Lançamentos de músicas desta semana (04/12 a 08/12)!

O mês de dezembro apenas começou e já estamos tocando nossa playlist de músicas natalinas no replay – e não julgamos, estamos fazendo o mesmo! Mas, apesar de este ser o mês perfeito para se afundar nos álbuns natalinos, isso não significa que ele não venha recheado de novidades musicais para renovar nossas energias e a setlist da nossa semana. Dentre os lançamentos da semana, não poderíamos deixar de mencionar o comeback da rainha do rap Nicki Minaj, que no seu próprio aniversário presenteou seus fãs com um novo álbum intitulado Pink Friday 2, fazendo referência ao seu álbum icônico de 2010.

Por outro lado, Anitta e Peso Pluma se uniram para um hit musical no ritmo reggaeton que a gente tanto ama, e “BELLAKEO” já promete ser a nova faixa favorita das festas. E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Mais uma semana chega ao fim e, claro, isso só pode significar mais uma das playlists com os lançamentos da semana da Claudia – já pode favoritar! Vamos conhecer as novidades musicais? Essa semana temos a ascensão do novo pop com o lançamento do segundo álbum de carreira de Tate McRae – que vem roubando os holofotes e o coração de todos nas redes sociais – intitulado THINK LATER, com faixas como “greedy” e “exes”. E ainda falando sobre álbuns que prometem marcar a indústria musical, temos o mais novo álbum para as “barbz” de plantão, pois Nicki Minaj chega com Pink Friday 2.

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

Think Later

A nova aposta do showbiz chegou com força! Tate McRae lançou seu segundo álbum de estúdio, intitulado Think Later, que garantimos estar recheados de hits da nova era do pop. Depois do sucesso de faixas como “greedy” e “exes”, o novo álbum conta com 14 faixas dentre as quais 12 são lançamentos inéditos, e se tem uma coisa que McRae sabe fazer é ter variedade dentro do projeto. Think Later é uma composição das grandes variedades do pop, desde baladas tristes como “grave” – que foram com as quais deu início à sua carreira – até músicas animadas com a clássica batida dançante, como em “hurt my feelings”.

Continua após a publicidade

Mal podemos esperar para ver o que a nova princesa do pop vai trazer para nós, com suas pitadas de R&B.

Triple M

Este é o poder do mister worldwide! O rapper Pitbull acaba de lançar um dos possíveis hits do verão em parceria com os cantores latinos Malwell e IAm Chino. Trata-se da agitada e super praiana “Triple M”, que com toda certeza vai ocupar as principais playlists do verão pelo mundo.

Para os amantes de reggaetown, a faixa é perfeita para curtir os fins de semana quentes do verão que se inicia na próxima semana. E não para por aí! Vale lembrar que o rapper cubano detentor dos hits “Timber” e “Give Me Everything” está em turnê com outros dois grandes nomes da música latina: Ricky Martin e Enrique Iglesias, na aclamada The Trilogy Tour. A princípio, a turnê está com datas e cidades confirmadas apenas nos Estados Unidos e sem previsão de aterrissagem em terras brasileiras. Please, come to Brazil!

Continua após a publicidade

girl in new york

Alguém pediu por uma balada para as festas? Nessa Barrett entrega mais uma de suas músicas poderosas e tocantes em “girl in new york”, que promete ser a fiel companheira de quem gosta de um pouco de melancolia durante as comemorações de final de ano. Na faixa, Barrett lamenta ter deixado seu amado partir para Nova Iorque, onde ele rapidamente esqueceu dela e escolheu uma “girl in new york”. Se podemos contar com alguém para dar as melhores faixas para um dia nublado, é a Nessa. Agora, vamos imaginar que estamos em um dia chuvoso na cidade de Nova Iorque enquanto andamos em um táxi amarelo!

Dilemma

Não vai faltar punk rock nesta playlist! Como já havíamos mencionado em outras publicações, o Green Day vem realizando a divulgação do seu mais novo projeto, o “Saviors” e dessa vez, a banda retorna com mais um single eletrizante intitulado “Dilemma”. Este é o terceiro single do 14º álbum da banda americana hit nos anos 2000. A previsão é de que “Saviors” chegue nas plataformas de streaming ainda no primeiro trimestre de 2024, para alegria dos fãs de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool. This is Rock n’ Roll, baby!

BELLAKEO

Peso Pluma chegou para conquistar nossos corações com “BELLAKEO”, novo single em parceria com a rainha do Brasil Anitta, um hit repleto do que tanto amamos no reggaeton e, claro, cheio de sensualidade. Na música ouvimos nossa queridinha dando aulas no espanhol e prometendo passar todas as noites no BELLAKEO, dançando e sensualizando. E as novidades não acabaram por aí, porque a faixa ainda veio acompanhada de um videoclipe cheio de sensualidade, no qual vemos os dois cantores dançando da melhor forma que conhecem. Já virou nossa nova música favorita para as festas do final de semana!

Continua após a publicidade

Rebel Diamonds

Após um show não tão surpreendente no performático e ainda recente Primavera Sound, o The Killers retornou ao mainstream nesta última semana com a coletânea Rebel Diamonds para alegria dos fãs da banda americana, dona de hits como “Mr. Brightside” e “Somebody Told Me”. O álbum além de contar com os hits que já conhecemos, também apresenta um single novinho em folha chamado “Spirit”, com uma pegada eletrizante e nostálgica que só Brandon Flowers, vocalista do grupo, consegue reproduzir. Com toda certeza Rebel Diamonds é uma homenagem e um presente aos fãs da banda que acompanham a tantos anos o trabalho desta banda icônica!

The General

Hoje é dia de rock! O Guns N’Roses lançou “The General”, uma faixa inédita que segue o beat clássico que tanto amamos da banda. Apesar de ser inédita no streaming, a música já tinha sido disponibilizada no lado B do vinil de “Perhaps”, que foi lançado ainda em agosto deste ano. “The General” é mais uma das faixas que foram compostas nas sessões de composição para o Chinese Democracy de 2008, sendo uma espécie de lenda para os fãs do grupo por ser uma continuação da faixa “Estranged”. O projeto traz consigo um certo ar de nostalgia que nos faz voltar aos primeiros álbuns do grupo e redescobrir nossa paixão pelo rock.

Continua após a publicidade

Airplane Tickets

O céu é o limite para Pharrell Williams, Rauw Alejandro e Swae Lee! O trio de cantores disponibilizaram esta semana a gostosa e relaxante faixa “Airplane Ticket” que com toda certeza, te fará sobrevoar na melhor das sensações para essa playlist. Inovando em um ritmo bastante parecido com o reggaetown, Pharrell, produtor interino do single, convida grandes nomes do ritmo para aprimorar essa faixa que não pode faltar na sua estação. Tá esperando o que? Play no verão e na playlist também!

Amigos

Nosso queridinho J Balvin chega com um single congelante, “Amigos”. Com seu estilo clássico de reggaeton, o cantor lamenta o fim de um relacionamento, esclarecendo que não foi culpa de nenhum dos dois, e sim da rotina. “Música com muito amor, feita com o som com o qual vocês se conectaram comigo e espero que vocês desfrutem tanto quanto eu”, contou o artista em suas redes sociais sobre o significado da faixa.

“Amigos” ainda veio acompanhada de um videoclipe congelante, no qual o cantor se vê rodeado de neve, montanha e, com toda certeza, muito frio, assim rendendo um pouquinho de atuação!

Continua após a publicidade

Deja Vu – Luan Santana e Ana Castela

Por essa ninguém esperava! Luan Santana convidou ninguém mais, ninguém menos que a nossa boiadeira favorita, Ana Castela para abrilhantar o seu mais novo e romântico single, “DEJA VU”. Com uma letra super romântica e perfeita para os corações desesperados por um amor que faz saudade, os dois entregam o melhor do sertanejo/pop que vai abalar suas estruturas nesta playlist. Essa dupla entrega talento e muito mais!

Pink Friday 2

Temos barbz por aqui? Porque nossa rainha do rap chega com um lançamento quentíssimo! Nicki Minaj chega com Pink Friday 2, seu novo álbum que faz homenagem ao Pink Friday, seu primeiro álbum de estúdio lançado em 2010. Agora, 13 anos depois, a rapper chega com 22 faixas inéditas no estilo 2010 – ou seja, a era de ouro da música, não é mesmo? O álbum ainda conta com participações especiais de Drake, Future, Lil Wayne, Lourdiz e muito mais, marcando seu comeback e retomando seu trono mais uma vez. E a rapper ainda colocou um sample de Billie Eilish na faixa de abertura, “Are You Gone Already”, prometendo um momento de renovação em sua carreira mas ainda mantendo a nostalgia em dia.

Já roubou nosso coração!

E os lançamentos podem ter acabado, mas você pode conferir a lista inteira na nossa playlist!