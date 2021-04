Pouca memória no celular? Instagram facilita ao lançar versão mais leve

O Instagram Lite, lançado pelo Facebook, é uma versão mais leve da rede social. O aplicativo ocupa apenas 2MB, 28 a menos do que a versão tradicional, de memória do celular e poupa seus dados móveis. Assim, é possível ter uma navegação mais rápida e de qualidade mesmo sem conexão estável de internet.

Desde março, o aplicativo está disponível em 170 países, mas apenas para aparelhos com sistema Android. No Brasil, a novidade chegou nesta quarta-feira (14) na Google Play Store.

Para o país, o lançamento também viabiliza que mais pessoas possam se conectar, principalmente as que vivem em áreas remotas e rurais, onde muitas vezes não há internet de qualidade.

A empresa aponta que, na América do Sul, 23% dos usuários possuem conexão 2G, ou seja, uma rede de dados lenta que dificulta o uso da plataforma. O Instagram Lite servirá como solução para pessoas nessas situações, já que é voltado para redes 2G e 3G.

As funções se mantêm quase iguais, viu? Então, é possível trocar mensagens e navegar pela plataforma normalmente, assim como a gravação de vídeos e fotos para feed, stories e IGTV.

Porém, apesar de semelhante, a experiência do novo app ainda é limitada, já que não há recursos, como transmissões ao vivo, a seção shopping e a ferramenta para criação de reels. Além disso os conteúdos do IGTV só podem ser acessados na pré-visualização. No entanto, de acordo com a empresa, essas atualizações devem ser adicionadas nos próximos meses.