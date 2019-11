A organização do Lollapalooza finalmente divulgou o line-up por dia do festival de música que ocorrerá em abril de 2020, no Autódromo de Interlagos, na capital de São Paulo. O evento já tinha anunciado, em outubro, quais artistas irão se apresentar, mas sem divulgar a data de cada um dos shows.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Com início na sexta-feira, 3 de abril, o festival contará com a apresentação de Lana Del Rey e Guns ‘n’ Roses, além de Cage The Elephant, Jaden Smith, Alan Walker, Rita Ora, Jão, entre outros.

No sábado, 4 de abril, chega a hora de Travis Scott se apresentar, assim como Martin Garrix, The Lumineers, Emicida, Clarice Falcão, Ludmilla, Kevin o Chris e mais.

Para finalizar, no domingo, 5 de abril, terá Charli XCX, The Strokes, Gwen Stefani, Pabllo Vittar, Fresno, entre outros.

Confira o line-up por dia completo abaixo:

Line-up por dia do Lollapalooza 2020

O ingresso para um dia – o Lolla Day – está sendo vendido a partir de R$ 400. Já o Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de show, está custando, no mínimo, R$ 892,50. Por fim, para o Lolla Pass Lounge, que oferece uma área exclusiva com comida e bebida à vontade, o interessado precisa desembolsar, no mínimo, R$ 2.892,50. Para mais detalhes, acesse o site do Lollapalooza.

Leia também: “Alguém me chamou de macaca”, desabafa Ludmilla sobre premiação

+ Anitta e Marília Mendonça vão lançar música juntas

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?