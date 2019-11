O fim do desfile da Victoria’s Secret

Há muito tempo a falta de diversidade no Victoria Secret Fashion Show, o desfile feito anualmente pela famosa grife de lingeries, é discutida. Porém, a L Brands, empresa responsável pela marca, anunciou na última quinta-feira (21), que o tradicional evento deixará de existir. Segundo Stuart Burgdoerfer, vice-presidente do grupo, essa é uma estratégia de reposicionamento da marca. “Iremos continuar a nos comunicar com as consumidoras, porém não será nada parecido com a grandiosidade do desfile”, explicou.

Os rumores começaram em julho, quando a modelo Shanina Shaik, uma das Angels da marca, disse em uma entrevista que o evento havia sido cancelado. Ao longo do tempo, as críticas sobre os padrões de beleza inatingíveis e a falta de diversidade de corpos só cresceram. A queda nas vendas e na audiência do show também foi fator relevante na decisão.

Porém, é triste que a decisão da empresa tenha sido o seu cancelamento em vez de aceitar que na atualidade a inclusão e a diversidade são uma realidade. Não é difícil encontrar entrevistas em que as próprias Angels contam sobre suas dietas bem restritivas e com carga pesada de exercícios. Durante muito tempo, a VS perpetuou o ideal de corpo perfeito, com práticas tão extremas que podem até ser consideradas como hábitos de quem tem transtornos alimentares, influenciando também o público.

A prova de que o mundo está cada vez mais exigindo diversidade, é o desfile promovido pela cantora Rihanna para sua marca de lingerie Savage X Fenty, que aconteceu em setembro em Nova York. O casting reuniu todos os tipos de corpos, tons de pele e formas de beleza, incluindo até modelos já conhecidas no Victoria Secrets Fashion Show, como Bella Hadid e Cara Delevingne. Considerado por muitos críticos como o “enterro” do Victoria Secrets Fashion Show, o desfile da Savage X Fenty teve 30 minutos de duração e está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime, vale a pena assistir.

