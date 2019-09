Horóscopo da semana de 2 a 8 de setembro: tempo de calma e introspecção

Setembro começa com uma conjunção dos planetas Mercúrio, Vênus e Marte no céu de Virgem. A astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, afirma que esse é um belo momento para colocar a mão na massa e resolver pendências que vinham se acumulando e gerando estresse. Aproveite para acabar com desculpas para não fazer aquele exercício ou finalizar aquela organização, na mente ou na casa.

Nesta semana, os primeiros dias são marcados pela Lua Nova em Libra, pedindo certo jogo de cintura para superar problemas e questões pessoais. Na terça e na quarta, a Lua está em Escorpião; nesse momento, todos os sentimentos se afloram, pois esse é um signo que pode gerar sentimentos fortes e até mais pesados. Deve-se focar em purificação e afastar sensações negativas.

Na quarta-feira, aspecto positivos da conjunção de planetas em Virgem traz capacidade para ter mais compaixão, amor ao próximo e empatia. Nesse dia, a Lua começa a ir para Sagitário, onde está definitivamente na quinta-feira. Aqui, se pede mais ação e efetividade. Essa energia, que impulsiona uma vontade de ultrapassar limites e fazer acontecer é ampliada com o início da Lua Crescente em Sagitário. Certa oposição a esse ímpeto é trazido por Virgem, que segura o movimento sem ordem e método. Ele pede que as ações sejam feitas com calma e cautela. Há uma série de planetas em Virgem pedindo bom senso e planejamento.

O final de semana terá Lua em Capricórnio, indicando organização e introspecção. Talvez não seja um final de semana de sair pulando por aí, mas de se estruturar e definir programações. De modo geral, toda a semana estará mais voltada para movimentos de interiorização, meditação, organização e planejamento. É o momento de amadurecer propostas concretas.

Áries

Desde o início da semana, com a Lua em Libra, a ariana precisará estar mais ponderada nos relacionamentos, ficando na sua e evitando inimizades. Nos dias 5 e 6, terá mais possibilidades para se sentir à vontade com a própria força, mas com foco para não cometer erros no cotidiano e no trabalho, já que as arianas geralmente falam o que querem e isso nem sempre é ideal. No final de semana, vale ser seletiva e se manter mais reservada.

Touro

A Lua em Libra pede por paciência e tolerância, além de trazer energia positiva e equilibrada para o dia a dia. Nos dias 3 e 4, o olhar se volta para as relações afetivas. Touro é um signo possessivo e ciumento; é preciso tomar cuidado com esses sentimentos, para que emoções descuidadas não sejam liberadas. A Lua Crescente em Sagitário clama por autoconhecimento, para saber o que quer realizar e buscar os sentimentos de maneira mais centrada. O fim de semana trará energia voltada ao bem estar e aos cuidados. Boas pedidas são estar com pessoas queridas ou fazer viagens tranquilas.

Gêmeos

No início da semana, a geminiana está solta para se comunicar e conversar. O lado criativo floresce nos dias 3 e 4, mas é preciso ficar esperta, porque tudo pode ser visto como sinais de que as pessoas ao redor estão esquisitas ou fazendo complô. Deixe esses dias passarem, principalmente no trabalho. No dia seguinte, é iniciada próspera afetivamente. Na sexta-feira, se foram alguns desafios, principalmente em casa e na família. É indispensável tomar cuidado pra não se indispor, principalmente com questões da casa e da família. Nos dias 7 e 8, a pedida é ficar mais restrita, procurando meditar e passear na natureza.

Câncer

A Lua em Libra mexe com assuntos da família e do lar; equilíbrio e harmonia são necessários. Terça e quarta-feira terão reflexos na área criativa, com certo aflorar de ideias. A energia fica mais mais densa nos dias 5 e 6, havendo certa ansiedade para agir rápido. Nos dias 7 e 8 essa ansiedade precisa estar controlada principalmente no campo afetivo e emocional. Embora, no domingo, exista uma formação no céu na qual a Lua pode ficar próxima de Saturno que pode trazer alguma coisa boa.

