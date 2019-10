Horóscopo de 21 a 27 de outubro: momento de transformações

A Lua míngua em Câncer na segunda-feira, criando a necessidade de harmonia. Finalizar ciclos e resolver pendências também são ações exigidas no período.

Nesta quarta-feira (23), o Sol entra em Escorpião, um signo intenso, que já tem abrigado uma conjunção de outros planetas há algum tempo. Para as escorpianas, a fase é de clareza da mente e das emoções. Para todos, o ciclo representa a transformação de emoções e muito trabalho de autoconhecimento. “É uma fase bem alquímica, na qual precisamos fazer transmutações em nossas vidas, através de uma compreensão mais profunda de quem somos. Para que haja mais luz sobre aqueles pontos que estavam mais escurecidos em nossa psique”, explica Serena Salgado, astróloga do Astrocentro.

Até o fim da semana, o Sol estará também em oposição com Urano em Touro. Será preciso lidar com a insegurança sobre mudar certos aspectos da vida, fortalecendo a energia geral de transformação.

Confira abaixo as previsões de cada signo:

Áries

Para as arianas, a segunda-feira será um dia de ficar recolhida, evitando discussões. Quando a Lua seguir para Leão, nos dias 22 e 23, você se sentirá mais motivada a agir. Mantenha o pé no chão e seu desempenho no trabalho será fantástico. Seu regente Marte estará em uma ligação com a Lua nos dias 26 e 27, causando irritações e outros incômodos. Não deixe que isso abale sua área afetiva.

Touro

A Lua minguante pede atenção à comunicação. Nada de sair falando sem pensar. Nos dias 22 e 23, você sentirá mais ativa, mas é possível que ocorram desequilíbrios ou aborrecimentos na área familiar. A Lua em Virgem tende a aumentar sua produtividade e engajamento para lidar com as tarefas. No final de semana, Marte pede que busque por equilíbrio no campo da qualidade de vida.

Gêmeos

Durante a Lua minguante, será o momento de aprender a usar o dinheiro com mais sabedoria. Só não se esqueça de quitar aquelas dívidas. A Lua em Leão aumentará seu poder de comunicação. No dia 24 e 25, foque em organizar o lar. O final de semana é de disposição e energia, mas Marte pode trazer irritações e ansiedades. A oposição entre Sol e Netuno mexe com questões do inconsciente, podendo bloquear o que era para ser positivo.

Câncer

A Lua minguará em seu próprio signo já no começo da semana. Isso significa que será preciso limpar as energias melancólicas que podem estar lhe envolvendo até aqui. Você terá mais ânimo nos dias 22 e 23, enquanto a Lua caminhar em Leão, o que é benéfico para lidar com questões financeiras. Na quinta e na sexta, seja bastante organizada com qualquer papelada que precisar cuidar. Para o final de semana, opte por dar um up no ânimo na companhia da família.

Leão

Lua minguante em Câncer afeta o emocional. Preste atenção não só nos seus sentimentos, mas nos das outras pessoas também. Nos dias 22 e 23, uma dose extra de energia virá para você fazer e acontecer. Na quinta e sexta-feira, a Lua em Virgem pede organização com o dinheiro e as finanças. O final de semana será de mais sociabilidade, contudo o Sol em Escorpião e oposto a Urano pede cuidado com contrariedades no lar e campo profissional, especialmente relacionadas às mudanças.

Virgem

Comece a semana dando uma pausa no social. Se seus pensamentos estão acelerados e tomados pela ansiedade, invista em meditação. Caso tenha aptidão, volte seu foco para atividades manuais. Os dias 24 e 25 serão excelentes para organizar suas pendências. Para o final de semana, trabalhe as finanças, sempre buscando por equilíbrio nesse setor.

Libra

Tensões já surgirão no início da semana, pedindo que as librianas ponham fim ao que não tem funcionado na vida. Cuidado pois os últimos momentos do Sol em seu signo poderão lhe causar irritabilidade. Os dias 22 e 23 pedem momento de lazer com os amigos para aliviar o estresse. Quando a Lua estiver em Virgem, tenha pé no chão para organizar o que for necessário. No final de semana, as energias dos astros podem afetar seu bem estar, portanto invista em autocuidado.

Escorpião

Passe os primeiros dias da semana com o foco voltado para o campo profissional. Tente visualizar como fazer uso de sua criatividade ao lidar com os desafios que surgirem. Os dias 24 e 25 serão muito propícios a fincar os pés no mundo real, resolver pendências e se organizar. Para o fim de semana, busque descontrair com assuntos leves. E fique atenta, pois a partir do momento que o Sol entrar em seu signo, haverá maior iluminação em aspectos problemáticos, clareando o que precisa ser transformado.

Sagitário

A Lua em Câncer provoca uma segunda-feira de irritações, mas a tendência é que tudo melhore. Quando o satélite entrar em Leão, o clima será de mais descontração e leveza. Nos dias 24 e 25, foque bastante no trabalho. Para o final de semana, a companhia de amigos lhe fará muito bem. O Sol em oposição em Urano pede que deixe de resistir às mudanças em seu cotidiano.

Capricórnio

Lua minguante em Câncer aponta que existe algo em seu campo energético que precisa ser limpo para que você não sofra por isso. Nos dias 22 e 23, apesar de alguns abalos internos, resgate sua força e vá à luta! A Lua em Virgem favorece sua organização e resolução de problemas. O final de semana também será propício para lidar com questões de trabalho e, é claro, curtir a vida. Em relação a oposição do Sol e Urano, veja o que tem lhe prendido e como é possível transformar isso.

Aquário

A Lua minguando em Câncer representa a necessidade de finalizar o que ficou pra trás no trabalho. Nos dias 22 e 23, foque nas questões afetivas e emocionais. Cuidado com os conflitos. Durante a Lua em Virgem, é importante organizar os afazeres, mas sem esquecer de si mesmo. No fim de semana, tenha garra e busque por novas atividades.

Peixes

Além de por um ponto final em assuntos pendentes, a Lua em Câncer também pede que você use sua criatividade, especialmente na área de trabalho. Nos dias 24 e 25, dedique-se a organizar a vida, sobretudo a afetiva. Se deixar fluir não está dando certo, tente organizar um passeio ou outra atividade com sua pessoa especial. Durante o final de semana, com a Lua em Libra, a tendência é que você fique mais interiorizada e cuide do seu bem-estar.

