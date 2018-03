No fim do ano passado, o príncipe William, 35 anos, entregou uma carta escrita a mão pelo príncipe George, 4 anos, para o Papai Noel com único pedindo: um carro de polícia. Parece que o desejo permanece ainda muito vívido na memória do pequeno membro da família real.

Nesta última terça-feira (13), William e o príncipe Harry, 33 anos, compareceram ao um evento no Palácio de Kensington para honrar os trabalhadores que trabalharam na Scotland Yard e o pai do príncipe George confirmou a paixão do filho ainda por carros de polícia, divulgou a Vanity Fair.

Em tom de brincadeira, o comissário da polícia Jayne Richardson disse a William que existiam postos vagos na delegacia. “Estamos recrutando, na verdade, então, George e Charlotte estão interessados?”.

Príncipe William, em resposta, complementou: “[George] está obcecado, na verdade, pela polícia. . . carros, brinquedos, tudo”.

Será que teremos um membro da família real trabalhando dentro de uma delegacia no futuro? Com certeza, ficaremos de olho.

