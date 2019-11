Horóscopo de 4 a 10 de novembro: repense o passado e siga em frente

A semana que começa deve focar em repensar o passado e renová-lo. “A lua começa a crescer no signo de Aquário nessa segunda-feira (4), já que o Sol está em Escorpião. Uma lua para a gente pra gente aprender com o antigo, que já foram recicladas algumas vezes, mas agora precisam de uma renovação.”, diz a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro. Ela afirma que é uma lua de mudanças mas que precisa de foco racional para não ficarmos presos onde estamos.

Mércurio continua em Escorpião, Vênus em Sagitário e Marte em Libra, fazendo uma quadratura com Saturno. O ideal é priorizar atitudes equilibradas sem deixar que isso vire um acomodamento ou frustração. O ideal é seguir com o pé no chão mas tomando atitudes de um jeito harmônico.

Na segunda e terça-feira a Lua estará em Aquário, pedindo que a gente reveja questões que precisam de mudança. É legal começar a trabalhar nos planos de futuro. Já na quarta e quinta-feira a Lua em Peixes pede foco num lado mais espiritual e que se ouça sua intuição. Na sexta-feira, sábado e boa parte do domingo a Lua estará em Áries trazendo mais ação e atitude.

Confira abaixo as previsões de cada signo:

Áries

As energias do começo da semana são altamente sociais. Foque em programas culturais. Nos dias 6 e 7, a Lua muda, e melhor direcionar suas energias para interiorização, para não se complicar com a força de Netuno, que podem gerar intempéries e comunicação com ruído. Já no final de semana, a tendência é que, com a Lua em Áries, muita coisa se resolva em sua vida, positivamente.

Touro

Já na segunda-feira, com a Lua crescendo é um bom momento para taurinos se imporem, especialmente, profissionalmente. Deixe um pouco seu conservadorismo de lado e use suas ideias, mesmo que pareçam um tanto diferentes. Tudo indica que isso renderá bons frutos no trabalho e trazer boas mudanças na carreira. Nos dias 6 e 7, o foco é o coração. Com a afetividade em alta, você pode estar mais carente. Busque ficar perto dos amigos e trabalhe sua espiritualidade. Já no final de semana serão dias difíceis, de irritação e stress. Descarregue sua energia nos esportes para não explodir nas pessoas ao seu redor.

Gêmeos

Esta semana geminianos devem se abrir para novos sonhos. Ele mesmo deve criar novas possibilidades de futuro, e começar a colocar planos em prática. No meio da semana, a intuição fala mais alto: a dica é praticar meditação para passar mais tranquilamente pela semana agitada. No final da semana, são dias positivos, especialmente no campo social.

Câncer

A energia de câncer recebe o impacto forte da Lua Crescente no começo da semana. Isso deve trazer a possibilidade de resgatar sua força interior para ficar mais confiante e forte. Nos dias 6 e 7, a Lua em Peixes o deixa ainda mais sensível. O lado positivo disso é criar novos sonhos e planos. A partir do dia 8, a questão profissional vai estar em alta. Reflita sobre o que quer na sua carreira.

Leão

No começo da semana, o Céu mexe muito com sua parte afetiva. Isso pode trazer necessidade de criar de encontros afetivos. Mas deve também traz a possibilidade de ser mais racional e analítico no aspecto emocional e melhorar esse lado da vida. Mais para o meio da semana, tudo fica com um pouco mais confuso. Uma fase de introspecção pode ajudar a colocar os pensamentos em ordem. No final de semana começa um período melhor, de mais animação, curtição e planos para o futuro.

Virgem

No começo da semana, a Lua crescendo em Aquário traz a vontade de mudar, quebrar as rotinas e fazer as coisas acontecerem. Dias 6 e 7, o virginiano vai estar muito afetivo muito carente. Tente ser um pouco mais analítico para não espelhar as carências no outro e acabar trazendo problemas para sua vida. Com o final da semana, todo seu foco se volta para uma energia de mudanças. Exercícios ao livre e leituras reflexivas podem a ajudar a descarregar energia e evitar a ansiedade.

Libra

Para os librianos o começa da semana, com a Lua Crescendo, pede que ele se envolva em projetos novos. Use a segunda e terça-feira para colocar projetos para frente. Use seu talento, confie em você e vai! Nos dias 6 e 7, o coração que vai falar mais alto. Só tome cuidado para não ver tudo de jeito cor-de-rosa e se iludir. Acredite na sua intuição, mas haja com cautela. Nos dias 8, 9 e 10 a energia afetiva estará em alta mas podem gerar conflitos, visto que Marte ainda está no seu signo. Cuidado para não brigar com quem ama.

Escorpião

O dia 4, com Sol em Escorpião e Lua em Aquário, é o momento de parar de só pensar e tomar atitudes que o levem a por em prática algum projeto. Já os dias 6 e 7 serão agitados. Por isso, é ideal que você cuide do campo emocional – foque em se desligar de coisas desnecessárias do passado e se proteger, pois estará mais vulnerável. Em 8, 9 e 10 começa uma fase que, embora possar estar mais irritado ou ansioso, conseguirá definir muitas coisas importantes e positivas para sua vida.

Sagitário

No começo da semana a foco deve ser a parte profissional e de estudos. Nos dias 4, 5, 6 e 7 vale um recolhimento, já que algumas questões da vida doméstica e familiares podem se tornar o foco. Nos dias 8, 9 e 10, com a Lua em Áries, vem muito agito e movimentação. Pequenas viagens e programas ao ar livre são boas pedidas. Você vai estar especialmente competitivo e esportes e exercícios físicos são boas ideias de atividades.

Capricórnio

Dias 4 e 5 foco serão as questões financeiras, você deve conseguir organizar melhor e fazer mudanças importantes. O capricorniano costuma ser muito severo e cheios de regras, mas a Lua em Aquário vem para tirá-lo um pouco dessa regras e mostrar que às vezes pode ser interessante ver as coisas de uma maneira mais desconstruída. Nos dias 6 e 7 o contato com as pessoas tem que priorizar a empatia, para ganhar o jogo. Já em 8, 9 e 10, com a Lua em Áries, você precisará ter mais percepção e carinho com as pessoas ao seu redor, evite se irritar com amigos e familiares se as coisas saírem do seu controle.

Aquário

A semana já começa com a Lua em seu signo e crescendo. E hora de colocar em prática, de uma vez por todas, projetos e metas que você vinha postergando. Chega de empurrar com a barriga! Faça as mudanças que quer fazer mesmo que isso signifique mexer em aspectos da vida que você não está muito a fim. Os desafios da próxima fase são produtivos e devem ajudar com o crescimento pessoal. Dias 6 e 7, quando a Lua estiver em Peixe, lance mão da sua intuição para tomar decisões e evitar roubadas, principalmente financeiramente. Já nos dias 8, 9 e 10 você deve estar com mais energia.

Peixes

O pisciano começa a semana mais introspectivo, já que a Lua em Aquário, no dia 4 chega pedindo que você reflita sobre o que deve ser finalizado em sua vida. Tudo o que foi aprofundado nos últimos tempos deve ser liberado, para não carregar nada desnecessário na próxima fase. É uma fase ideal para limpar gavetas e armários e jogar tudo que for desnecessário fora. Dia 5, 6 e principalmente dia 7 a Lua chega em seu signo, o deixando ainda mais sensível. A partir do dia 8, sexta-feira, você deve estar mais ligado aos assuntos materiais.

