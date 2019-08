Namorada de Marta está em tratamento contra câncer de mama

O time de futebol Orlando Pride divulgou nesta quarta-feira (7) que a zagueira Toni Pressley, namorada da jogadora Marta, foi diagnosticada com câncer de mama. A atleta passou por um procedimento cirúrgico no dia 2 de julho, em um hospital na Flórida, Estados Unidos.

Daryl Osbahr, médico da equipe norte-americana, se solidarizou com a atleta e ofereceu todo apoio à ela. Toni está realizando tratamento no hospital Orlando Health, onde o médico da seleção é chefe da equipe de medicina do esporte.

“Embora um diagnóstico de câncer de qualquer tipo possa ser extremamente difícil, sua família do Orlando lutará contra a doença lado a lado de Toni. Ela está em ótimas mãos e estamos trabalhando em conjunto com os oncologistas para garantir que ela tenha tudo o que precisa para combater a enfermidade e voltar logo ao esporte”, disse Osbahr ao Meia Hora.

Toni faz parte do time do Orlando Pride desde 2016 e foi emprestada durante uma temporada para o Canberra United, da Austrália.

