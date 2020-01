Previsões astrológicas para todos os signos em 2020

Este ano será um divisor de águas. O Universo está falando para você que a mudança é necessária. Todos os aprendizados dos últimos tempos serão colocados em prática – fique esperta para não perder o bonde e aproveitar ao máximo as energias.

São tantos os eventos astrológicos que 2020 nos reserva. A média anual de eclipses é de quatro, mas haverá seis neste ano – quatro lunares e dois solares. Os fenômenos trazem depuração, tiram da nossa vida o que não serve mais.

Muitos planetas que marcam a nossa evolução permanecerão em Capricórnio, perpetuando o clima de responsabilidade extrema e visão a longo prazo. Mantenha o foco na construção com estrutura forte.

No dia 20 de março, começa o ano novo astrológico. Como, desta vez, ele será regido pelo Sol, será importante trabalhar a autenticidade e a luz interior. A verdade de cada um ficará exposta. Nós mesmas vamos enxergar bem nossas luzes e sombras. Por isso, às vezes você terá que atuar como se fosse seu pai ou sua mãe, dando broncas e elogios quando necessário.

Não haverá muita brecha para desculpas e enrolação. Cada pessoa deverá assumir a sua parte dentro do coletivo, responsabilizando-se pela sua vida e entendendo como suas atitudes afetam o todo. Teremos a oportunidade de ressignificar bagagens e transformar o passado em experiência.

No final do ano, Júpiter e Saturno entrarão em conjunção, permanecendo até 2040. A fase será de mais consciência social e menos pensamento material. Tenha, no entanto, cuidado com o julgamento. Muitas vezes, a decisão mais justa é a mais difícil porque exige quebra de conceitos que aprendemos desde cedo.Tudo isso será bem-vindo. Afinal, o mundo está precisando de renovação!

Confira o que os astros revelam para você em 2019:

Áries

21/3 a 20/4

Você passou por alguns sufocos nos dois últimos anos, mas o sofrimento lhe trouxe clareza sobre o poder e controle que tem sobre sua vida. O autoconhecimento será a chave para fazer o amor dar certo.

Você

Os últimos dois anos foram puxados para você, mas lhe trouxeram a percepção de que realmente sua vida está em suas mãos. Em 2020, você chegará ao ápice dessa fase, que acaba no final deste ano. Continue dando um gás e foque no que tem propósito e em atividades que promovam crescimento pessoal. Assim você se beneficiará dessa energia, usando-a como impulso. A partir de 20 de março, Marte, que, com sua vibração, colocou todo mundo para se movimentar como regente do ano de 2019, dará lugar ao Sol. Esse astro deverá estimular a busca por identidade, exaltando luzes e sombras. Para aproveitar a onda, cuide do seu aprimoramento e vá atrás daquilo em que você acredita.

Amor

A busca pela identidade exige que você se pergunte: “Será que estou respeitando quem sou ou estou reagindo influenciada por medos e mecanismos de defesa?”. Em fevereiro e março, você será um ímã para o amor, mas, se não houver bom senso sobre seu valor e se confundir autenticidade com impulsividade reativa, não vai dar certo! Comprometa-se com o que você espera de uma relação e tenha paciência para construir isso ao longo do ano de dentro para fora.

Carreira

Se no ano passado você assumiu mais responsabilidades, poderá experimentar mais autonomia e liberdade a partir de abril. A renovação da rotina começa com mais demandas no trabalho – até mesmo para atividades diferentes. O final de 2020 trará a sensação de libertação e descoberta de propósitos. Caso você sinta que não tem tempo, que está atolada por uma infinidade de coisas que precisa ou quer fazer, pare, respire e procure refletir. Cuidado para não se dispersar nesse processo e acabar perdendo o foco do objetivo principal. Há tempo para tudo desde que você saiba quando é o momento de parar para curtir e quando é hora de se empenhar e fazer acontecer.

