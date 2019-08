Horóscopo da semana de 5 a 11 de agosto: muito cuidado com as palavras

A semana começa com a Lua em Libra, trazendo a necessidade de manter uma atitude conciliadora e prática, pois Saturno em Capricórnio pode causar tensões.

“No dia 7, a Lua estará crescente em Escorpião. Quadrando com o Sol em Leão, o fenômeno afeta o inconsciente, criando uma energia densa que pode conflitar com o consciente, que busca mais leveza”, alerta Serena Salgado, astróloga do Astrocentro.

Passada essa fase, é preciso ficar atento à comunicação. Palavras mal colocadas podem criar situações incômodas e irritações. No sábado, total liberdade para pensar grande e fazer aquilo que dá alegria. Já o domingo pede tranquilidade e planejamento para a semana que está por vir.

A seguir, as previsões de cada signo. Para um melhor entendimento, leia seu signo solar e o ascendente.

Áries

As tensões do começo da semana podem afetar sua vida afetiva para o bem, propiciando grandes paixões, ou para o mal, criando situações conturbadas. Preste atenção ao caminho que escolherá. Na dúvida, opte por um maior recolhimento. Mas só até a chegada do fim de semana, quando os astros lhe darão a energia perfeita para embarcar em viagens e outras atividades divertidas. E não se esqueça: planejamento é a chave para manter o fluxo positivo.

Touro

A rotina pode ser mais prazerosa do que você imagina, taurina. Para não se abalar pela tensão astral, que tal prestar mais atenção às pequenas coisas do dia a dia que lhe fazem bem? Cuidado com as expectativas e indecisões no campo afetivo. Volte seu foco para os aspectos que podem melhorar na relação. Aos poucos, você se sentirá mais esperançosa e motivada para correr atrás do que almeja.

Gêmeos

O posicionamento tenso dos astros pode abalar seu humor e, mesmo querendo começar a semana de forma leve, é possível que você não consiga. Se a energia pesada sufocar, tente se desapegar daquilo que não tem lhe agregado coisas boas. Está envolvida em algo importante no trabalho? Algumas pessoas serão decisivas para o sucesso desse projeto, portanto escolha bem com quem comentará o assunto. A fase é de crescimento, mas com seus desafios. No campo afetivo, o momento é de expansão.

Câncer

Cuidado com o drama, canceriana! A sensação de desvalorização familiar pode parecer grande, mas não significa que é real. Foque suas energias nas questões financeiras. Se a renda não está sendo suficiente, tente pensar em novas maneiras de complementar os ganhos. Essa inovação pode reverter de modo positivo o cenário. Para a saúde, o horizonte é de melhorias.

Leão

Sinceridade é fundamental, mas às vezes é preciso saber dosá-la. Situações desafiadoras podem ocasionar conflitos no ambiente doméstico. Portanto, tenha cuidado com o modo com que se comunica. Mas fique tranquila, pois logo essa fase difícil fica para trás e as leoninas poderão aproveitar um bom momento de expansão, seja na área afetiva ou relacionado a planos pessoais.

Virgem

Preocupações com dinheiro podem lhe dominar no início da semana. Seja objetiva e corte os gastos supérfluos. Só assim conseguirá poupar. O comedimento é fundamental. A criatividade também pode ser sua salvação. No cotidiano, fique mais atenta às constantes recriminações internas. Sua falta de auto-confiança pode ser seu maior obstáculo. Você é capaz de muito mais do que imagina!

Libra

A Lua em seu próprio signo pede que você mantenha distância de situações muito complicadas no começo da semana. Aos poucos, as coisas começarão a entrar nos eixos. Se a área profissional está conturbada, invista em networking e não tenha vergonha de pedir auxílio a conhecidos. Com foco e empenho, você terá as conquistas que espera no campo financeiro. E não se esqueça de cuidar de sua energia.

Escorpião

Melhor começar a semana na sua para evitar desavenças bobas. A Lua crescente em seu signo implica na necessidade de sair da zona de conforto. Com confiança e auto-valorização, trabalhe seus limites profissionais. As questões monetárias em seu futuro se mostram positivas. No fim de semana, evite extravagâncias.

Sagitário

As contas podem estar tirando seu sono e você precisará de muito senso prático para lidar com esse assunto. Abra sua mente e o coração e enxergará as soluções que precisa para por um fim nas questões que lhe preocupam. Mantenha uma atitude otimista, mas sem exageros, especialmente materiais. Para o final de semana, tire um tempo para se planejar melhor.

Capricórnio

A soma de responsabilidades trará angústias e você se perguntará como lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Ao invés de se martirizar, solte um pouco as rédeas e reserve um tempo para relaxar e se divertir. De maneira criteriosa, é claro. Gradativamente, você sentirá que retoma sua garra habitual, mas não abandone de vez a parcimônia. Valorize seu próprio ritmo!

Aquário

Indecisa a respeito de quais caminhos seguir, você começará a semana sentindo-se empacada. Para seguir em frente, mantenha a fé e o pensamento positivo. Os resultados serão ótimos, você verá. No campo profissional, o momento é de crescimento. Mas será preciso driblar inconstâncias emocionais e manter o foco para colher os frutos de seus esforços.

Peixes

Uma decepção com alguma amizade pode criar a necessidade de passar um tempo na sua própria companhia. Não tenha medo do recolhimento. Medite e invista em novas atividades para abrilhantar o cotidiano. Aproveite também para correr atrás dos seus sonhos, pois os astros favorecerão sua área profissional, trazendo conquistas.

