Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em março

Peixes

20/2 a 20/3

Às vezes, os planetas agem como fadas, realizando desejos. Perto do seu aniversário, isso se acentua. A Lua cheia do início do mês será no seu setor do casamento. É provável que você e seu par entrem em uma fase de estabilidade. Vênus estará no seu signo exaltando expressões amorosas. Netuno deve dar uma sensação de magia, quase que de fábulas. Se está solteira, essa força se manifestará unindo você a alguém especial, que merece uma chance. Também poderá usar esse poder de união nos negócios, fazendo parcerias. Marte em Sagitário até 17 dará energia para sua carreira. Fale com lideranças, mostre seu potencial. Nesse mesmo dia, a Lua nova no seu signo a estimulará a viajar. Notícias inesperadas devem chegar após o dia 11. O mês se encerrará com tensão nas finanças.

Áries

21/3 a 20/4

O mês será repleto de oportunidades. Na primeira quinzena, Marte, seu regente, estará em Sagitário, na casa das viagens. Se sua escolha não for essa, terá que alimentar sua fome de conhecimento de outras maneiras – talvez fazendo um curso. Você deve se sentir mais forte, pois Saturno vai ajudá-la a se recuperar de qualquer problema de saúde que vinha enfrentando. Além disso, Vênus, em belo ângulo com Júpiter, trará a possibilidade de receber uma boa quantia em dinheiro. Plutão sugere que, nos bastidores, alguém importante está brigando pelo seu sucesso profissional. Os dias 9 e 12 são especiais para colocar planos em ação nessa seara. A Lua nova, dia 17, pede repouso. Você estará reflexiva. Se for necessário, recorra a um terapeuta ou outro profissional com quem possa conversar. De 17 de março a 15 de maio, Marte, na sua área da carreira, trará grandes oportunidades, mas mantenha os olhos abertos. Durante todo o mês, Vênus, planeta do amor, esquenta a vida romântica.

Touro

21/4 a 20/5

É possível que março seja o mês mais favorável do ano para você. Afinal, começa com a Lua cheia em Virgem, signo que casa bem com o seu. Os efeitos na vida emocional serão sentidos na primeira semana. Conte com Saturno para estabilizar situações de indecisão ou para transformar parcerias começadas agora em relações de longa duração. Sonhos pessoais devem se realizar; coloque energia para tal! É um momento de otimismo e felicidade. No dia 17, a Lua nova em Peixes intensifica o convívio com os amigos. Você deve ir a ótimas festas. Com isso, os gastos aumentarão. Fique de olho para não perder o controle do orçamento. Depois do dia 17, Marte entra em Capricórnio, trazendo mais chances de viajar. De 22 de março a 15 de abril, Mercúrio estará retrógrado. Tome as providências de viagem antes disso. As comunicações ficarão confusas. Vênus em Áries no final no mês promete emoções no amor. Confie em recomendações dos amigos e vá a encontros.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Seu setor da família será iluminado na primeira semana do mês. Pode ser que você participe de uma grande reunião de parentes queridos ou resolva pendências do lar – se estava negociando um apartamento, a resposta finalmente virá e tende a ser positiva! No dia 17, quando acontece a Lua nova, o foco recai sobre sua carreira. Algo grande está em construção. Plante muitas sementes nesse dia e nos quatro seguintes, pois elas trarão resultados durante um ano inteiro, garantindo mais dinheiro e reconhecimento. Não só as parcerias de negócios estarão fortes mas também as amorosas. Você levará mais a sério o par, dando-lhe atenção e colocando energia para que as coisas evoluam. No dia 31, a Lua cheia em Libra conduz ao ápice uma relação. As perguntas que surgirão entre vocês envolvem planos como comprar uma casa ou aumentar a família. Mercúrio, seu regente, entra em movimento retrógrado no dia 22. Evite decisões importantes.