Touro

21/4 a 20/5

Para chegar a uma nova versão de si mesma, é preciso se libertar de padrões e da vontade de querer agradar aos outros. A carreira trará desafios e seu empenho provocará evolução visível.

Você

A renovação e a transformação continuam fortes em sua vida. Quanto mais se desapegar de regras e convenções, mais suave será sua jornada. As conquistas e marcos importantes prosseguirão no seu caminho. Portanto, siga seus instintos no meio da tempestade. O que aparenta ser um estado fora de controle, na verdade, pode estar anunciando a chegada da bonança. Até 19 de março, ainda estaremos sob a regência de Marte. Daí em diante, entraremos no ano do Sol. Marte, o planeta guerreiro, foi ceifando os excessos e dando-lhe muitos empurrões para que saísse da zona de conforto. Você vai ter outra visão de si mesma ao final do ciclo. Neste ano, prepare-se para brilhar – não dê atenção ao que as pessoas falam de você. Liberte-se do passado e permita-se explorar novos caminhos.

Amor

É chegado o momento de colher os frutos por todos os seus esforços. Isso deve ocorrer em muitos setores da sua vida, inclusive no amor. É importante, no entanto, deixar as expectativas de lado. Esqueça tudo que já viveu, pois os acontecimentos vão fazer você atualizar seus conceitos – isso ficará mais claro a partir de março. Movimentações repentinas podem surpreender. Do nada, surgirá a chance de viver o que sempre sonhou. Para tanto, talvez você tenha de pôr um fim a uma relação que já estava desgastada. Mas a separação deverá acontecer de forma tranquila. Seja responsável, desapegada e siga seus instintos, pois não poderá mesmo controlar muita coisa. Tenha em mente que o resultado será bom.

Carreira

Nos últimos dois anos, sua carreira foi se solidificando e passando por reviravoltas que você jamais poderia imaginar. Claro que elas mexeram muito com você. É notável seu crescimento e deve continuar até atingir o ponto máximo e render bons frutos. Em maio você receberá notícias de grandes viradas. A estabilidade existirá, mas não da maneira como você imagina.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Os eclipses vão lhe mostrar verdades, algumas não tão fáceis de aceitar. Mas valerá a pena passar por essa fase, pois você sairá mais forte e confiante. Isso irá ajudá-la a construir relações melhores.

Você

Teremos seis eclipses este ano. Três deles acontecerão no eixo Gêmeos-Sagitário, do conhecimento. O período será marcado por mudança e amadurecimento, e você sairá transformada. Os últimos dois anos lhe mostraram algumas verdades, que a tornaram mais forte. Esteja atenta aos sinais de que um caminho mais estruturado está sendo construído – tarefa que se estenderá pelos próximos anos. Valerá a pena passar por essa fase! Já que é assim, por que não aproveitar como se fosse um passeio cheio de atrações interessantes? A partir de 20 de março, estaremos sob a regência do Sol. No seu caso, você poderá usufruir dessa energia, que traz brilho e autenticidade, por meio de estudos e conversas. Deixe-se levar pela curiosidade e descubra-se!

Amor

Abril e maio devem trazer bastante agito para sua vida amorosa. Tudo poderá acontecer de forma repentina, desde que você se permita aproveitar mais e pensar (ou se julgar) menos. O raciocínio será bem-vindo na comunicação, ferramenta importante para alinhar as expectativas, pois poderá haver ruídos quanto à fantasia que cada um projeta na relação. E é aí que começa uma fase de reavaliação dos seus relacionamentos. Nessa hora, é bom ser direta, mas sem perder a ternura.

Carreira

Ter um objetivo claro e se comprometer a alcançá-lo ajuda a manter a motivação mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa meta está diretamente relacionada a seus propósitos. Defina aonde quer chegar e o que é fundamental para você. Caso venha se sentindo cansada, com a sensação de que está tudo meio nebuloso ou puxado demais, aguarde até março, quando a situação deverá ganhar mais clareza. Pode não parecer, mas todas as descobertas e aprendizados que acumulou nos últimos dois anos lhe permitirão voar mais alto e livremente – o que deverá acontecer no final de 2020!

