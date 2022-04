Padaria dos Bebês: Gabriela Fugulin cria receitas pensadas para crianças

Formada em administração, Gabriela Fugulin trabalhou por 10 anos como bancária e, quando engravidou, se aprofundou nos temas relacionados à maternidade, desde a gestação e o parto até a introdução alimentar. E assim percebeu a falta de alimentos nos mercados tradicionais que atendessem aos níveis de qualidade nutricional necessários para crianças que estão começando a se alimentar. Foi partindo dessa necessidade que ela criou a padaria dos bebês.

“Parei de trabalhar pra conseguir ter uma gestação mais tranquila e a minha ideia já era ficar pelo menos os dois primeiros anos com meu filho, porque eu sei como é importante a primeira infância”, conta. “Ele nasceu e comecei a pesquisar muito sobre a maternidade, inclusive a introdução alimentar. E eu sempre amei cozinhar, desde pequenininha eu fazia e criava receitas em casa. Às vezes eu ia vender na escola e quando eu trabalhava no banco as pessoas encomendavam doce comigo”, complementa Gabriela.

Ela resolveu então unir seu talento com a gastronomia com uma visão de mercado para cozinhar pães e bolos nutritivos, com receitas à base de legumes e ingredientes adequados para a faixa etária de seu filho. “Eu ia levar ele numa festinha e ia ter bolo, só que eu sei que até os dois anos de idade não é recomendado dar açúcar, de nenhum tipo. Então eu fazia um bolo de tâmara em casa e levava. E assim foi, as mães começaram a olhar e perguntar sobre”, lembra a cozinheira.

Quando seu filho completou um ano de idade, Gabriela começou a sentir falta de trabalhar, mas queria continuar próxima do pequeno. Assim, em setembro de 2017, surgiu a ideia de abrir encomendas de pães: “No mesmo dia eu tive duzentos pedidos, aí eu liguei pra minha mãe, que veio me ajudar”. O boca-boca fez o seu trabalho e nasceu a Padaria dos Bebês. A divulgação começou em um grupo de mães no Facebook e o sucesso foi tanto, que, em janeiro do ano seguinte, ela já estava preparando as receitas em uma cozinha profissional sob medida para a panificação.

“De lá pra cá a gente triplicou o tamanho do espaço e estamos com vários funcionários, já atendemos várias cidades”, conta Gabriela. Hoje, com mais de 50 mil seguidores no Instagram, a empreendedora conta com uma variedade de produtos destinados a crianças e bebês, incluindo bisnaguinhas, brigadeirinhos e bolos. Além das vendas, o perfil na rede social também leva informação, encontros gratuitos com profissionais da saúde e interação com os pais.

Os feedbacks foram essenciais para a Padaria dos Bebês: “Começaram a me pedir bisnaguinhas, aí desenvolvi uma bisnaguinha saudável. Pediam docinho, desenvolvi docinho. Então estou sempre ouvindo bastante o que os consumidores querem pra gente poder atender esse nicho”.

“A gente já atendeu três gerações de crianças, tem mãe que começou com o primeiro filho e já está no terceiro e continua com a gente, o que é muito legal. Antes elas vinham na minha casa buscar os produtos e hoje em dia elas vão na nossa loja física”, celebra Gabriela.

A loja e a fábrica ficam localizadas na Vila Olímpia, em São Paulo, e a padaria também atende através do site e dos aplicativos de entrega.