Veja quem irá se apresentar no Lollapalooza 2020!

Se você já está com saudades ou se arrependeu de não ter ido ao Rock in Rio 2019, pode ficar tranquilo, já que mais um grande festival de música está chegando com várias atrações nacionais e internacionais: o Lollapalooza. Localizado em São Paulo, o evento já tem um line up (lista de artistas que irão se apresentar) da próxima edição, que acontece em 2020.

Guns N’ Roses e Lana Del Rey são alguns dos nomes confirmados. Jaden Smith, filho do ator Will Smith, também será uma das atrações, assim como Travis Scott, Ludmilla, Gwen Stefani, The Strokes, Mika, Martin Garrix, Pabllo Vittar, entre outros. Veja o line up completo abaixo!

O festival irá acontecer nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020, no Autódromo de Interlagos, na capital de São Paulo. No momento, o terceiro lote de ingressos está sendo vendido a partir de R$ 807,50 para o Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de show. Já o Lolla Pass Lounge, que oferece uma área exclusiva com comida e bebida à vontade, o interessado precisa desembolsar, no mínimo, R$ 2 807,50. Para mais detalhes, acesse o site do Lollapalooza.