Câncer

21/6 a 21/7

O futuro exige rompimentos com o passado. Avalie o que ainda cabe no seu estilo de vida e nos seus sonhos. Esteja preparada para se desfazer de coisas e talvez de relações. Você terá vislumbres do que está por vir.

Você

Três dos seis eclipses do ano acontecerão no eixo Câncer-Capricórnio, ligado à encarnação, a passado e futuro, ao lar e aos propósitos. Todo mundo sofrerá a influência desses trânsitos, mas no seu caso se dará de forma mais marcante. O efeito será na sua identidade e autoestima. É bem provável que você caia na real em relação a histórias que começaram lá em 2008. Enxergará cobranças de outro modo e tomará decisões importantes sobre jornadas que se iniciaram em 2018. Talvez a questão seja mais radical e exija encarar de vez ou pôr um ponto final. De resto, valerá a pena se dedicar às finanças e ter um pouco mais de paciência e perseverança para dar forma às suas ideias. Mantenha sua rede de contatos em dia e cuide das relações pessoais, pois elas poderão ajudá-la a se estruturar para alcançar novos patamares. Aliás, olhe ao seu redor e eleja em quem confiar. Afinal, ninguém faz nada sozinho, né?

Amor

Você poderá enfrentar momentos desafiadores nas relações, uma vez que todas essas movimentações dos últimos anos foram causando, aos poucos, transformações e mudando a maneira como lida com o mundo e com as pessoas. Você continua sendo desafiada a se tornar mais forte e independente, o que pode trazer um pouco de incompatibilidade com o passado. Será preciso muito discernimento para saber quais relações cultivar. Procure reservar alguns momentos para ficar consigo mesma e compreender seus sentimentos. Isso evitará que tome decisões impulsivas.

Carreira

Há algum tempo, as mudanças são constantes na sua vida. Você foi testada de tudo quanto foi jeito. Essa árdua jornada está quase chegando ao fim. Em 2020, você alcançará o ápice do amadurecimento. Não haverá espaço para enrolação nem para bagagens que não lhe pertencem mais. A energia mudará radicalmente e, no decorrer do ano, surgirão alguns indícios do futuro. Aproveite para focar, se fortalecer e construir aquilo com que você sonha.

Leão

22/7 a 22/8

Seu regente, o Sol, também vai governar o ano. Isso lhe proporcionará ainda mais brilho. Você se sentirá mais forte e capaz para correr atrás de seus objetivos e rever o que não está mais valendo a pena.

Você

Brilho. É isso que 2020 reserva para você. A partir de 20 de março, começa o ano novo astrológico, regido pelo Sol, que também governa o seu signo. Todos sentirão a influência desse astro. Para você, em especial, leonina, representa o momento de batalhar pelo que quer. É assim que conseguirá aumentar seu brilho. Corra atrás dos seus objetivos, vença os seus medos e tenha coragem de ser como é. Cuide da rotina e da saúde e organize-se no trabalho. Sua realização depende da paciência que terá para colocar a vida em ordem, limpando excessos e azeitando as engrenagens. Há uns dois anos, você vem sentindo os sinais tanto no seu corpo como no cotidiano. É chegada a hora de resolver essas pendências e seguir em frente.

Amor

Entre abril e julho, você será convidada a rever seus relacionamentos, ou melhor, sua forma de lidar com as pessoas. Em um primeiro momento, terá a impressão de que são os outros que estão limitando você ou sendo um peso em sua vida. Mas logo verá que se trata apenas de uma introdução ao pacote de novos aprendizados que entrará em vigor no final de 2020. Tente olhar para si mesma em vez de sair apontando o dedo. Ouça mais o outro e aprenda a respeitar o jeito e os limites de cada um.

