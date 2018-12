Noivo cancela casamento após reação duvidosa de sua futura esposa

Um casamento cancelado por um motivo inusitado foi assunto nos últimos dias nas redes sociais. Quem optou por anular a cerimônia foi o próprio noivo, e o motivo foi a reação de sua futura esposa ao aborto espontâneo da irmã dela. A história foi compartilhada no site Not Always Right pela organizadora de casamentos responsável pela cerimônia.

Segundo informações do Daily Mail, os problemas começaram quando a irmã da noiva, uma das madrinhas do casamento, revelou que estava grávida. “A noiva informou que a gravidez era inconveniente, e fez um escândalo porque o vestido precisaria ser alterado por causa da gestação da irmã… Eu deixei as duas brigando na sala e fechei a porta do dormitório, mas as duas estavam tão alteradas que foi possível ouvir a discussão”, relembrou a profissional.

A irmã disse para a noiva que ela e o parceiro estavam tentando engravidar há mais de três anos. “O casamento pode ser o seu dia, mas você sabe o que eu estou enfrentando para ter um filho”, ressaltou a madrinha.

“Acho que você não pode estar no meu casamento, porque eu não quero lidar com os problemas causados pela sua gravidez”, afirmou a noiva, que decidiu expulsar a irmã do grupo de madrinhas da cerimônia, como conta a organizadora.

Alguns meses após o ocorrido, a organizadora estava com a noiva e sua mãe, quando a matriarca recebeu uma ligação. Ao retornar à mesa, com uma expressão abatida, a mãe revelou que a outra filha tinha sofrido um aborto espontâneo e perdido o bebê.

Quando a então noiva soube da notícia, comentou que a irmã poderia participar da celebração. “Ah, então eu acho que ela pode estar no meu casamento, já que ela não está mais grávida”, admitiu. Ao ouvir a resposta da filha, a mãe disse que não pagaria mais pela cerimônia e que os serviços da organizadora de casamentos não eram necessários. A noiva entrou em pânico.

O noivo ficou chocado com a reação da mulher e decidiu cancelar o casamento 24 horas após a última consulta com a organizadora.

