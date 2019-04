Atrizes de Hollywood pedem melhores salários para jogadoras de futebol

Cinco grandes atrizes de Hollywood foram a campo levantar, mais uma vez, uma discussão de gênero. As artistas pisaram nos campos de futebol para falar sobre a igualdade salarial entre jogadoras e jogadores do esporte.

Jennifer Garner, Natalie Portman, Uzo Aduba, Jessica Chastain e Eva Longoria usaram camisetas para apoiar o projeto Time’s Up Pay Up. A iniciativa visa questionar o por quê de as mulheres ainda ganharem menos do que os homens nos jogos de futebol.

Essa desigualdade, de acordo com a revista France Football, é enorme. Segundo os números da publicação, a atacante Ada Hegerberg, norueguesa eleita a melhor do mundo em 2018, ganha 400 mil euros por temporada. Enquanto isso, Messi ganha 130 milhões de euros (equivalente a 325 vezes a mais que ela).

E o questionamento faz ainda mais sentido este ano quando acontece a Copa do Mundo de Futebol feminino. A competição será disputada na França a partir do dia 7 de junho.