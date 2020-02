Make de Carnaval: inspirações com glitter, strass e até pérolas

Já dizia Caetano Veloso que gente é pra brilhar. E não tem quem não goste de uma versão mais radiante de si mesma. Inspire-se em looks luminosos para o Carnaval.

CORPO CELESTE

Glitter em fragmentos maiores foram aplicados por cima de uma pasta com partículas prateadas, criando um verdadeiro efeito de constelação. Vale usar tanto no rosto quanto no corpo.

INTERESTELAR

Impossível superar a delicadeza das micropérolas para criar um efeito de impacto, mas ainda assim delicado. Elas foram depositadas uma a uma ao redor dos olhos e dos dedos.

NEBULOSA SOLAR

A sombra dourada, quando usada molhada, dá um salto de intensidade, criando o efeito cromado. “Pode ser aplicada nas pálpebras e em pontos-chave, como no arco do cupido, na pontinha do nariz e nas orelhas”, diz o maquiador Edu Hyde, de São Paulo.

AURORA BOREAL

O visual arco-íris é tendência absoluta. Misture quantas cores de sombra quiser e extrapole as linhas dos olhos. Mantenha as marcas de pincel para garantir o aspecto artístico.

VIA LÁCTEA

Vá além do glitter de cor única e escolha as partículas de tons variados – há versões prontas. “Concentre em pontos inusitados, como nos cantos interno e externo, mantendo as pálpebras quase sem nada. É moderno”, ensina o expert.

SUPERNOVA

Uma profusão de cristais miúdos contorna os olhos e se irradia. Torna-se assim o foco do look, já que as gotas só voltam a aparecer no pescoço, imitando uma gola alta.

FICHA TÉCNICA

Realização: Isabella Marinelli • Beleza: Edu Hyde • Assistente de beleza: • Fotos: Karla Brights • Assistente de fotografia: Felipa Damasco • Tratamento de imagens: Karla Brights • Modelos: Eloiza Farias e Alissa Zimmermann (Mega Model). Elas usam maiô, Haight.