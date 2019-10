Confira os detalhes da nova temporada de MasterChef

MasterChef: A Revanche estreia na próxima terça-feira (15) na Band. A nova temporada do reality show culinário contará apenas com ex-participantes e voltará a ser exibido às terças às 22h45, já que o horário da última temporada – domingos às 20h – foi muito criticado pelos espectadores e pelos próprios jurados.

Ao todo serão 20 participantes, que competirão entre si durante 10 episódios. Em entrevistas ao Portal da Band, os jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça e a apresentadora Ana Paula Padrão contaram alguns detalhes da nova temporada.

Os três jurados concordaram que essa promete ser uma das edições mais difíceis do reality. Segundo Paola, algumas das provas conseguem ser mais difíceis que as da temporada com cozinheiros profissionais. “Reproduzir o menu de dois chefs foi muito difícil, a prova do chocolate também. A prova de fermentação natural, então, foi terrível. Não sei como eles não perderam a cabeça”, contou a chef.

Para Henrique Fogaça, a prova de fermentação natural, que durou 24 horas, foi uma das mais complexas. Já para Jacquin a prova mais desafiadora é a do croque-en-bouche, uma sobremesa francesa de difícil execução, e a temporada tende a ficar ainda mais tensa porque os participantes já sabem como funciona o programa.

A apresentadora Ana Paula Padrão acredita que a nova temporada será diferente para o público, no sentido de criar simpatia ou antipatia pelos participantes. “Acho que essa temporada vai ser muito emocionante desde o início, porque quando a gente assiste a uma edição do MasterChef, a gente leva um tempo para saber com quem a gente vai simpatizar, de quem não vai gostar, quem são os ‘vilões’ e os ‘mocinhos'”, afirmou.

A Band divulgou um vídeo da nova temporada em que não é possível ver os rostos dos participantes, mas, segundo o site Hugo Gloss, a emissora confirmou três dos nomes da nova temporada: Thiago (Major), Iranete e Helton.

