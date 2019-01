Aniversário de São Paulo terá Pabllo Vittar, Ludmilla e Paulinho da Viola

São Paulo está fazendo 465 anos e a prefeitura divulgou a programação da festa. A celebração será nesta sexta-feira (25) e os principais shows acontecem a partir das 12h.

O palco principal estará montado no Vale do Anhangabaú, e as apresentações serão gratuitas. Quase todas elas contarão com participações especiais, e haverá uma homenagem à banda Charlie Brown Jr.

Os shows no Anhanhgabaú contam com o projeto RC na Veia (criado por Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos), Wanderléa, o grupo de rap gospel Ao Cubo e os sambistas do Art Popular. O festival ainda terá a presença de Paulinho da Viola, cantando ao lado da filha Beatriz Rabello, além de Fabiana Cozza e Rodrigo Campos.

Leia mais: Maria Gadú acusa Túlio Gadêlha de machismo em foto com Fátima

Às 18h30, especialmente, sucessos do grupo Charlie Brown Jr. serão relembrados em Tamo Aí na Atividade apresenta Charlie Brown Jr, com participações de Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Di Ferrero, Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza).

Na parte da noite, Rael e Rashid se apresentam junto de Pabllo Vittar. Será Ludmilla quem encerrará a festa, a partir das 23h. E a região também será tomada por mais comemorações de coletivos urbanos e intervenções culturais.

E os shows ainda se espalham por todas as regiões de São Paulo. No Centro Cultural da Juventude, na zona norte da cidade, por exemplo, Dead Fish se une a Deb Babilônia às 18h.

Leia mais: Quando será o próximo eclipse solar total no Brasil?

Na zona leste, no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, haverá atrações circenses para crianças e, a partir das 18h, um show do grupo Sampa Crew dominará o lugar. Na Casa de Cultura do Butantã, zona sul, acontece o show do Clube do Balanço, apresentando seu trabalho autoral.

O dia será recheado de atrações para toda a família e você não pode perder. Quer aproveitar mais? Confira a programação completa:

Palco Principal (Vale do Anhangabaú)

12h – RC na Veia convida Wanderléa

14h – Ao Cubo convida Art Popular

16h – Paulinho da Viola convida Beatriz Rabello, Fabiana Cozza e Rodrigo Campos

18h30 – Tamo Aí na Atividade apresenta Charlie Brown Jr., com Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Di Ferrero, Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza)

20h30 – Rael convida Rashid e Pabllo Vittar 23h – Ludmilla

Palco Músicos do Futuro (Rua 15 de Novembro)

12h – Som ambiente

12h30 – Érika Morise

13h30 – DJ Leandro Pardí

14h30 – Caiana

15h30 – DJ Leandro Pardí

16h30 – Alma Djem

17h30 – DJ Leandro Pardí

18h – Inovasamba

19h – Som ambiente

20h30 – DJ Leandro Pardí

21h30 – Som ambiente

Festas espalhadas pelo centro (a partir das 12h)

Festa 1: Discopédia, Batekoo e KL Jay

Festa 2: Gop Tun, Selvagem, ODD e Mamba Negra

Festa 3: Pilantragi, Primavera te amo, Desculpa qualquer coisa, Santo Forte e Prato do Dia.

Intervenções no Vale do Anhangabaú

Blokokê

Balões

Gambiarras

Brinquedos infláveis

Just Dance

Pacman Dance

Twister da cidade

ATRAÇÕES DESCENTRALIZADAS

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

18h às 19h: Dead Fish convida Deb Babilônia

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

16h às 17h: O Circo vem Daí

18h às 19h: Sampa Crew

Teatro Flávio Império

16h às 17h: Farufyno e Fabio Brazza

20h às 21h: Mega Flash

Casa de Cultura do Butantã

15h às 17h: Clube do Balanço convida Janayna Pereira Centro Cultural do Grajaú

16h às 17h: The Monkeys convida Sombra SNJ

18h às 19h: Xande de Pilares convida Reinaldo

Casa de Cultura Campo Limpo

14h às 18h: Viradinha Casa de Cultura Raul Seixas

14h às 18h: Viradinha Casa de Cultura da Brasilândia

10h às 16h: Viradinha Centro Cultural

Tendal da Lapa

10h às 17h: Viradinha

Veja mais: 9 passeios culturais para fazer no aniversário de SP

Siga CLAUDIA no Instagram