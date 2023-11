Tons pastel no trabalho: como usar as cores que são a cara da primavera

Tons pastel são sempre um sucesso na temporada de primavera e a gente te garante: dá para usar as cores em qualquer ocasião, até nos looks de trabalho. Para te mostrar como isso é possível, separamos 7 opções para você se inspirar e não ter medo de incluir uma peça colorida no ambiente corporativo.

Tons pastel tradicionais

Está com medo? Vá de azul clarinho! Ele funciona bem em camisas e combina tanto com jeans, quanto coordenando com tons neutros. Uma boa pedida.

Aposte no contraste

Uma boa dica para usar tons claros sem parecer infantil é combina-los com tons mais fortes. O contraste eleva o look e o deixa mais sofisticado. Também vale misturar os tons pastel com tons neutros.

Conjuntos em tom pastel para o trabalho

Os conjuntos são uma boa pedida para looks formais e divertidos. Não tenha medo de usar um terninho lavanda nos dias quentes, por exemplo.

E também explore combinações! O blazer lavanda vai muito bem com o conjunto de alfaiataria verde, por exemplo.

Vestidos em tom pastel

Vestidos são perfeitos para quem quer inserir cor no armário corporativo, mas não sabe como. Aqui, opte por acessórios em tons mais sóbrios, como o preto ou o branco. E também vale combinar o tom do look com o da bolsa, por exemplo.

As modelagens clássicas – não tão rentes ao corpo e com comprimento abaixo do joelho – são as grandes pedidas, assim como os tecidos nobres e mais encorpados.

E então, pronta para apostar?

