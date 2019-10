Com Vênus em Escorpião, vida amorosa dos signos dará uma agitada

Esse mês promete ser de várias mudanças, especialmente em relação à vida amorosa. Isso acontece porque Vênus, o planeta do amor, entrou em Escorpião nesta terça-feira (8). A energia do período, que se estende até dia 1 de novembro, será mais tensa e intensa, mas também pode trazer coisas boas, segundo a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Depois de Libra, um signo mais tranquilo e compreensivo, Vênus entrou em Escorpião, o que causará mudanças bruscas. Escorpião, signo de água, está ligado a emoções profundas e intensas, que podem gerar um sentimento de apego, possessividade e ciúmes. Essa energia não combina com a calma de Libra, por isso o período de transição pode trazer um pouco de turbulência nas relações.

A tendência é que estejamos mais desconfiadas e ciumentas nesse período, o que pode causar desentendimentos entre o casal. “Escorpião geralmente não quer que o parceiro seja livre. O período pode favorecer as qualidades mais sombrias e arriscadas do amor, até mesmo ‘envolvimentos ilícitos'”, explica Serena.

Por outro lado, toda essa intensividade pode ser positiva. Para quem estiver buscando um relacionamento mais sério, profundo e intenso, Escorpião pode ajudar. Outras pessoas podem até reanalisar a vida amorosa e perceber que não querem mais relações tão superficiais, externalizando emoções que estavam guardadas até agora. “Quando confia, Escorpião se entrega muito. É um signo que mergulha de cabeça. Pode ser que agora pessoas que tem dificuldade de se envolver, medo de assumir uma relação, consigam se entender melhor”, afirma a astróloga.

Aproveite as grandes paixões, mas tome muito cuidado com a intensidade para não se machucar. Também policie seu ciúmes e a possessividade para evitar desentendimentos desnecessários ou fazer o parceiro se sentir sufocado.

Leia mais: Horóscopo da semana de 07 a 13 de outubro: busque por equilíbrio

+ Brasileira com deficiência vence o Miss Universo Infantil

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória