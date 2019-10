O que a Lua cheia do dia 13 prepara para os signos

O segundo final de semana de outubro será coroado com uma Lua cheia no signo de Áries. Veja a seguir o que o fenômeno, que acontece no domingo (13) pode reservar para você:

Áries

21/3 a 20/4

Com a Lua cheia do dia 13 em Áries, você sentirá necessidade de ir em busca de novas experiências e aventuras. A ocasião será ideal para fazer uma viagem, especialmente se for para um lugar onde possa relaxar e se divertir.

Touro

21/4 a 20/5

Com a Lua cheia do dia 13 em Áries, aproveite para descansar. Faça uma viagem curta para um local afastado e tranquilo e, durante o final de semana, desligue seu celular para curtir a calmaria, a cidade e a comida local.

Gêmeos

21/5 a 20/6

No fim de semana dos dias 12 e 13, durante a Lua cheia em Áries, você vai relutar em aceitar um convite para um grande evento, achando que poderá pesar no seu orçamento. Mas não se preocupe. O momento é de diversão e leveza!

Câncer

21/6 a 21/7

Na Lua cheia do dia 13, o foco passará a ser a carreira. A conclusão de um projeto ou negócio lhe renderá não apenas aplausos, mas também uma promoção ou honra especial. Caso esteja em busca de um novo cargo, apesar de o período se mostrar favorável, você precisará lidar com a concorrência. Mantenha a confiança e elabore estratégias para se sobressair.

Leão

22/7 a 22/8

No dia 13, com a chegada da Lua cheia, o setor financeiro estará iluminado. Permita-se, então, gastar um pouco mais com o que quiser. Se for solteira, saia bastante e socialize, pois poderá conhecer um novo amor.

Virgem

23/8 a 22/9

Durante a Lua cheia do dia 13, você verá o avanço monetário pelo qual esteve aguardando. A graninha extra pode chegar pela família ou investimento. Aproveite o período para finalizar negociações e tomar decisões também ligadas ao setor financeiro.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua cheia do dia 13 será um doce momento para o amor. Aproveite e faça uma viagem para um lugar tranquilo, onde poderá curtir a natureza com seu par.

Escorpião

23/10 a 21/11

A conclusão de um projeto secreto no qual vem trabalhando se dará no dia 13, durante a Lua cheia em Áries. Depois de gastar tanta energia para finalizar essa tarefa, talvez você se sinta exaurida. Veja se consegue dar uma pausa nas atividades sociais e dormir bem.

Sagitário

22/11 a 21/12

Quanto ao romance, a Lua cheia do dia 13 iluminará seu coração, deixando lembranças que vão acompanhá-la por um longo período. É provável que um convite para uma festa proporcione um encontro com alguém especial. Porém, se já encontrou seu amor, o fogo da paixão acenderá entre você e seu par, aproximando-os ainda mais.

Capricórnio

22/12 a 20/1

No dia 13, com a chegada da Lua cheia, sua atenção estará mais voltada para assuntos relacionados ao lar e à família. Aproveite para receber amigos e parentes em casa ou até mesmo para fazer uma limpeza geral e se livrar de algumas coisas que não usa. Assim, o ambiente pode ficar mais agradável. Se algum familiar estiver precisando de ajuda, não hesite em lhe dar acolhida.

Aquário

21/1 a 19/2

A vontade de viajar persistirá por todo o mês. Com a chegada da Lua cheia no dia 13, talvez você consiga programar outra saída, desta vez para um destino próximo, com pessoas queridas. Também sentirá muita vontade de estar junto da sua família depois de tanto tempo ocupada. Não meça esforços para visitar seus parentes, mesmo que eles morem longe.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia do dia 13 trará o final de negociações financeiras, permitindo que você dedique seu tempo para outros assuntos. É possível que, após finalizar um trabalho importante, você receba uma grande quantia de dinheiro como recompensa. E ninguém poderá dizer que não será merecido.

