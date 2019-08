Como a Lua cheia do dia 15 afetará os signos

Entre as duas Luas novas do mês de agosto, uma Lua cheia surge no céu no meio do mês, trazendo novidades. Veja a seguir como o fenômeno influenciará o seu signo:

Áries

21/3 a 20/4

Na Lua cheia do dia 15, a aura de romance se intensificará, cercando-a de afeto. Júpiter lhe inundará com o carinho das pessoas mais próximas. Como bônus, você ainda terá a oportunidade de participar de um evento fabuloso.

Touro

21/4 a 20/5

Se esteve ocupada com a carreira, prepare-se para brilhar, pois a Lua cheia do dia 15 irá compensá-la por seus esforços. Mas controle a vontade de sair de férias e fique em casa. Aquele bônus ou a resposta positiva que estava esperando pode estar a caminho. Aproveite para ir pondo o champanhe para gelar, pois haverá muito a comemorar.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O momento será propício para viagens. A Lua em Aquário estará em uma sintonia divina com seu Sol, favorecendo jornadas de longa distância ou o planejamento de futuros passeios.

Câncer

21/06 a 21/07

A instabilidade financeira que tem lhe acompanhado até aqui deve acabar na Lua cheia do dia 15, quando o dinheiro tão aguardado finalmente chegará. Alguém que acredita em seu potencial talvez intervenha, trazendo grande ajuda.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua cheia do dia 15 deverá concretizar uma parceria importante, uma promoção ou um emprego de prestígio. Para as casadas, virão momentos mágicos na companhia da pessoa amada.

Virgem

23/8 a 22/9

Com a Lua cheia do dia 15, sua presença no trabalho se tornará fundamental para a conclusão de um projeto importante. Resultados de exames feitos no começo do mês também chegarão. Fique atenta às recomendações médicas!

Libra

23/9 a 22/10

A segunda quinzena do mês será favorável ao romance. Você poderá conhecer alguém muito especial. Ao mesmo tempo, boas notícias surgirão em seu setor profissional.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua cheia do dia 15 em Aquário poderá trazer novidades relacionadas ao seu lar. É provável que resolva trocar a decoração da casa para tornar o espaço mais confortável e aconchegante ou até mesmo mude de endereço.

Sagitário

22/11 a 21/12

A partir do dia 15, com a Lua cheia em Aquário, o período se tornará mais propício para sair de férias. Se não puder viajar, procure se inscrever em algum curso do seu interesse. Expandir o conhecimento é sempre importante.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua cheia trará a culminação de um assunto financeiro. Porém não assine nenhum contrato até o final do mês, quando os astros estarão em um posicionamento que lhe dará mais benefícios.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua cheia do dia 15 no seu signo vai deixar mais claro o que você busca em um parceiro. Se já estiver em um relacionamento, se sentirá completa e conseguirá resolver facilmente brigas ou discussões que venham a aparecer. Pode ser até que a relação avance e você fique noiva.

Peixes

20/2 a 20/3

A partir do dia 15, depois de tanto trabalho, você vai precisar descansar. Para alcançar o equilíbrio que corpo e mente exigem, experimente direcionar suas energias para outras áreas da vida.

