Os significados dos sonhos

Se conheça através dos sonhos

Foto: Getty Images

Quantas vezes você já não se perguntou qual o significado de um sonho que teve durante a noite? Essa dúvida faz todo o sentido. Cada um de nós sonha por cerca de duas horas todas as noites.

Segundo os estudiosos do assunto, os sonhos fornecem dados valiosos sobre o inconsciente. Compreender as mensagens é uma forma de autoconhecimento. O livro 1001 Sonhos, de Jack Altman, traz o significado dos temas mais frequentes, segundo a teoria dos psicanalistas Carl Jung e Sigmund Freud. Veja algumas interpretações.

Bichos

1. Tigre e leão: Quando os dois estão lutando, mostra rivalidade entre pai e filho.

2. Tartaruga: Projeta uma imagem de perseverança, bom senso e longevidade.



3. Porco: Símbolo tradicional de gula, ignorância, egoísmo e imundície. Pode evocar impulsos obscuros do inconsciente.

4. Bode: Como personificação do diabo – com chifres e cascos -, demonstra sentimentos de culpa relativos aos impulsos sexuais e à líbido desenfreada. Por outro lado, pode adquirir a santidade de uma vítima inocente. Aí é porque a pessoa que sonha sabe estar sendo punida injustamente.

5. Abutre ou urubu: Voando em círculos, simboliza morte próxima. Mas talvez você esteja apenas à espera do fim de uma tarefa da qual busca tirar vantagem.

6. Elefante: Por sua aparente longevidade, pode estar ligado aos avós de quem sonha, evocando a paciência e a sabedoria da velhice.

7. Cobra: Além do símbolo fálico óbvio, a cobra incorpora outros aspectos do ego, obscuros, incompreensíveis e misteriosos, que têm de ser confrontados.

8. Gansos: Simbolizam a fidelidade conjugal. Ao voar em formação, anunciam a mudança de estação e podem indicar ajustes na sorte profissional ou pessoal.

9. Peru: Associado à festa de Natal, o peru faz lembrar reuniões familiares, sejam felizes ou não. A imagem da carcaça sem as carnes pode indicar o desejo de romper com a hipocrisia familiar.

Corpo

Sonhar com olhos brilhantes, é sinal de clareza de ideias, percepção e objetividade

Foto: Getty Images

10. Cabelo: Sonhar que teve a cabeça raspada indica, em ambos os sexos, a sensação de perda de poder.

11. Sangue: Se ele corre ou sai de uma ferida, representa emoções violentas ou auto-sacrifício excessivo. A pessoa pode estar fazendo um esforço, talvez até num relacionamento, e não estar sendo devidamente reconhecida.

12. Dentes: Sonhar com a queda de dentes pode representar medo da perda da juventude e da vitalidade – por extensão, da capacidade sexual. Uma fileira ameaçadora de dentes mostra precaução em relação a alguém que nos propõe amizade.

13. Olhos: Se estiverem brilhantes, é clareza de ideias, percepção e objetividade. Por outro lado, olhos fechados ou opacos indicam sensação de ansiedade, bloqueio emocional ou falta de comunicação.

12. Cabeça: Pode simbolizar uma figura autoritária, talvez o pai. Vista de trás, pode ser um pai distante. Se ele morreu, significa a perda.

15. Nariz: Um nariz proeminente mostra também um sinal para confiar no próprio faro, deve seguir mais os instintos.

Família

16. Bebê: Aparece bastante em sonhos de pais novos, em geral, correndo perigo. Isso exprime a preocupação com o recém-chegado, mas, em alguns casos, pode indicar o ciúme inconsciente de um dos pais pelo amor do outro demonstrado à criança.

Sexualidade e lar

Sonhar com beijo tem a ver com a memória da amamentação materna

Foto: Getty Images

17. Fazer amor: Pode ser porque aquela pessoa a atrai sexualmente e é ilícito. Mas também indica o anseio intenso pela expressão criativa.

18. Beijo: Deriva mais do ato da nutrição do que da sexualidade. O sonho com o beijo tem a ver com a memória da amamentação materna.

19. Não conseguir entrar em casa: Estar parado junto à porta, sem encontrar as chaves de casa, indica que talvez esteja enfrentando dificuldades em saber o que fazer diante de barreiras aparentemente intransponíveis.

20. Casa escura: Geralmente a casa é interpretada como um símbolo da própria pessoa que sonha. Representa o lugar onde nos abrigamos da agitação do mundo exterior. O interior vazio, escuro ou frio, simboliza um sentimento de perda sofrido.

Morte

21. Enterro: Sugere tanto a repressão inconsciente de desejos e ansiedades, quanto o bem-vindo encerramento de uma fase traumática. Ser enterrado vivo pode indicar sentimentos – reais ou abstratos – de claustrofobia.

22. Caixão: Se você está dentro do caixão, pode indicar seu medo da morte. Ou até a sensação de que sua vida antiga está ficando para trás e uma nova fase excitante está começando.

23. Forca: Expressa insegurança sexual.