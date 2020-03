Horóscopo da semana: vem aí um novo ano astrológico!

Dois movimentos importantes ocorrerão no céu nesta semana: a entrada do Sol em Áries no dia 20, dando início ao novo ano astrológico, e a entrada de Saturno no signo de Aquário. “Essa movimentação deixa em evidência o peso de grandes decisões e karmas, tornando necessária a remodelagem das formas de pensar e viver”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

A Lua em Capricórnio durante os primeiros dias da semana faz necessário decisões práticas. Ao passar para Aquário, nos dias 19 e 20, facilita a solução de situações complexas. No final de semana, com o lado emocional aflorado, o aconchego do lar será fundamental.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

A energia do Sol, regente astrológico do ano, em seu signo motiva a busca por sua força interna e magnetismo. O campo da criatividade e talentos também é beneficiado. A presença de Saturno em Aquário afeta seu lado social, a tornando mais seletivo em suas companhias. Opte por manter-se próximo de quem pode contribuir de maneira significativa e consciente para sua vida.

Touro

Direcione seu foco para o setor doméstico. Mudanças e reformas também serão positivas se trouxerem mais brilho para seu lar e o tornarem mais agradável. Questões familiares, por sua vez, podem indicar novos caminhos. Saturno em Aquário abre seus olhos para novidades no âmbito profissional. Talvez seja necessário deixar algo de lado para dar início a uma nova fase.

Gêmeos

Trabalhe a comunicação não apenas da maneira tradicional, mas a exercitando através de cursos, leituras e transmitindo informações. Valorize principalmente compartilhar essas trocas de conhecimento com irmãos ou parentes. Em Aquário, Saturno projetará o que realmente é importante para seu crescimento e ideias que poderão trazer experiências novas para sua vida.

Câncer

Não deixe escapar oportunidades em que poderá fazer uso de sua criatividade para descobrir novas fontes de ganhar dinheiro. Há um bom movimento de prosperidade no horizonte. Saturno em Aquário aponta benefícios em terapias e na busca pelo autoconhecimento.

Leão

Leoninas estarão mais brilhantes neste novo ano astrológico. Aproveite para definir quem é e o que deseja. Seu magnetismo também estará em alta. Saturno em Aquário afeta seu setor de relacionamentos afetivos e torna necessário definir o que é realmente importante em suas relações.

Virgem

Há uma energia muito forte concentrada no plano do inconsciente virginiano. Será possível enxergar com mais clareza obstruções e limitações de seu interior. Aproveite para limpar essas energias. A presença de Saturno em Aquário trará mudanças para seu cotidiano e uma maior compreensão de sua inteligência emocional para enxergar o todo e não apenas as partes.

Libra

Projete sua energia em grupos de maneira mais solidária. Aproveite também para traçar planos para seu futuro, vendo o que lhe é importante e quais passos dará para alcançá-las. Saturno em Aquário pede uma melhor elaboração de suas ideias para evitar que caia no desestímulo e lhe proporcionem maestria ao realizá-las.

Escorpião

O Sol brilhará em seu setor profissional, tornando fácil enxergar suas necessidades por sucesso e aclamação. Nada de ficar para sempre nos bastidores. Presente no signo de Aquário, Saturno pede um melhor desenvolvimento de suas relações familiares. Reflita também sobre suas ações e o quanto tem dado de si neste campo.

Sagitário

O novo ano astrológico pede que deixe de lado a inquietude e busque manter uma postura focada sobre seus desejos e ambições. Hora de parar e refletir sobre o que realmente quer. Saturno em Aquário mexe com sua comunicação e também incentiva a busca por conhecimento

Capricórnio

Resgate seu poder pessoal, entendendo quem poderá iluminar coisas de seu interior, descobrindo verdadeiramente sua força e poder de transformação. Poder este que poderá lhe auxiliar a gerir melhor outros aspectos de sua vida. Saturno em Aquário afeta sua maneira de lidar com a parte financeira, favorecendo a busca por caminhos não convencionais.

Aquário

A presença de Saturno neste signo afetará sobretudo os aquarianos do primeiro decanato. Ainda que ela crie certas dificuldades, procure enxergá-las como uma oportunidade de renovação. Interiorização e disciplina serão fundamentais para alcançar os objetivos. Já o ano novo astrológico trará consigo um desejo por revitalização da área afetiva.

Peixes

O ano novo astrológico favorece a criação de oportunidades para ser mais feliz e ter mais vitalidade e ânimo para a vida. Não hesite em mostrar seus talentos e brilhar no trabalho. Saturno em Aquário, por outro lado, aponta uma pontual necessidade de recolhimento para a busca de autoconhecimento.