Carreira

Tudo o que você construiu até agora e tudo o que fizer neste ano estarão sob holofotes. Isso vale tanto para o lado bom, de exaltação, quanto para o ruim, das críticas. Sabemos que não compensa sustentar máscaras, mas em 2020 será impossível fazê-lo mesmo que você queira. Histórias que inventamos para nós mesmas só nos aprisionam no passado. Portanto, aproveite para se observar e reavaliar o que vier à tona sob outra ótica. Alguns colegas podem não ser bem como você imaginava, mas, em vez de ficar desapontada, procure encarar como um exercício de aceitação, valorizando as melhores características de cada pessoa.

Virgem

23/8 a 22/9

Este será um ano de muitas reviravoltas. Em vez de ficar ansiosa com as mudanças, use-as a seu favor, descobrindo forças e características que até então desconhecia. Foque mais em você e menos no outro.

Você

Há uma grande concentração de planetas em Capricórnio, o que representa a chegada ao topo da montanha depois de dois anos de muito trabalho. Esse efeito será sentido em especial pelos signos do elemento terra, como é o seu caso. Não espere previsibilidade, pois ainda haverá muitas reviravoltas nessa jornada. Fortaleça a sua fé, mantenha-se aberta às possibilidades e tente também se divertir no percurso. Você já é bastante prática e racional. Essas características se mostrarão importantes em 2020, mas será pelo prazer que você descobrirá o que realmente tem a ver com seu propósito de vida. Escolha atividades que ativem seu entusiasmo. Outro ponto fundamental é o cuidado com o eu interior e a espiritualidade. Ioga, meditação, caminhadas em meio à natureza, contemplação do mar são exemplos de práticas que podem auxiliar nesse processo. Afinal, olhar para dentro ajuda a brilhar por fora.

Amor

Revise seus conceitos sobre relações amorosas durante o primeiro semestre, procurando entender sua responsabilidade para o convívio saudável. Se você compreender as próprias necessidades e aprender a cuidar delas em vez de focar tanto no outro, ficará mais fácil equilibrar as ações de dar e receber. Dessa forma, as expectativas baixarão bastante e tudo o que o outro fizer para você acabará se tornando uma surpresa agradável. O mês de outubro trará momentos gostosos e inesperados.

Carreira

Você descobrirá como conquistar mais reconhecimento no trabalho por meio de um processo de autovalorização e aumento da autoestima. Transforme bagagens internas em ferramentas para se fortalecer. Nos eclipses dos dias 5 e 21 de junho, oportunidades de virada deverão surgir, mas você só conseguirá tirar proveito delas se resistir à tentação de se vitimizar. Talvez se desaponte com alguns colegas, pois máscaras vão cair. Não use isso como desculpa para o pessimismo. Pelo contrário, empenhe-se ainda mais em lutar pelo que você acredita.

Libra

23/9 a 22/10

Não se assuste com momentos de pura emoção. Permita-se transbordar, deixar ir embora tudo que se acumulou. Isso vai acontecer algumas vezes este ano e lhe fará bem. É só um ciclo chegando ao fim para que outro se inicie.

Você

Se você parar para observar, verá que nos últimos anos enfrentou cobranças constantes – tanto externas quanto internas. Em 2020, essa fase de fortalecimento e transformações difíceis finalmente chegará ao fim. Haverá momentos marcantes de revisão profunda e reviravoltas, resultantes de emoções tão intensas que poderão transbordar – principalmente durante os eclipses. Contudo, você deverá usar essa energia como um incentivo para o desenvolvimento. Verá, então, novos caminhos se abrindo. Em meio a essas tempestades, surgirão raios de luz e clareza, que lhe darão o gostinho do que está por vir após a escalada dessa montanha. No final de 2020, você entrará em outra fase, em que notará maior fluidez no ritmo da vida. O trabalho árduo não cessará, mas será focado em construir e realizar.

