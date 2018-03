O ator Eddie Murphy, 56 anos, declarou que não tem qualquer interesse em manter contato com a filha de 10 anos, Angel. A guarda da criança está sendo disputada pela mãe da menina, a cantora Mel B, ex-Spicy Girl, e por seu ex-marido, o empresário Stephen Belafonte.

O jornal britânico Daily Mail afirma que teve acesso aos papeis do processo e que advogados do empresário entraram em contato com o ator. “O Sr. Murphy não teve nenhum contato até hoje com a criança e deixou claro que quer evitar qualquer forma de interação”, declarou Eddie à Justiça.

Atualmente, Mel B e Stephen possuem guarda compartilhada de Madison, filha de 6 anos dos dois. Agora, o empresário quer garantir a guarda de Angel, já que ajudou a criá-la durante grande parte da sua vida. O anúncio da separação do casal foi feito em janeiro de 2017. Na época, a cantora revelou ter sido vítima de vários atos de violência doméstica durante o período em que estiveram juntos.