportunidade de fazer uma viagem, não deixe passá-la.

Virgem

A Lua em Aquário afetará a rotina das virginianas. Se espera bons resultados, precisará movimentar o jogo. Por sua vez, a conjunção de Mercúrio e Vênus aliada com a Lua em Peixes trará mais intensidade para o campo afetivo. No final de semana, enquanto o satélite estiver em Áries, tome muito cuidado com irritações despropositadas e outros sentimentos exagerados.

Libra

A saída de Vênus do seu signo mexe com a questão financeira. Hora de pensar em estratégias para melhorar a renda. A quadratura do Sol com Saturno pode trazer dilemas familiares com os quais você precisará lidar com tranquilidade no coração. Clarear os pensamentos também clareará as atitudes. Com a Lua em Peixes, busque por purificação tanto do ambiente quanto pessoal. No fim de semana, energias intensas se concentrarão em seu campo afetivo.

Escorpião

Vem aí uma fase bem forte. Mercúrio e Vênus em seu signo representam impactos nas questões afetivas, emocionais e de prosperidade. Cuidado com o ciúme. Mudanças internas podem ser necessárias para que você avance em seu caminho. Mobilize seus esforços para fazer mudanças domésticas que lhe darão mais liberdade. Os dias 10 e 11 serão de muita sensibilidade e talvez criatividade. No fim de semana, cuidado com as irritações.

Sagitário

A Lua no signo de Aquário despertará seu desejo por mais conhecimento. Aproveite também para resolver pequenas pendências acumuladas. Quando a Lua entrar em Peixes, seus sentimentos ficarão mais aflorados. Melhor optar por recolhimento e interiorização. A conjunção entre Mercúrio e Vênus também afetará seu emocional, portanto cuidado com os desgastes.

Capricórnio

O velho dilema de como dividir seu tempo para encontrar novos meios de lidar com seu financeiro será o foco do começo da semana. A Lua em Peixes traz certa sensibilidade afetiva. Nos dias 12 e 13, atenção para desavenças no âmbito familiar. A conjunção Vênus e Mercúrio favorece atividades sociais com amigos. Saturno em seu signo formará quadratura com o Sol, podendo criar dores de cabeça no campo profissional.

Aquário

A Lua em seu signo pode trazer certa carga emocional a princípio, mas com reflexão, você terá ideias novas para fugir do que o limita. O que será muito bom caso esteja em relações sufocantes. A Lua em Peixes deixará sua intuição mais afiada para os assuntos financeiros. Já para o fim de semana, a previsão é de muita energia.

Peixes

A introspecção deve reinar no começo da semana. Nada de falar tudo o que quer. Por outro lado, as piscianas finalmente perceberão que não precisam atender às vontades alheias sempre. Seja mais você mesma. Quando a Lua estiver em seu próprio signo, você estará mais sensível, mas também mais dona de si. O final de semana será bem positivo para por planos em ação.

