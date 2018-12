Orlando além dos parques

Foi-se o tempo em que as férias em Orlando, na Flórida, poderiam se resumir a dias percorrendo os diversos parques do complexo Walt Disney World ou, ainda, aproveitando as pechinchas dos vários outlets. Uma das principais estâncias turísticas do mundo, a cidade recebeu em 2017 cerca de 72 milhões de visitantes – público composto majoritariamente dos próprios americanos, 90% dos que passaram por ali no período. E nos últimos anos o destino ganhou muitas atrações. Algumas, dentro e fora dos parques, são focadas nos baixinhos. Porém, em circuitos menos óbvios, estão opções feitas sob medida para agradar até aos mais exigentes dos adultos.

Volta por cima

Geralmente esquecida por quem não mora nos arredores, a região central parece ser o símbolo desse novo momento de Orlando, com destaque para a Avenida International Drive, a maior da cidade, hoje repleta de restaurantes e bares recém-abertos. De acordo com Leonardo Salazar, gerente de relações públicas do Visit Orlando, associação oficial de turismo local, a área foi significativamente afetada pela crise econômica que os Estados Unidos enfrentaram em 2008. Muitos negócios fecharam as portas. No entanto, nos anos seguintes, prédios foram construídos ou revitalizados, atraindo empresas de tecnologia e finanças. Com a valorização do entorno, aumentou também a procura de moradia por jovens funcionários dessas companhias. E assim o bairro todo ganhou vida novamente.

Um dos ambientes do Mathers Social Gathering Um dos ambientes do Mathers Social Gathering

Tábuas de tapas do Wine Bar George Tábuas de tapas do Wine Bar George

Não por acaso, está por lá uma das melhores opções de happy hour da cidade, o Mathers Social Gathering. Escondido em um velho edifício, fica instalado no terceiro andar de uma loja de móveis do século 19 e tem ares de bar nova-iorquino. O acesso é por um elevador e a porta de entrada fica camuflada por uma estante. Uma vez dentro do lugar, vê-se o imenso salão de tijolos aparentes, decorado com lindos sofás de couro e móveis antigos. Mas não se engane. A surpresa mesmo está nos excelentes drinques, que fazem com que a casa lote rapidamente quase todas as noites.

Já se a ideia é petiscar e beber um bom vinho, o Wine Bar George é a parada obrigatória. Recém-aberto no Disney Springs, centro de compras antes conhecido como Downtown Disney, oferece mais de 100 rótulos na longa e variada carta. Eles podem ser degustados em companhia de tábuas de tapas ou entradinhas de babar. O restaurante é comandado por George Milliotes, um dos melhores sommeliers do mundo. Agendando previamente pelo site, é possível até participar de eventos de harmonização.

Centro de compras Disney Springs Centro de compras Disney Springs

Atrio do Dr. Philips Center, casa de artes e espetáculos Atrio do Dr. Philips Center, casa de artes e espetáculos

Aliás, assim que fechar a data da viagem, corra para conferir a programação do Dr. Philips Center, centro artístico com teatro de arquitetura impressionante. Em seus dois auditórios, são exibidos musicais da Broadway, peças infantis e espetáculos do Orlando Ballet. Com ingressos em mãos, o conselho é chegar mais cedo para tomar um drinque admirando a vista para o jardim, onde eventualmente há apresentações abertas ao público.

Apreciadores de programas culturais também não podem deixar de visitar Winter Park, cidadezinha ao lado de Orlando. A rua principal, tranquila e arborizada, é ladeada por um parque. Abriga lojas charmosas, o famoso museu de arte americana Charles Hosmer Morse – um dos vários da região – e o Luma, renomado restaurante de alta gastronomia. É possível e recomendável escolher as mesas mais próximas da cozinha, totalmente aberta, de onde saem pratos que parecem esculturas contemporâneas de tão belos.

Leia mais: Como a Lua cheia do dia 22 de dezembro irá afetar o seu signo

Com os pequenos

Os passeios em família também não precisam cair no lugar-comum. Reserve um dia para aproveitar o Lake Eola Park, muito frequentado pelos moradores da cidade. Por lá, pessoas se exercitam ou caminham com animais de estimação, crianças brincam em um pequeno parquinho, casais fazem ensaios de casamento. Em algumas estações, os fins de tarde ainda reservam um verdadeiro espetáculo, quando o pôr do sol pinta de várias tonalidades o lago que dá nome ao lugar. O cenário de total tranquilidade se completa aos finais de semana, quando uma das ruas na lateral do parque é fechada para carros, dando lugar a uma feira itinerante armada por pequenos comerciantes.

A chuva atrapalhou os planos? Sem pânico. O roteiro à prova das intempéries climáticas pode começar no amplo espaço de atividades que a marca de giz infantil Crayolla montou ao lado do shopping Florida Mall, repleto de brincadeiras que agradam a toda a família. Você faz seu giz com rótulo personalizado ou transforma seu próprio desenho em filme animado, por exemplo.

A montanha-russa da Toy Story Land, no Hollywood Studios A montanha-russa da Toy Story Land, no Hollywood Studios

O Lake Eola Park O Lake Eola Park

Se o dia estiver feio mas o temporal der trégua, estique até o complexo I-Drive 360, um dos cartões-postais da cidade, onde está a roda-gigante Icon Orlando 360, com 120 metros de altura. Até para os mais medrosos, a subida lentíssima e a vista de tirar o fôlego compensam o sacrifício. Bem ao lado, está a torre Orlando StarFlyer, que eleva os corajosos a 137 metros de altura, em velocidade que chega a atingir 72 quilômetros por hora. O espaço ainda conta com o pequeno, mas muito bem estruturado, Sea Life Aquarium, onde as crianças se encantam com peixes, cavalos-marinhos e as tartarugas e tubarões de até 50 anos de idade. O tour se completa com o museu Madame Tussauds, dos famosos bonecos de cera. A filial do original londrino traz reproduções dos super-heróis da Marvel e permite que os visitantes interajam com as estátuas, algo proibido nas demais unidades.

Se ainda assim você fizer questão de ir aos parques, dê preferência aos que lançaram atrações recentes, como o Animal Kingdom, que reproduz a terra de Pandora, do filme Avatar, e o Hollywood Studios, onde fica a Toy Story Land. A promessa da Disney para concorrer com o roteiro paralelo é ter, até o meio de 2019, um leque ainda mais amplo de possibilidades para o viajante. Na dúvida, tente mesclar as atividades menos clichês com as tradicionais. Acredite, você não vai se arrepender.

A área dedicada ao filme Avatar, no Animal Kingdom, da Disney A área dedicada ao filme Avatar, no Animal Kingdom, da Disney

Sea Life Aquarium, passeio para fazer com as crianças Sea Life Aquarium, passeio para fazer com as crianças

O Four Seasons, além de boa opção de hospedagem, oferece entretenimento e restaurante para não precisar deixar o lugar quando bater o cansaço.

A piscina Rio Lento A piscina Rio Lento

O ótimo restaurante espanhol Capa O ótimo restaurante espanhol Capa

Da varanda de alguns quartos, vê-se a famosa queima de fogos do parque Magic Kingdom Da varanda de alguns quartos, vê-se a famosa queima de fogos do parque Magic Kingdom

O lobby de entrada do hotel O lobby de entrada do hotel

*A jornalista viajou a convite do Four Seasons e da Visit Orlando

Veja mais: Lembra dela? Lety, de A Feia Mais Bela, surge irreconhecível

+ Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em dezembro

Siga CLAUDIA no Instagram