8 perfis para seguir no Instagram se você ama literatura

{OBJETO} O cacto que serve como reflexão: "Amas o pássaro? O amor? / O cacto? Ou amas a mulher / De um amigo pacato?", no poema "4, Roteiro do Silêncio". {LIVRO} De amor tenho vivido. {AUTOR} Hilda Hilst. {DENTRO} Coletânea com 50 poemas com um tema em comum: o amor. A capa e as páginas são ilustradas por Ana Prata. {IMPRESSÃO} Os poemas de Hilda, nessa coletânea, tocam com beleza o amor em suas mais variadas facetas, performances e contextos: o platônico; a solidão; o imaturo; a paixão. O amor maduro, puro, ou o aflitivo, que sofre. O desejo e também a perda. Passe um café, abra o livro e leia. Passe uns dias, abra novamente e leia com outro café. O amores vão se construindo de maneiras diferentes… {GRIFO} "Que este amor não me cegue nem me siga", do poema "I, Cantares do sem nome e de partidas". {DADOS} 96 páginas, editora @CompanhiaDasLetras. {EXTRA} A “tortice” da plantinha é um oferecimento da @LorenaMartins, ♥️.