Fique por dentro da nova ferramenta do Instagram

O Instagram anunciou nesta quarta-feira (31) um novo recurso para ampliar as interações dos internautas nas amizades virtuais. A novidade é um remix de vídeo, que permite gravar um reels junto a outro já existente.

A equipe da rede social diz que será possível fazer reacts, responder aos amigos ou fazer uma nova versão do vídeo, trazendo a sua perspectiva para as últimas tendências da ferramenta, além de ser uma nova maneira de criar e colaborar no reels.

“Queremos trazer a magia da colaboração para o reels e oferecer às pessoas ainda mais maneiras de criar, se divertir e engajar com as tendências, músicas e criadores através de remix”, conta a equipe do Instagram.

Mas como vai funcionar de fato? Veja a seguir o passo a passo:

Encontre um vídeo que queira comentar ou interagir;

Toque no menu de três pontinhos em um reels e selecione “remixar este reels”;

A tela será dividida em um vídeo original e um novo. Depois, é só começar a gravar seu remix;

Sua gravação ficará lado a lado com o vídeo original;

Depois de gravado, edite da forma que preferir e publique seu reels remixado.