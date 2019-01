Ao que tudo indica, o novo hobby de Harry teve influência de Meghan

Harry é um homem ocupado e tem muitos deveres. Para aliviar o estresse, o príncipe anda praticando um hobby que, ao que tudo indica, foi influenciado por Meghan: a meditação.

Meghan é uma praticante nata do exercício mental. Ela demonstrou sua admiração pela prática em um post de seu antigo blog, o The Tig. Anos depois, após se casar com a ex-atriz americana, o príncipe afirmou que medita todos os dias.

Recentemente o Duque de Sussex falou com um monge budista chamado Kelsang Sonam. O religioso teria presenteado Harry com a cópia de um livro sobre meditação chamado 8 Passos para a Felicidade. Fofos, né?

