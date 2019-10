De vendedora à top model: confira a história inspiradora de Rita Carreira

Um convite para acompanhar a irmã no trabalho. Foi assim o início da história de Rita Carreira no universo da moda. Na ocasião, Rita escutou da diretora do Fashion Week Plus Size, primeiro evento voltado para esse segmento, que deveria investir na profissão de modelo. “Meu Deus, essa mulher tá louca. Eu, modelo, como assim?”, brinca Carreira.

Agora, nas passarelas da 48ª Semana de Moda de São Paulo, a agenciada da FORD Models está mais do que inserida, afinal, são três desfiles em que modelo foi escalada: Cavalera, Handred e Isaac Silva. Porém, as coisas não começaram de um jeito fácil para ela. “Sempre fui diferente, única modelo negra Plus Size. Mesmo sendo boa no que fazia, as marcas não me contratavam. Por mais que me deixa triste, ficava instigada para fazer diferente”, revela.

O caminho no mundo da moda começou há dez anos, mas Rita só começou a viver exclusivamente como modelo há quatro anos. Antes, ela chegou a ser corretora de seguros e vendedora. Para a modelo, a consolidação na sua carreira também está ligada à sua coragem de falar o que sente e pensa.

“Como sou uma modelo que começou a me posicionar, principalmente sobre as questões raciais, no meu Instagram, percebi que as marcas começaram a me contratar como influenciadora também. Eu me considero uma ‘modelo-influencer’ por me posicionar e cobrar uma postura adequada das marcas”, explica Rita, que completa: “O nosso corpo acaba sendo um ato político. Dependendo da cor da sua pele, você tem vivências e cobranças diferentes. Uso a minha imagem para falar além de moda e beleza”.

Depois de sentir na pele as dificuldades para ocupar um espaço pouco diverso, Rita resolveu transformar seus aprendizados em um workshop, o Stand Out, que produz junto com a sua irmã Carol Santos. “O intuito dele é de profissionalizar o mercado Plus Size, na parte de modelos e influenciadores, porque enxergamos um crescimento no segmento, mas falta capacitação. A modelo ainda explica que o encontro também é destinado para todas as pessoas, independente da área, que querem se sentir mais confiante e compartilhar histórias.

Ficou com vontade de participar? Então, aproveita porque nos dias 19 e 20 de outubro acontecerá a 11ª edição, em São Paulo, com a participação de influencers e especialistas. A inscrição pode ser feita neste site.

