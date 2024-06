“Dia D” da vacinação contra poliomielite acontece neste sábado

Neste sábado (08), acontece o “Dia D” de vacinação contra a poliomielite, que invade o sistema nervoso e pode resultar em paralisia dos braços e pernas, além de sequelas motoras por toda a vida. Aqui, você tira as dúvidas sobre quem deve tomar, e quais locais oferecem o imunizante.

A Secretaria de Estado da Saúde promove o “Dia D” para todas as crianças de 1 a 4 anos de idade. As crianças menores de 1 ano precisam ter a situação vacinal avaliada, iniciando ou completando a caderneta de acordo com a idade.

O esquema vacinal é de três doses da vacina injetável (VIP) aos dois, quatro e seis meses de idade, e dois reforços da vacinal oral bivalente (VOP) aos 15 meses e aos 4 anos. Mesmo as crianças com o esquema inicial e com as doses de reforço completos devem receber a vacina na campanha sazonal.

O imunizante é essencial para que casos da doença sigam raros – o que só aconteceu por conta da vacinação em ampla escala. Até 1980, ao menos mil crianças ficavam paralisadas a cada dia no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite 2024, promovida pelo Ministério da Saúde, vai até 14 de junho, mas é importante saber que a vacina continua disponível após a data. A meta é vacinar 95% do público-alvo, ou seja, 13 milhões de crianças menores de cinco anos.

Continua após a publicidade

Onde tomar a vacina contra a poliomielite?

No Dia D, as vacinas estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h30.