Leão

A Lua em Libra traz para a leonina necessidade de conexão com as pessoas. Nesse sentido, a comunicação fica mais solta. Já a Lua em Escorpião é mais complicada para a leonina, trazendo questões mal resolvidas do passado. É preciso buscar mais introspecção. No dia 6, surge a necessidade de cuidar cuidar principalmente da área financeira, que pode trazer reflexos da falta de organização desse setor e se perder no meio das contas. No final de semana, é bom começar a planejar a semana que vai começar. Uma viagem para lugar bucólico pode ser interessante.

Virgem

A semana começa com introspecção e necessidade de organizar sentimentos. Continua a fase de tentar melhorar em diferentes setores, de se planejar e aprimorar a saúde. Na segunda-feira, se deve prestar atenção à área financeira. Nos dias 3 e 4, a regra é se envolver com livros e estudar. Nos dias 5 e 6, surgem divergências em questões familiares, por isso é preciso tomar cuidado. O final de semana será interessante para fazer cursos, organizar a casa, mexer com plantas, fazer trabalhos manuais e até passear.

Libra

A Lua em Libra pode trazer reflexos positivos para a libriana. Os dias 2 e 3 ensejam foco nas finanças. A Lua em Escorpião pede um olhar para um potencial buraco financeiro, inclusive para a situação não piorar a situação. É hora de revisão em como emprega dinheiro. Com a Lua em Sagitário, a energia fica mais solta e facilita a comunicação. No dia 6, emergem outros conteúdos emocionais, incluindo frustração. Deixe passar e reserve o final de semana para passar em família.

Escorpião

Começa a semana cutucando pensamentos e ideias que estão em sua mente. A Lua em seu próprio signo deixa a escorpiana mais interiorizada, se sentindo mais sensível. Pode chegar à conclusão de fazer coisas pra si própria, como uma acupuntura ou um tratamento de beleza. Nos dias 5 e 6, é o momento de pensar em dinheiro, observando o que conseguiu melhorar e o que não conseguiu. Na sexta-feira, é necessário tomar cuidado com essas exigências internas. Simplificar é importante e isso deve guiar as atitudes no final de semana.

Sagitário

Começo da semana é legal para a sagitariana, que se sente mais livre e à vontade, em boa sinergia com amigos. Quando aparece a Lua em Escorpião há necessidade de ficar mais na sua. A energia vai cair naturalmente e pedir por isso. Quando a Lua entrar no seu próprio signo, as coisas começam a melhorar, mas pode trazer ansiedade também. Isso porque a Lua vai formar uma ligação com Júpiter, que é regente de Sagitário, elevando tudo a uma potência maior. Para não haver desgastes, cuide do setor profissional. Já no dias 7 e 8, corra para ordenar as finanças e a vida.

Capricórnio

Equilibrar a área profissional é a pedida para o início da semana; busque trazer leveza e positividade. Depois, a Lua entra a lua em Escorpião pedindo renovação pessoal ou junto a amigos, somada e leituras de cunho existencial ou de psicologia. Esse movimento continua nos dias 5 e 6, com impulso de interiorização. E no final de semana, com a Lua no próprio signo, há energia mais positiva transformando essa vontade de ficar sozinha.

Aquário

Iniciando a semana positivamente, a aquariana enxerga mais horizontes, sabe o que quer e melhora suas estratégias para definir o que gosta ou não. Depois,nos dias 3 e 4, há um período propício para realizar sonhos profissionais e ter foco. Isso pode servir para tirar alguns aprendizados, porque aquário é bem teimoso. De repente, podem aparecer novas percepções sobre os fatos, o que pode trazer progresso. A Lua em Sagitário é legal para ajudar as pessoas, fazer trabalhos pessoais, estar com amigos. No final de semana, para as aquarianos o melhor é ter mais quietude, fortalecendo a espiritualidade.

Peixes

A pisciana começa a semana buscando equilibrar os pratos da balança dentro de si. Nos dias 3 e 4, com a Lua em Escorpião, consegue vai ficar bastante sensível, mas isso pode ser estímulo para colocar planos em ação. Essa energia não virá de risadas, mas de certo poder interno. Quando a Lua estiver em Sagitário, tudo fica mais intenso, sendo preciso cuidar da ansiedade e dos caminhos profissionais. Há uma força grande ocorrendo na área efetiva durante a semana, desejando movimento e resoluções. Nos dias 7 e 8, organizar passeios ou algo não muito relevante com amigos é interessante.