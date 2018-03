Para alma e o corpo: 5 hotéis para renovar as energias nesta Páscoa

A Páscoa marca uma período de renovação, então nada melhor do que aproveitar esse período para viajar consigo mesma e descansar corpo e mente.

Desde hotéis de luxo que promovem programas de meditação até dias de intensas massagens e auto-reflexão, preparamos um guia de locais em diversos pontos do Brasil para você tirar alguns dias de folga do estresse do cotidiano e aproveitar um momento de paz e tranquilidade:

O hotel irá promover a 11ª edição do evento Praticando o Bem Viver. Comandada por Márcia De Luca, especialista em ioga, meditação e Ayurveda, cada hóspede irá vivenciar uma experiência única que misturam atividades que alinham o corpo e a mente.

Programas de gastronomia será uma parte importante da cura holística do retiro.

Data programada: de 28/03 até 01/04

Preço: R$2.742,95

2. Canto da Floresta Eco Resort – Amparo (SP)

Entre em contato com a natureza e explore os preceitos do Feng Shui para você e sua família. O hotel promove o contato com a natureza com diversas atividades espirituais e relaxantes, como: a sala de meditação, parque holístico que ajuda você a entrar em contato com seu Universo interior e recantos espirituais.

Data programada: de 29/03 até 01/04

Preço:

Suíte luxo – R$440,00 por pessoa em apartamento duplo*

Suíte luxo varanda – R$510,00 por pessoa em apartamento duplo*

Suíte master – R$580,00 por pessoa em apartamento duplo*

Com eventos programados para o dia inteiro, o hotel promove para os seus hóspedes atrações que relaxam e cultuam a paz com si mesmo e com a natureza. Todos os dias existe uma caminhada contemplativa, mesclando entre os dias da páscoa com atividades de yoga dance, show de talentos, tarô, meditação e prática corporal em contato com o meio ambiente.

Data programada: de 29/03 até 01/04

Preço: conferir tabela no site conforme preferência

4. Pousada e SPA Vrindavana – Rio de Janeiro (RJ)

O programa do hotel incluí muitas atividades para a família toda. Como caminhadas terapêuticas, workshops sobre cultura indiana, trilhas ecológicas, aulas de yoga (pago a parte), palestras e cerimônias no Tempo Krishna Balarama e show de MPB.

Data programada: de 29/03 até 01/04

Preço: Chalé/Suíte vip e Suíte Panorâmica Master – valor varia conforme pessoa (criança inclusa tem taxa extra)

5. Hotel e Fazenda Rosa dos ventos – Teresópolis (RJ)

Para os menos aventureiros, este hotel oferece as atividades perfeitas. Com a dose perfeita entre descanso e o alívio do estresse, os hóspedes podem experimentar massagens, teapias anti-estress e drenagem linfática.

Também fornecem atividades físicas como trilhas, pesca e equitação.

Data programada: de 28/03 até 01/04

Preço: varia dependendo da diária escolhida e da quantidade de pessoas no pacote

* Valores sujeito a alteração