Amor

O primeiro semestre será voltado para reflexões. Entretanto, saiba que focar no seu desenvolvimento pessoal levará a resultados frutíferos nas relações. Você terá que aprender a colocar limites, respeitar as suas vontades e criar coragem para dizer o que pensa. No setor amoroso, isso é mais difícil do que parece. Exige coragem, pois é necessário mostrar-se vulnerável ao outro. Falar a verdade é sempre um risco, pois perdemos o controle sobre o conceito do outro sobre nós. Perceba em que pontos você está sendo egoísta. Afinal, moldar-se à vontade do outro e depois ficar se queixando é uma posição bastante cômoda também.

Carreira

Foco na renovação! Deixe o passado para trás e carregue apenas o aprendizado. É hora de fazer novos contatos, se inserir em grupos e revelar mais faces da excelente profissional que você é. Se seguiu seus instintos, deve ter mudado sua postura nos últimos dois anos. Agora colherá os resultados. Não se preocupe com o que os outros vão falar de você – freios é do que menos precisa neste momento. A experiência deles não pode direcionar o seu caminho.

Escorpião

23/10 a 21/11

Todos os seus movimentos vão levá-la à sua melhor versão. No trabalho e no amor, o autoconhecimento causará impactos reais. Siga seu coração e sua ética em tudo o que você se propuser a fazer.

Você

Seu empenho em usar a criatividade para ser mais reconhecida em sua carreira continua neste ano e, provavelmente, culminará em uma grande virada logo no primeiro semestre, perto do ano novo astrológico, em 20 de março. Como esse ciclo será regido pelo Sol, revelará luzes e sombras de todos. Apesar de intenso, proporcionará a chance de se observar e de evoluir. Em alguns momentos, você sentirá necessidade de experimentar novos ares e sair da zona de conforto. São indicadores da fase de renovação que virá no final de 2020. Algumas escorpianas acharão que estão num marasmo. Outras, que o tempo passa rápido demais e será insuficiente para realizar tudo que desejam. Não tem certo nem errado. É apenas uma questão de sentir quando acelerar e quando apreciar a vista.

Amor

A relação com outra pessoa oferece grande oportunidade de se enxergar. Ao analisar como tratamos o outro e o que ele causa em nós, entendemos quais são nossas prisões internas, as atitudes e os pensamentos limitantes. Essa autodescoberta continua a todo vapor em 2020. Vale a pena ficar de olho em novos caminhos que se abrem – mesmo que sejam bem diferentes de suas escolhas convencionais. Você está vivendo uma fase de libertação; deixe para trás a bagagem desnecessária. Pode não ser tão fácil assim. Algumas pessoas terão até mesmo vontade de se separar e começar do zero.

Carreira

A regência do Sol influencia cada signo de maneira diferente. No seu caso, convém depositar toda a energia em construir algo que lhe traga realização. Será muito importante estar alinhada a seus propósitos e colocar seus esforços naquilo que lhe trará bem-estar a longo prazo. Trabalhar sob essa ética renderá frutos. Tenha paciência, dê um passo por vez e use a comunicação de forma eficiente. Informe ao mundo sobre seus talentos. Essa atividade promete trazer recompensa financeira até o final do ano.

Sagitário

22/11 a 21/12

Este é um ano de revelações, mas, se você se permitir viver novas experiências, o resultado será muito gratificante. Sua genialidade poderá render um trabalho que lhe trará realização e deixará sua conta do banco mais cheinha.

Você

Dos seis eclipses do ano, três acontecem no eixo Gêmeos-Sagitário, do conhecimento. Você será bastante impactada por esse fenômeno. No dia 5 de junho, por exemplo, terá que buscar uma solução para uma vida mais equilibrada. Isso significa flexibilizar as suas vontades, ser menos egoísta e procurar entender como se conectar com pessoas que têm expectativas e ideais diversos dos seus. A partir de 20 de março, quando se inicia o ano novo astrológico, o Sol passa a ser o regente. O astro deve lhe trazer estabilidade financeira, mas para isso exigirá que você abra a mente e se permita explorar novos campos de trabalho. Suas ideias precisarão abranger outras opiniões, crenças e visões.

