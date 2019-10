“Alguém me chamou de macaca”, desabafa Ludmilla sobre premiação

Ludmilla passou por uma situação delicada no Prêmio Multishow, que aconteceu na última quinta-feira (31), no Rio de Janeiro. A cantora foi vaiada por algumas pessoas ao subir no palco da premiação para receber o troféu de Música Chiclete, pelo hit Onda Diferente, e Melhor Cantora. Além deste triste episódio, a artista revelou nesta quinta-feira (31) que foi alvo de racismo na premiação, já que uma pessoa da plateia a xingou de “macaca”.

“Alguém me chama de macaca no vídeo, mas não sabemos quem foi a pessoa exatamente”, declarou ela, publicando o trecho da cena. “Cara, até quando isso? Olha, as coisas, pra mim, e eu acho que pra maioria dos brasileiros, nunca foram fáceis. E com preconceito e julgamentos pelo tom de pele, vocês só complicam as coisas”, desabafou Lud nas redes sociais.

A cantora continuou: “A vontade de diminuir é tanta que não pensam nas consequências dos seus atos. Eu só queria deixar bem claro para vocês, racistas, que além da Justiça ser lenta, aqui as pessoas que praticam racismo comigo ainda não terem sido punidas, isso não significa que a cobrança nunca vai chegar, ou que ela está longe disso”, declarou. “Ainda bem que eu tenho meu Deus e uma família que não me deixa desmoronar diante dos racistas. A cobrança de vocês uma hora vai chegar”, finalizou.

O hit Onda Diferente abalou a amizade Anitta e Ludmilla. A canção foi composta por Lud e teve versos em inglês do rapper Snoop Dogg acrescentados. Porém, Anitta, que participou como intérprete, colocou o próprio nome como autora da música sem avisar nada, segundo o jornalista Léo Dias.

A atitude da funkeira desagradou Ludmilla que, ao subir no palco, não citou o nome da parceira musical nos agradecimentos. Uma parte do público presente resolveu vaiar a cantora, sendo que um cometeu até esse ato de racismo, comentado por Ludmilla nas redes sociais. No final, a cantora dançou na frente das pessoas que a insultaram. Anitta por sua vez também não ficou no palco no momento da entrega do prêmio.

Depois do episódio, Ludmilla voltou ao palco para receber o prêmio de Melhor Cantora. Emocionada, ela fez um discuso em que pedia coragem para seguir os sonhos. “Nunca deixe alguém falar o que você é. Se tem um sonho, lute como uma garota. Quero agradecer pelas vaias. Elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas”, disse a cantora.