Câncer

21/6 a 21/7

Viajar é uma boa pedida. Não precisa ir muito longe; basta uma escapadinha para um visual bucólico e tranquilo. Se estiver pensando em algo mais complexo, espere pela Lua nova, no dia 17. As conjunções estarão tão fortes que irão beneficiar aventuras a dois, aumentando a atração entre vocês. Durante todo o mês, você vai sentir que sua mente pede conhecimento, novidades. Estimule a imaginação buscando projetos que valorizem seus talentos. A partir do dia 31, quando ocorre a Lua cheia, o foco passa a ser a sua casa. Antes disso, aproveite para relaxar. A família também demandará atenção. As relações amorosas estão complicadas desde dezembro, quando Saturno entrou no seu setor de casamentos. A parceria será testada, e você terá que provar a força do seu compromisso. Como Marte estará na mesma posição, talvez aconteçam algumas brigas. Mas nada que cause preocupação. Pode até ser saudável para vocês. Não se esconda e seja sincera.

Leão

22/7 a 22/8

É tempo de olhar para as finanças. Você vem assinando cheques, mas agora chegou o momento de aumentar a renda também. Fique atenta às negociações para que tudo se resolva da melhor maneira. Mais para a frente, com a Lua nova, no dia 17, o parceiro entra na discussão, pois o foco serão planos financeiros conjuntos. Talvez vocês revejam um compromisso ou façam um investimento, como comprar um apartamento. O ideal é que pensem em coisas que tragam estabilidade e bons resultados a longo prazo. Nesse período, seu magnetismo estará em alta, atraindo entes queridos e o amado. Você se sentirá muito próxima dos seus filhos, e as brincadeiras serão repletas de criatividade. Do dia 6 ao 30, Vênus coopera acrescentando brilho à sua aura, mas 27 é a data mais especial de todas para um encontro incrível. Nos dias 11 e 13, atenção para os negócios. Há muitas coisas boas, mas o melhor de tudo ocorrerá na seara do lar. Você deve encontrar a casa dos sonhos e vai conseguir adquiri-la.

Virgem

23/8 a 22/9

A Lua cheia que aparece no céu nos primeiros dias do mês acontece no seu signo. Em breve, você verá um desejo se realizar. Será algo muito importante. Uma relação será afetada, mas de um jeito amoroso e íntimo. Marte estará no seu setor da casa até o dia 17, aumentando a vontade de reformar ou cuidar mais do lar. Nos últimos três anos, até dezembro passado, Saturno ocupou esse lugar no seu mapa, complicando decisões e levando problemas ao seu estilo de vida. Agora, sem os testes do planeta, é provável que tudo mude para melhor. Talvez você também entre no clima de família e queira passar algum tempo com os amados. Depois, quando Marte estiver em Capricórnio, o foco passará a ser muita diversão a dois. Você tem assumido uma nova atitude diante do romance desde que Saturno ingressou nessa casa. Encontros casuais não parecem mais interessantes. Seu objetivo é construir algo a longo prazo. No dia 31, a Lua cheia na área de dinheiro dos outros levará a atenção para as dívidas.

Libra

23/9 a 22/10

Ficar de pijama no sofá parecerá um programa incrível. Chegou a hora do seu descanso, de dar um tempo para organizar os pensamentos e direcionar sua energia. É a Lua cheia agindo na sua casa da privacidade, e o melhor a fazer é respeitar esse momento. Isso não quer dizer que você tenha de ficar sozinha, mas se aproxime apenas daqueles que são verdadeiramente importantes. Se puder, faça uma viagem breve antes de Marte sair de Sagitário, no dia 17. Depois dessa data, você deve se voltar para o lugar em que mora e se empenhar em construir outro estilo de vida. Com a Lua nova, também no dia 17, sua imaginação vai voar. Se tiver um projeto artístico, leve-o a sério; ele pode fazer você ser notada. Mercúrio estará retrógrado a partir do dia 22, misturando algumas informações e causando confusão. Evite testes. O mês termina de maneira deliciosa, pois a Lua cheia no seu signo contribui para tudo entrar nos eixos de acordo com sua vontade. Boas notícias vão chegar.