Amor

As máscaras continuarão caindo e você terá a oportunidade de enxergar com clareza questões que antes ficavam em seu ponto cego. A idealização poderá ser muito negativa para os relacionamentos. Em junho, o acúmulo de expectativas deverá culminar em reviravoltas e tensões. Vale usar a razão e a praticidade para não alimentar histórias que só existem na sua mente. Procure entender o que exatamente você está projetando no outro e o motivo disso. Não se prenda a ideais rígidos. Lembre-se de que ninguém é perfeito.

Carreira

Neste ano, sua postura profissional será exemplar. As pessoas vão se surpreender. Até mesmo você. Foque no trabalho e seja determinada na hora de transformar suas ideias em realidade. Não desista diante da primeira dificuldade ou em um momento de preguiça. Acredite, vai compensar! Sagitarianas costumam ter insights brilhantes, mas nem sempre têm paciência para colocá-los em prática. O gostinho da realização se mostrará valioso depois desse empenho. Será um exercício constante de avaliação da realidade. Conte também com um ótimo retorno financeiro. Não espere por um número exorbitante, mas por uma quantia mais do que suficiente para levar uma boa vida.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Será preciso coragem para encarar 2020. As transformações lhe darão a chance de eliminar padrões enraizados em sua vida e de explorar novas possibilidades. Fortaleça os laços com seus sentimentos e seu sexto sentido.

Você

As mudanças têm sido uma constante na sua vida desde 2008. Este ano não será diferente. Espere por viradas, surpresas, intensidade e realizações. Você percebeu que, desde 2018, tem sido obrigada a olhar para si mesma e a refletir. Essa evolução não foi propriamente uma escolha, mas valeu a pena. Você chegará ao auge dessa movimentação. Pode ser muito difícil. Em alguns momentos, terá vontade de desistir porque vai parecer que nada dá certo. Porém, é justamente aí que está a oportunidade de eliminar padrões enraizados e direcionar sua vida para um caminho melhor. Dos seis eclipses de 2020, três serão no eixo Capricórnio-Câncer. Todo o processo descrito aqui deve se intensificar durante esses fenômenos. Nos eclipses lunares, é recomendado que você fique mais quietinha. Nos solares, deve colocar em prática tudo que aprendeu. Vá atrás do que você realmente acredita, arrisque-se, siga os seus instintos. Isso fará de 2020 um ano inesquecível e repleto de conquistas.

Amor

Em dezembro, você viveu momentos de definição no amor, consolidando ou dissolvendo laços. Essas resoluções são reflexos do que ainda faz sentido na sua evolução. Passada essa fase mais movimentada, a tendência agora é que você redescubra as relações aos poucos e entenda o que significa estar envolvida com alguém. Portanto, deixe as bagagens e os medos em 2019. Explore sua sexualidade e seus desejos, compreenda o que eles dizem e potencializará a transformação.

Carreira

Você já tira de letra o desafio de manter uma postura disciplinada e responsável, que todos os signos enfrentam. Portanto, neste ano, a meta é acreditar mais no seu sexto sentido e ter coragem de ouvir seu coração. Siga seus instintos e assuma mais riscos. Assim poderá alcançar recompensas no trabalho. O senso de realidade não ajuda a tomar decisões, pois ele não gosta de ousar – e a ousadia será necessária para criar os caminhos de expansão.

Aquário

21/1 a 19/2

Alguns anos são como cursinhos preparatórios para outros mais pesados e recompensadores. É o caso de 2020, que proporcionará bons momentos e também muita autoavaliação. Os frutos virão mais para a frente. Fique tranquila.

