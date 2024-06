O fenômeno do degrau quebrado: os desafios da carreira na parentalidade

A carreira profissional de uma mulher é marcada por diversos pontos altos e baixos durante seu desenvolvimento. Seja pela desigualdade de gênero, marcada pela discrepância salarial, seja pela opção pela maternidade – algo que, ainda hoje, parece não ser bem visto, aceitou o abraçado pelo mercado de trabalho.

Segundo levantamento realizado em 2023 pelo portal Empregos.com, 4 a cada 10 mulheres entre 18 e 45 anos revelaram já terem sido discriminadas durante processos seletivos ao relatarem suas rotinas com os filhos.

Esse cenário fica ainda mais complexo quando as profissionais mães encontram, nessa tragetória, a insegurança no trabalho após um dos períodos mais delicados de suas vidas: o pós-parto e a licença maternidade.

Cerca de 56% das demissões direcionadas às mulheres em 2023, ainda segundo o portal, foram realizadas após o fim do período de licença maternidade.

Esta interrupção é popularmente conhecida como o fênomeno do “degrau quebrado”, onde mulheres, principalmente as que são mães, se veem impedidas de seguirem suas carreiras devido aos obstáculos profissionais que impedem um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.

“Nós recebemos milhares de histórias como essas todos os dias, de mulheres que não encontram esse equilíbrio entre vida pessoal e carreira. Elas são obrigadas a escolherem”, conta Michele Levy, CEO e sócia fundadora do projeto Filhos no Currículo, que promove a cultura de uma parentalidade responsável em ambientes corporativos.

“Pra gente conseguir criar um ambiente de bem-estar em que a parentalidade e a carreira de mulheres coexistam, não adianta pensarmos somente em iniciativas nichadas. É preciso incluir todo um ecossistema entre líderes, gestores e pais para que essa conta feche”, diz.

Fundado há quase 6 anos, o programa vem ampliando debates sobre a conscientização de políticas inclusivas relacionadas à parentalidade responsável no âmbito profissional, visando a diversidade e o cuidado igualitário na criação dos pequenos para além da licença maternidade, prevista nos primeiros meses de vida.

“Incluir as lideranças como fatores essenciais para a disseminação dessa nova conduta é indispensável. Mas também é preciso incluir as próprias figuras parentais, mais precisamente os pais, que, conscientes do seu papel e da importância da participação no trabalho de cuidado, irão fazer essa engrenagem funcionar ainda mais”, pontua Camila Antunes, também sócia do projeto e co-fundadora.

Carreira, parentalidade e flexibilidade

Um outro ponto bastante discutido entre os pais trabalhadores que buscam por uma rotina mais harmoniosa entre suas carreiras e os filhos é a falta de flexibilidade presente no mercado trabalho.

Segundo Margareth Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, programa parceiro do Filhos no Currículo e que visa o desenvolvimento econômico e social de mulheres no mercado de trabalho, os comportamentos profissionais que apontam para a crescente demissão de mulheres mães estão relacionados à falta de políticas inclusivas para uma parentalidade mais responsável.

“As pesquisas mostram que o principal ponto que acarreta na impermanência de mulheres no mercado de trabalho após o nascimento de filhos é justamente a falta de uma flexibilidade profissional, que também impede a ascensão das mesmas a cargos de liderança”, revela a executiva.

“Não bastam arranjos flexíveis, como jornadas híbridas ou 100% online. É preciso o desenvolimento de programas que possam impactar diretamente a vida dessas mulheres, atribuindo também competências a essas rotinas profissionais e pessoais. Tudo isso depende da inclusão de ainda mais benefícios parentais e auxílios sociais que garantem um efeito demonstrativo e transformador na carreira e vida dessas mulheres e de suas famílias”, pontua Margareth.

Um outro tema frequente na discussão sobre o bem-estar e equilíbrio entre carreiras e filhos é a popularização da licença parental estendida.

Atualmente, a medida prevista em lei concede a pais, sejam eles biológicos ou adotivos, até 20 dias corridos a partir do nascimento do filho para trabalhadores do setor público federal. Já em contratos de iniciativas públicas e privadas, esse número cai mais que a metade.

“Quando a gente fala sobre a inclusão de figuras parentais em cargos de liderança, estamos falando sobre o reflexo de comportamentos de nossa sociedade nos negócios. E a licença estendida é uma urgência nesse quesito”, conta Margareth.

“Tratar bem essas novas perspectivas de negócio é atrair a discussão de que esse também é um dos momentos mais importantes e críticos de uma família, independentemente de sua concepção, mas, em especial, às mulheres. A diversidade cultural, principalmente na parentalidade, faz com que pessoas queiram contribuir mais nos negócios, afinal, uma nova etapa está sendo constituída na vida desses colaboradores”, finaliza.