Escorpião

23/10 a 21/11

Será um mês mágico, com a vida social fervendo e o momento mais romântico do ano. A Lua cheia é logo nos primeiros dias, mas sua influência se estenderá, propiciando muitos sentimentos bons, daqueles que aquecem o coração. As decisões tomadas trarão resultados positivos a longo prazo. Os gastos estão altos desde janeiro e só devem começar a diminuir depois do dia 17, quando Marte deixa Sagitário. A Lua nova em Peixes, no mesmo dia, traz dois convidados especiais para o seu mapa: Netuno, planeta do amor incondicional, e o Sol, que dá forças e assegura a vida. Os três juntos vão criar uma oportunidade memorável para o romance. Será um momento simbólico, ideal para quem pensa em aumentar a família ou levar a relação a dar o próximo passo. Tire um tempo para visualizar o que você deseja para o futuro e criar um plano para chegar lá. Sua carreira estará em ascensão, com estímulos e elogios vindos de várias fontes. Sua reputação vai se elevar.

Sagitário

22/11 a 21/12

A carreira vai alcançar o auge na Lua cheia que abre o mês, e seu nome estará na boca de todos – a reputação reluzirá. Esse é o reconhecimento por muito tempo de trabalho, mas talvez você nem pudesse imaginar que um dia teria um momento de tanto brilho. Como Saturno estará por perto apoiando essa Lua, é provável que uma boa quantia em dinheiro acompanhe seu sucesso. A combinação lhe dará a tranquilidade e a segurança de que está no caminho certo. Até o dia 17, Marte fica no seu signo, favorecendo o ânimo e o espírito batalhador. O planeta colocará seus feitos em evidência. Depois dessa data, a casa entra em foco. Talvez você tenha que fazer uma obra para se precaver de um desastre maior ou precise mudar de endereço. É provável que gaste mais do que estava planejando. Tente conter despesas desnecessárias e eleja prioridades. No final do mês, você vai querer se divertir, mas a Lua cheia em ângulo agudo com Saturno e Marte aumentará a pressão para ganhar mais.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Parece que a Lua cheia do início do mês foi feita sob medida. Ela vai dar o impulso para colocar em prática planos de viagem. Se não for embarcar em um avião, é provável que decida investir na sua educação, fazer um curso à distância ou até fechar uma parceria de negócios internacional. Marte estará no seu signo a partir do dia 17. É a primeira vez em dois anos que isso acontece, dando-lhe enorme vantagem em qualquer questão competitiva. Use essa energia a seu favor, iniciando aquele sonhado empreendimento. Evite apenas assinar contratos após o dia 22 ou, se não der para evitar, estude muito bem as linhas finas, pois Mercúrio retrógrado causará confusão. No final do mês, outra Lua cheia, desta vez em Libra, iluminará sua carreira. Um projeto em que você vinha trabalhando conquistará enorme relevância. Será um momento especial e repleto de realização. Você sentirá o peso da responsabilidade em casa e no trabalho, mas saberá se manter fria e calma mesmo sob pressão.

Aquário

21/1 a 19/2

Duas luas definem este mês: a cheia, logo no início, e a nova, no dia 17. No primeiro período, você estará negociando um pacote de benefícios com a empresa. Como este será um dos melhores anos para sua carreira, aproveite para discutir o retorno financeiro disso. Lembre-se de que não é apenas dinheiro o que conta. Horários flexíveis, melhor plano de saúde, bônus – tudo é positivo. A Lua nova ajuda ainda quem está dividindo herança ou fazendo partilha após uma separação. A quantia será generosa e o processo calmo. A partir do dia 17, inicia-se uma fase de planejamento a longo prazo. Com um ritmo mais leve, você poderá reservar tempo para pensar nos seus planos e organizar o orçamento. Será também o momento de plantar sementes. Se estava pensando em um empreendimento, avalie com cuidado e não duvide das suas capacidades. Mercúrio estará retrógrado a partir do dia 22, colocando pedras no caminho. Será difícil, por exemplo, viajar. Ao mesmo tempo, sentirá maior proximidade com pessoas do passado.