Você

Este ano será apenas uma prévia do que está por vir em 2021. A concretização do seu propósito está em curso. Durante os últimos dois anos você foi intimada a entrar mais a fundo em suas questões internas e agora está na reta final para um novo momento. Você precisará de foco, determinação, paciência e sabedoria para viver a sua liberdade plena e não entrar num movimento de rebeldia ou fuga da realidade. Sua jornada engata no final do ano, e você terá que administrar seu tempo. Se sentir que anda num marasmo, arregace as mangas e faça acontecer. A correria insana também não vale a pena. Nesse caso, tire uma pausa e respire fundo. É necessário um tempo para contemplar até onde você chegou. A reavaliação constante é essencial, mas também pode levar à exaustão. Permita-se se descobrir por meio dos relacionamentos. Eles podem ser uma chave para continuar o trabalho de autoconhecimento. Ioga, meditação e contato com a natureza ajudam.

Amor

O ano novo astrológico, que começa em 20 de março, é regido pelo Sol. No seu caso, vale a pena investir tempo nos relacionamentos, pois é por meio deles que você conhecerá mais sobre si mesma – e também trabalhará a autoestima. As pessoas que atraímos são como grandes espelhos que nos mostram nossos pontos negativos e positivos. Use essas percepções para fazer análises mais profundas sobre bagagens.

Carreira

A vida às vezes dá uns chacoalhões para que você realmente entre em alinhamento com o que faz parte do seu propósito. Os eclipses trarão à tona frustrações acumuladas, dando vontade de mudar. Se você sente que já está bem encaminhada, poderá perceber mais alterações positivas ao longo do ano. Isso tudo serve como uma preparação para o que está por vir entre o final de 2020 e o começo de 2023. Esse, sim, será um período de muito crescimento e libertação no trabalho. Viva o novo!

Peixes

20/2 a 20/3

É normal se sentir perdida às vezes. Em dias dramáticos, você chega a pensar que não tem saída. Afaste esse clima e abra-se para as mudanças. Elas trazem possibilidades reais de conquistar mais no amor e no trabalho.

Você

A etapa final de uma fase de renovação e libertação está chegando. Deverá atingir o ápice no final do ano, quando poderá conhecer novos grupos e mergulhar de vez numa vida mais livre. Você se sentirá à vontade para se expressar e mostrar suas características únicas. Por mais que seja algo desejável, o processo para chegar até lá nem sempre é fácil. Pode trazer a impressão de que você perdeu suas referências ou de que se encontra em um beco sem saída. Entenda que tudo isso funcionará como um trampolim para o crescimento. Tenha discernimento ao fazer escolhas, procurando respeitar seu desejo. Para tanto, vai precisar de praticidade na hora de avaliar as situações. Busque sempre o caminho mais sustentável e que traga sucesso sem precisar sacrificar a sua paz.

Amor

Os relacionamentos serão fator de transformação em sua vida. Muitas fichas vão cair e algumas verdades serão difíceis de engolir. Procure não tomar decisões no meio do tumulto emocional. Pensar demais não resolverá nada, mas conversar ajudará a compreender o comportamento alheio e a ter mais clareza sobre os sentimentos, que podem ser doloridos, e as experiências novas. Isso será especialmente oportuno no meio do ano, quando você estiver revisando seus relacionamentos. Foque no que pode fazer para ter uma vida mais leve e divertida. Trabalhe também as inseguranças e verá progresso nas questões amorosas.

Carreira

Talvez você não entenda muito bem aonde irá levá-la tanta renovação, mas aos poucos as coisas irão ficando mais claras. O eclipse lunar do dia 5 de junho abrirá uma brecha energética que deverá trazer diversos insights – e se repetirá em 30 de novembro. No último eclipse solar do ano, em dezembro, você receberá um empurrão para colocar toda a experiência adquirida em 2020 em prática. Enquanto isso, vá experimentando e fazendo testes!