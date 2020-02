O fervo também é luta: 27 blocos LGBT+ para curtir no Carnaval 2020

Unindo a luta por seus direitos com a exaltação da diversidade, os blocos LGBT+ já são presença garantida nas ruas durante o Carnaval. Seja abraçando todas as cores da bandeira ou dedicados a uma letra específica da sigla – existem blocos cujas baterias são majoritariamente compostas por mulheres lésbicas e bissexuais, por exemplo – a maior festa do país ganha ares de resistência com esses cortejos.

A seguir, reunimos 27 opções de bloquinhos de rua LGBT+ que irão às ruas de diferentes capitais brasileiras nas próximas semanas. Prepara a fantasia, o glitter (biodegradável) e vem pra rua curtir sem moderação, mas com muito respeito!

São Paulo

Será que é?

Quando: 15 de fevereiro, às 13h30

Onde: Rua Augusta, 1305 – Consolação

Preço: Gratuito

Dramas de Sapatão

Quando: 22 de fevereiro, às 10h

Onde: Rua Santa Isabel – República

Preço: Gratuito

Bixa Pare

Quando: 24 de fevereiro, às 15h

Onde: Largo São Francisco – Centro

Preço: Gratuito

Bloco da Pabllo

Quando: 25 de fevereiro, às 14h

Onde: Av. Tiradentes, 567 – Luz

Preço: Gratuito

Minhoqueens

Quando: 22 de fevereiro, às 14h

Onde: Cruzamento da Av. Ipiranga com a Av. Sāo João

Preço: Gratuito

Vra Power, o Bloco

Quando: 23 de fevereiro, às 15h

Onde: Rua Augusta, 1305 – Consolação

Preço: Gratuito

Bloco do Sai, Hétero!

Quando: 24 de fevereiro, às 12h

Onde: Rua Augusta, 1343 – Consolação

Preço: Gratuito

Bloco das Gloriosas

Quando: 24 de fevereiro, às 14h

Onde: Avenida Tiradentes, 567 – Centro

Preço: Gratuito

Bloco da Diversidade

Quando: 29 de fevereiro, às 14h

Onde: Largo do Arouche – Centro

Preço: Gratuito

Rio de Janeiro

Bloco das Divas

Quando: 15 de fevereiro, às 15h

Onde: Av. Lúcio Costa, 17194 – Recreio dos Bandeirantes

Preço: Gratuito

Candy Bloco

Quando: 25 de fevereiro, às 18h

Onde: Praça Mal. Âncora – Centro

Preço: Gratuito

Toco-Xona

Quando: 23 de fevereiro, às 7h

Onde: Praia do Flamengo – Flamengo

Preço: Gratuito

Banda das Quengas

Quando: 25 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Washington Luís – Centro

Preço: Gratuito

Belo Horizonte

@bsurda

Quando: 16 de fevereiro, às 13h

Onde: Praça Rui Barbosa, 50 – Centro

Preço: Gratuito

Alô Abacaxi

Quando: 23 de fevereiro, às 9h

Onde: Avenida Afonso Pena, 705 – Centro

Preço: Gratuito

Truck do Desejo

Quando: 25 de fevereiro, às 9h30

Onde: Avenida Augusto De Lima, 1222 – Barro Preto

Preço: Gratuito

Salvador

As Sapatonas

Quando: 22 de fevereiro, às 14h30

Onde: Circuito Osmar – Contrafluxo

Preço: Gratuito

Os Mascarados

Quando: 20 de fevereiro

Onde: Circuito Barra-Ondina

Preço: Gratuito

Fortaleza

Bloco das Travestidas

Quando: 15 de fevereiro, às 20h

Onde: Largo dos Tremembés – Praia da Iracema

Preço: Gratuito

Cola Velcro

Quando: 15 de fevereiro, às 17h

Onde: Praça da Gentilândia – Benfica

Preço: Gratuito

Brasília

Cafuçu do Cerrado

Quando: 16 de fevereiro, às 10h

Onde: SBN – Asa Norte

Preço: Gratuito

Bloco Kikalangas

Quando: 16 de fevereiro, às 14h

Onde: Rainbow Gastro Drinks – Asa Sul

Preço: R$ 10

Bloco Posudxs

Quando: 20 de fevereiro, às 15h

Onde: Taguatinga Norte, CNF 2 – Taguatinga

Preço: Gratuito

Bloco do Bem

Quando: 21 de fevereiro, às 17h

Onde: SCS Q. 2 – Asa Sul

Preço: Gratuito

As Leis de Gaga

Quando: 22 de fevereiro, às 11h

Onde: SCS – Palco 24 – Asa Sul

Preço: Gratuito

Montadas – O Bloco da Diversidade

Quando: 23 de fevereiro, às 14h

Onde: SBN – Asa Norte

Preço: Gratuito

Bloco das Caminhoneiras

Quando: 25 de fevereiro, às 15h

Onde: Estacionamento 4, do Parque da Cidade – Asa Sul

Preço: Gratuito