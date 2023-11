Lançamentos de músicas desta semana (20/11 a 24/11)!

Outra semana se encerra num flash com o feriado, e o mundo da música continua entregando novidades espetaculares para alegrar nosso final de semana e nos motivar para o começo de mais uma.

Dentre os lançamentos da semana, não podemos deixar de mencionar a parceria entre Björk e Rosalía na faixa “Oral”, com direito a vocais de 1998 da própria Björk, capturados entre as eras Homogenic e Vespertine.

Por outro lado, Duda Beat volta a surpreender com seu mais novo single “Saudades de Você”, que promete ser o novo hino das apaixonadas.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Vamos conhecer as novidades musicais? Essa semana nosso queridinho Shawn Mendes fez um mini comeback ao mundo da música, participando do single “Witness Me” de Jacob Collier.

Kali Uchis traz mais um gostinho do seu futuro álbum ORQUÍDEAS, desta vez com “LABIOS MORDIDOS”, em parceria com Karol G, prometendo uma das grandes colaborações do ano.

Vamos conhecer os lançamentos da semana?

Vamos conhecer os lançamentos da semana?

SAUDADE DE VOCÊ

Depois de meses esperando por novos projetos, Duda Beat está de volta com seu mais novo single “SAUDADE DE VOCÊ”, sendo o primeiro gostinho do seu terceiro álbum – que representa perfeitamente a saudade que estávamos sentindo de novidades da cantora.

A produção é uma resposta para o amor tão retratado em Te amo lá fora, álbum de 2021, se dando a possibilidade de finalmente se libertar.

“SAUDADES DE VOCÊ” chega com uma novidade para o estilo de Duda, adotando um pop futurista com rastros do Miami Bass, gênero dos anos 90 que dominava as pistas de dança, se inspirando em lendas como Madonna, Kylie Minogue e Miley Cyrus.

A faixa ainda veio acompanhada do primeiro clipe da artista com a Universal Musical, o primeiro não produzido de forma independente pela cantora, feito completamente em preto e branco, destacando um estilo grunge enquanto Duda dança ao lado de outros dançarinos.

“Sou a Duda das mangas bufantes, sou a Duda dark que encara de frente os assuntos do amor e sou a Duda sensual também, feliz com esse lado”, contou Duda Beat em nota de divulgação.

Oral

A lenda musical Björk entregou um hit perfeito para quem gosta daquele pop com ritmo alternativo e tranquilo. Em parceria com Rosalía, a cantora lança “Oral”, um material inédito composto em 1998 que explora o gênero dancehall, descrito pela mesma como o “avô” do reggaeton – nada mais digno do que convidar a diva Rosalía, não é mesmo?

“Os experimentos de Rosalía com o gênero e sua voz incrível fizeram dela uma convidada óbvia para a faixa”, dividiu Björk em suas redes sociais.

O lançamento ainda veio acompanhado de um videoclipe no estilo futurista, no qual as cantoras aparecem duelando e realizando acrobacias enquanto cantam seus versos em roupas brancas.

A novidade, vale destacar, chega com um caráter beneficente, de modo que todos os lucros obtidos a partir do mais novo projeto serão revertidos para o fim da pesca de salmão selvagem na Islândia, país de origem de Björk.

Witness Me

Além de entregar nossa nova música favorita, Jacob Collier trouxe Shawn Mendes de volta para a música – depois de seus fãs esperarem pacientemente – no novo single “Witness Me”, em parceria com Stormzy e Kirk Franklin.

A faixa chega com uma batida lenta e sentimental, ao estilo Collier, e a voz de Shawn segue perfeitamente a de Jacob.

LABIOS MORDIDOS

Kali Uchis está de volta para fazer a divulgação do seu próximo álbum ORQUÍDEAS, lançando assim seu mais novo single, “LABIOS MORDIDOS” em companhia da ilustre latina Becky G.

A música, que havia sido apresentada no Billboard Music Awards, chega para ser o novo hit do verão, misturando o pop alternativo de Uchis com o reggaeton de Becky G.

E para melhorar, “LABIOS MORDIDOS” veio acompanhada de um videoclipe inédito com as duas cantoras, que nos deixa no ritmo de uma festa de dança.

HER MIND (BLOSSOM EDITION)

Urias segue conquistando nossos corações e as redes sociais, especialmente depois do lançamento da versão deluxe de seu segundo disco de carreira, o HER MIND (BLOSSOM EDITION).

O projeto conta com três canções inéditas, sendo estas “Rolling”, “Trip” e “Suave”, além de uma versão remix “Ultimate One” com o rapper americano, Cakes da Killa.

O conceito visual foi totalmente pensado pela cantora, a partir de suas experiências sendo questionada a respeito de seu corpo e sua identidade, mostrando que esse álbum é sua hora de florescer.

“Quando decidi trabalhar esse tema, queria naturalizar corpos como os meus, não só no lugar social, mas no biológico também. E dentro do universo do Her Mind, isso vem sendo representado pela natureza, nos ciclos naturais como o nascer e o pôr do sol. Eu venho nesse lugar das representações naturais para as pessoas pararem, refletirem e entenderem que mesmo que os nossos pilares sociais não fossem esses, eu ainda faria parte da natureza”, explicou Urias em comunicado à imprensa.

Não sei vocês, mas nós estamos prontas para ser da natureza ao lado de Urias.

POCPOC

PE-DRO SAM-PA-IO! O queridinho Pedro Sampaio está mais uma vez na nossa lista de lançamentos da semana, desta vez com seu novo single quentíssimo “POCPOC” – tá fazendo calor né?

A faixa chega para se tomar mais um dos clássicos hits de festa e pegação de Sampaio, tendo aquele ar quente e sensual que o cantor tanto ama entregar. “POCPOC” ainda veio acompanhado de um videoclipe ao lado de Deborah Seco, no qual participam de sonhos quentes e eróticos ao lado de outras pessoas.

3D ft. Justin Timberlake

Quem aí estava ouvindo “3D” do Jungkook sem parar? Nós também, mas agora vai ficar repeat até o fim do ano, pois o integrante do grupo sul-coreano de K-pop BTS liberou a versão deluxe da faixa, sendo acompanhado dos vocais de ninguém mais e ninguém menos que Justin Timberlake.

O lançamento vem como presente para as fãs de Jungkook, que nesta semana receberam a notícia da continuação do hiato do grupo, devido ao cronograma do alistamento militar.

A Menina da Felicidade

Procurando por novos beats brasileiros para aproveitar a virada de ano? Erasmo Carlos promete isso com a primeira faixa do seu próximo álbum, intitulada “A Menina da Felicidade”, acompanhado por Gaby Amarantos – o que mais nosso coração poderia pedir? Com direito à batida 100% brasileira de Erasmo, essa faixa é a dos nossos sonhos.

Eu Ofereço Flores

Ainda no ritmo da preparação da playlist de fim de ano, Roberto Carlos lançou “Eu Ofereço Flores”, faixa inédita que será apresentada pela primeira vez no seu clássico especial de final de ano.

E os lançamentos podem ter chegado ao fim, mas você pode conferir tudo na nossa playlist semanal no Spotify!