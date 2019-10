Gaby Amarantos fala sobre vagina e prazer em música com Duda Beat

Gaby Amarantos divulgou nesta quarta-feira (9) o clipe de sua nova música de trabalho, em parceria com a cantora Duda Beat: Xanalá.

Levar uma mensagem de autoconhecimento, amor próprio e liberdade já é característica registrado de Gaby. E nessa canção não é diferente, viu? A vagina, órgão do corpo feminino ainda visto como um tabu por muitos, é destacado na música.

Para CLAUDIA, ela diz qual mensagem deseja transmitir ao público, principalmente o feminino, sobre Xanalá. “Um clipe lindo, que fizemos com muita delicadeza, porque a gente precisa falar e sentir o nosso prazer”, fala Gaby.

Com elementos cinematográficos que reproduzem a vagina, as cantoras dão um show no clipe. Confira abaixo!

