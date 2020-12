25 lindas mensagens de Natal para enviar por WhatsApp

Com o Natal se aproximando, vem também aquela vontade de expressar o amor nutrido pelas pessoas queridas. As atípicas circunstâncias de 2020, contudo, exigem uma adaptação dessas demonstrações de afeto, uma vez que dificilmente será possível reunir todo mundo como de costume.

Que tal então, no lugar dos abraços apertados, celebrar o Natal com palavras calorosas? Tão valiosas quanto gestos e presentes grandiosos, as declarações de carinho também podem tornar a data ainda mais especial. Pensando nisso, reunimos 25 lindas mensagens natalinas para felicitar familiares, amigos, parceiros e quem mais morar em seu coração, para enviar por WhatsApp. Confira:

“Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor. Boas festas!”

—

“Neste Natal o meu desejo é de que tudo de bom que você plantou durante o ano, reverta-se em forma de paz, saúde e felicidade. Que você e sua família possam sentir a paz verdadeira do Natal. Feliz Natal!”

—

“Desejo que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Ano após ano, superamos os obstáculos que a vida coloca no nosso percurso e nos reunimos em família para comemorar o fato de estarmos juntos, vivos, com saúde e energia! Boas festas, que Deus abençoe a todos nós!”

—

“A época natalina não é sobre presentes, é sobre presença. Aquilo que podemos oferecer de mais importante aos outros é nossa atenção, nossa amizade verdadeira e nosso amor incondicional. O meu maior desejo é que neste Natal possamos irradiar luz e calor para aqueles que nos rodeiam, como estrelas que brilham no céu uns dos outros.”

—

“O Natal é sinônimo de carinho e gratidão! Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto é parar um pouco, olhar em volta e agradecer as pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. Feliz Natal para todos e que o ano que começa seja cheio de luz e amor!”

—

“Que sua árvore de Natal tenha muitos presentes. Os principais sendo: amor, paz, gratidão e felicidade. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para você e sua família!”

—

“Neste Natal, desejo que o Papai Noel atenda seus pedidos, que seu rosto estampe um lindo sorriso e que seu coração esteja envolvido pela alegria do espírito natalino. Que você e sua família estejam realmente felizes. Boas festas. Feliz Natal!”

—

“A maior sabedoria é estar grato por tudo o que temos. Neste Natal, vamos aproveitar a companhia daqueles que mais amamos e celebrar a alegria que há em todas as coisas. Boas festas!”

—

“Neste Natal de 2020, tudo o que eu posso fazer é olhar para o céu e agradecer todas as pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida e alegram cada um dos meus dias. Boas festas e um ano feliz!”

—

“É tempo de recordar as boas alianças, celebrar novos laços e renovar a esperança de paz e sucesso. Um Natal excelente para você e sua família!”

—

“Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias, e trazer brilho e alegria para as nossas vidas.

Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano, e por ter tido a oportunidade de aprender e crescer, como profissionais e pessoas.

O nosso pedido especial para o próximo ano que se inicia é que a energia e as boas vibrações encham os nossos corações com o amor do Natal, e permaneçam sempre em nossas vidas. Afinal, o Natal é quando a gente quiser.

Tenham um Natal muito Feliz e um Ano Novo pleno de realizações! Muito sucesso, paz, amor e saúde a todos.”

—

“Mais um Natal chegou e eu sinto o coração novamente feliz e em paz por ter vocês na minha vida. Dias como estes só são especiais porque tenho amigos como vocês.

Eu sei que nós já não temos idade para acreditar no Papai Noel. Mas, em honra da nossa infância, eu vou lhe pedir um presente: ter vocês sempre na minha vida.

Feliz Natal, meus amigos amados, e que o Ano Novo traga muitas felicidades e realizações para todos nós. Boas Festas!”

Continua após a publicidade

—

“Então é Natal! Esta época mágica aquece nossos corações. Finalmente, meu Natal está completo porque agora tenho você ao meu lado. A magia do Natal se mistura com a magia do nosso amor e torna este momento ainda mais especial!

É tempo de união, de estar presente, de trocar presentes. Quero viver cada momento ao seu lado, celebrando o amor que compartilhamos e este espírito natalino!

Feliz Natal!”

—

“Este ano não peço nada ao Papai Noel, pois o melhor presente é a amizade de vocês. Feliz Natal, amigos!”

—

“Querida família, espero que este Natal traga muitas alegrias para todos e que encha nossos corações de esperança e harmonia. Que a paz de Jesus renasça nas nossas casas e o seu amor unifique ainda mais a nossa família.

O meu pedido ao Papai Noel é que nunca nos separemos, e assim a vida toda eu possa contar com seu apoio e carinho. Feliz Natal, família!”

—

“Feliz Natal! Esta é a época de reafirmar os sentimentos que temos pelas pessoas especiais que temos na vida e é claro que você não poderia ficar de fora.

Que o amor e a união desta data estejam presentes hoje e sempre na sua vida e na das pessoas que você ama. Tenha um ótimo Natal repleto de luz!”

—

“Amiga, eu sei como você dá valor para esta data e para tudo que ela representa, por isso quero lhe desejar um Natal de muita luz, harmonia e amor! Você é uma pessoa especial na minha vida e espero de coração que esta festa não só lhe traga alegria, como uma série de bênçãos para você e a sua família. Feliz Natal!”

—

“O clima de Natal invadiu meu coração e tudo que eu quero é espalhar amor e alegria para as pessoas especiais que tenho comigo. Que seja uma noite mágica para você e que o espírito natalino traga paz e bem para a sua vida. Feliz Natal!”

—

“Que a luz deste Natal brilhe o ano todo no seu coração! Boas festas!”

—

“Que a paz e a compreensão reinem em nossos corações neste Natal e no Ano Novo que se aproxima. Boas Festas.”

—

“Desejo que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, paz e harmonia. Feliz Natal!” — “Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a base para que possamos encontrar a felicidade e a paz. Feliz Natal!” — “Que as realizações alcançadas neste ano sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro. Feliz Natal e Boas Festas!” — “Desejo que este Natal e o Ano Novo tragam muitas alegrias, paz e felicidades para você e sua família. Boas Festas!” — “Então é Natal… Celebre a vida, brinde as conquistas e se cubra de esperança. Feliz e iluminado Natal!” Relacionadas CASA CLAUDIA CASA CLAUDIA Guirlandas de Natal feitas em casa estão em alta; aprenda a fazer a sua Cozinha Cozinha Vinhos e espumantes para harmonizar com a ceia de Natal Famosos Famosos Rainha Elizabeth decorou sua árvore de Natal com um item especial O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo