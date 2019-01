O que as pessoas mais buscam sobre São Paulo no Google

Para celebrar os 465 anos de São Paulo, o Google Trends divulgou um raio-x da cidade a partir do que diferentes perfis de moradores buscam a seu respeito.

Leia mais: 9 passeios culturais para fazer no aniversário de SP

+ 3 receitas de pratos típicos que são a cara de São Paulo

Principais bairros, museus, parques, gastronomia… Confira abaixo uma seleção de informações que ilustra o que a cidade quer descobrir sobre si mesma.

Principais bairros

Mooca e Itaquera são os bairros mais populares da cidade, de acordo com dados de 2018. No gráfico, ambos os bairros aparecem em primeiro lugar com 12% nas buscas cada. Em seguida, aparecem empatados Pinheiros e Morumbi, com 11% cada. Confira:

Mooca 12%

Itaquera 12%

Pinheiros 11%

Morumbi 11%

Santo Amaro 10%

Lapa 10%

Moema 9%

Tatuapé 8%

Ipiranga 8%

Penha 7%

Principais museus

Dentro da categoria museus, o MASP (Museu de Arte de São Paulo) vence em primeiro lugar, com 24% das buscas. Já em segundo, está o Museu Catavento, com 15%. Confira o ranking completo:

MASP 24%

Museu Catavento 15%

CCBB 11%

Instituto Moreira Salles (IMS) 9%

Sala São Paulo 9%

Instituto Tomie Othake 8%

Itaú Cultural 8%

Museu do Futebol 6%

Museu do Ipiranga 6%

Casa das Rosas 5%

Museu da Imigração 5%

Principais parques

Dentro do assunto “parque“, foi feito um ranking dos 10 principais parques paulistanos, com base nas consultas na cidade em 2018. Disparado em primeiro lugar, está o Parque do Ibirapuera, em segundo ficou o Parque Villa-Lobos. Veja a lista:

Parque do Ibirapuera 45%

Parque Villa-Lobos 12%

Parque do Carmo 10%

Parque do Povo 9%

Jardim Botânico 7%

Horto Florestal 5%

Parque da Água Branca 5%

Parque Ecológico do Tietê 3%

Parque da Juventude 3%

Parque da Aclimação 2%

Principais mercados ao ar livre

Dentro da categoria “mercados ao ar livre“, a Rua 25 de Março foi a grande campeã, com 83,1% das buscas. Em segundo, aparece a Feirinha da Madrugada, com 6,3%.

25 de março 83,1%

Feirinha da Madrugada 6,3%

Mercado Municipal de São Paulo 3,9%

Rua Maria Marcolina 2,2%

Feirinha da Concórdia 1,3%

Galeria Pagé Brás 0,9%

Rua João Teodoro 0,8%

Mercadão da Lapa 0,6%

Feira Benedito Calixto 0,6%

Rua Oriente (Brás) 0,4%

Principais tipos de restaurantes

Também foi pesquisada a categoria de restaurantes para encontrar os lugares mais buscados pelos paulistanos quando querem comer fora. Dentre os 100 restaurantes mais populares nas buscas em 2018 na cidade, essas foram as categorias que os moradores de São Paulo mais buscaram na hora de sair de casas:

Pizzaria 47%

Padaria 20%

Hamburgueria 16%

Fastfood 9%

Culinária brasileira 8%

Principais vistas da cidade

Já entre as principais vistas da cidade, ganhou o primeiro lugar a vista do recém-inaugurado Sesc Paulista, com 17%. Confira os outros locais:

Sesc Paulista 17%

Instituto Moreira Salles 15%

Terraço Itália 14%

Farol Santander 13%

Sesc 24 de Maio 10%

Centro Cultural São Paulo 9%

Edifício Copan 8%

Pico do Jaraguá 6%

Pedra Grande 5%

Skye Bar 4%