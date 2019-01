9 passeios culturais para fazer no aniversário de SP

Como os anos passam! São 465 anos de São Paulo que tem muita história para contar. E justamente por ser uma metrópole tão especial e com tanta coisa legal para fazer, não se pode deixar passar uma data comemorativa como essa.

Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA reuniu diversos eventos que você pode ir para aproveitar o feriado. Opções desde restaurantes a shows no centro da cidade são perfeitas para todas as pessoas da família.

Confira a programação e não fique de fora:

Shows

Está em busca de uma boa música para curtir ao ar livre? Que sorte a sua, pois isso é o que mais vai ter na cidade. Em diferentes locais e horários, os shows agradam todos os gostos musicais, indo do funk à música clássica. Confira a programação em alguns endereços:

Caixa Cultural:

“Tom Jobim Instrumental” homenageia o compositor Tom Jobim, que comemora 92 anos no mesmo dia que São Paulo. Serão quatro concertos dedicados a interpretações de sua obra por grandes nomes da música instrumental brasileira. O projeto também contra com dois bate-papos sobre o compositor e sua obra.

Local: Praça da Sé, 111 – Centro (próximo à estação Sé do Metrô)

Data: 24 a 27 de janeiro

Horário: às 19h15min

Vale do Anhangabaú

Os principais shows acontecem a partir das 12h, com o projeto RC na Veia, criado por Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. Neste ano, a região central da cidade conta com nomes como Pabllo Vittar, Ludmilla e Rael. Além disso, o show Tamo Aí na Atividade fará uma homenagem a Charlie Brown Jr. Confira aqui a programação completa.

Local: Vale do Anhangabaú – Centro

Data: 25 de janeiro

Horário: a partir das 12h

Centro Cultural FIESP

Com o tema de Brasil do Surf, o Festivalma acontecerá no coração da cidade de São Paulo, a Av. Paulista. Serão quatro show gratuitos com nomes como Nomade Orquestra, Black Alien, Bixiga 70 e Cinthya Luz.

Local: Av. Paulista, 1313 – Cerqueira Cesar (próximo à estação Trianon-Masp do Metrô)

Data: 25 e 27 de janeiro

Horário: início às 13h

Avenida Paulista

Para fechar a noite do aniversário de São Paulo, a avenida mais famosa abrigará uma apresentação de três atletas de wingsuit, macacão com asas usado por paraquedistas. Eles irão sobrevoar toda a via com iluminação na roupa.

Local: Av. Paulista – Cerqueira César

Data: 25 de janeiro

Horário: 1h da manhã

Gastronomia

Aniversário tem que ter comida para comemorar. Nada melhor do que curtir um passeio gastronômico em um dos cartões postais de São Paulo. Confira:

Catedral da Sé

A igreja vai receber o Brunch na Catedral, em comemoração ao aniversário da cidade. O evento é uma forma de homenagear os imigrantes que ajudaram a construir a metrópole nesse 465 anos. Comidas da culinária japonesa, italiana e libanesa serão apresentadas a quem desembolsar 200 reais.

Local: Praça da Sé – Sé

Data: 25 de janeiro

Horário: 12h

Memorial da América Latina

O local será sede de dois eventos, a 1ª edição do Festival do Açaí e a 4ª edição do Festival do Pastel. Além disso, também haverá show de músicas e outras atrações.

Local: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

Data: 25 a 27 de janeiro

Restaurantes com menu especial

Diversos bares e restaurantes prepararam promoções e cardápios especiais em homenagem à São Paulo. Tem cuscuz, virado à paulista, pizza, lanche com mortadela e até drinques. Confira aqui a matéria completa.

Parques

Essa é a saída para quem quer curtir o feriado ao ar livre, longe da loucura da cidade. Afinal, nada melhor do que relaxar deitada na grama esquecendo por um instante todos os problemas.

Parque do Ibirapuera

Pela segunda vez a Fonte do Ibirapuera vai receber um espetáculo em homenagem à data. Com duração de 20 minutos, o show relembra a história da cidade a partir de imagens e passa por momentos marcantes para a construção da metrópole.

Local: Av. Pedro Álvares Cabral

Data: 25 de janeiro a 3 de fevereiro

Horário: às 20h30 e às 21h

Museus

Que tal comemorar o aniversário de São Paulo aproveitando os espaços culturais? No dia 25 de janeiro, alguns museus vão estar com uma programação especial para o feriado, funcionando até a meia noite e com entrada gratuita. Os locais que participam dessa ação são o Museu da Imigração, Pinacoteca, Museu da Imagem e Som, Museu Catavento, Museu da Casa Brasileira, Casa das Rosas e Museu do Futebol.

