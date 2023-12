Pedrinho, do hit ‘Acorda Pedrinho’, morre aos 65 anos

Pedro Domingos do Prado, inspiração da música ‘Acorda Pedrinho’, morreu na noite de segunda-feira (25), aos 65 anos. A banda autora da música, Jovem Dionísio, confirmou a notícia nas redes sociais.

Segundo o obituário da Prefeitura de Curitiba, Pedro foi encontrado morto em um quarto de hotel na capital paranaense. O sepultamento acontecerá na tarde desta terça-feira (26), em cemitério municipal.

“Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionísio é pelas amizades que fizemos lá dentro. […] Pedrinho com certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece”, publicou a banda no Instagram.

Continua após a publicidade

Pedrinho era conhecido por frequentar o mesmo bar que os integrantes e “tirar um cochilho” sentado na mesa do bar, motivo pelo qual a banda criou a música que se tornou hit em 2022. Hoje, a composição coleciona mais de 23 milhões de visualizações no Youtube.

“Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deus. Um dia a gente se encontra para terminar aquela partida de sinuca”, escreveu a banda.

Continua após a publicidade