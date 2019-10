Horóscopo da semana de 14 a 20 de outubro: cuidado ao se comunicar

A conjunção de Mercúrio e Vênus em Escorpião prossegue, criando um alerta para a comunicação. Melhor não falar tudo o que se pensa. “Ao mesmo tempo que essa conjunção pode gerar bons frutos no sentido do auto-conhecimento, também pode causar enrolações no campo afetivo”, aponta a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro. O momento também pode ser de rupturas, quebra de expectativas e revelação de segredos.

A partir do dia 16, a conjunção formará um trígono com Netuno, o que pede uma busca por espiritualidade. Na sexta, Marte fará quadratura com Saturno, refreando impulsos desastrosos. Em contrapartida, isso enfraquece energias e tira nossa objetividade.

Confira abaixo as previsões de cada signo:

Áries

A semana se inicia com a Lua em seu signo, o que pode trazer suas doses de irritação. Nos dias 15 e 16, foque no financeiro e invista no que lhe parecer próspero, ainda que o retorno não seja imediato. A partir da quinta-feira, apure sua comunicação para se fazer entender sem usar da rispidez. No final de semana, nada melhor do que aproveitar a companhia da família.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Touro

Complicações no começo da semana podem tirar sua paciência. Para combater essa sensação, busque limpar a mente com alguma atividade esportiva. Quando a Lua passar para seu signo no dia 15, evite trazer complicações para o campo afetivo e seja mais prática, o que também lhe ajudará na área financeira. Para o final de semana, programe uma atividade intimista na companhia de alguém querido.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Gêmeos

Durante a Lua cheia em Áries seu lado sociável estará aflorado. Parcerias interessantes na carreira podem surgir nesse período. No meio da semana, seja objetiva para não se abalar com planos que forem frustrados. No dia 17, a Lua estará em seu signo, trazendo mais emotividade. No fim de semana, que tal tirar um tempinho para fazer um balanço dos gastos e ver o que pode ser melhorado nessa área?

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Câncer

Você iniciará sua semana bem centrada em seu campo profissional. Use essa energia para correr atrás de velhas pendências e tomar iniciativas importantes. Seu poder de gerenciamento também estará em alta. Mas conforme os dias passam, um sentimento de introspecção pode surgir e será preciso cuidado com discussões afetivas que podem se estender durante o final de semana.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Leão

Leoninas precisam ficar atentas para expandir seus horizontes e não desperdiçar a energia favorável do dia 14, focando principalmente no profissional. Quando Lua estiver em Gêmeos nos dias 17 e 18, dedique-se mais a socializar, mas sempre com cuidado para não falar o que não deve. Para o fim de semana, opte por quietude.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Virgem

A energia do começo da semana pode gerar ansiedade e irritação. Mas a partir do dia 15, apesar da quadratura tensa dos astros, você se sentirá mais prática para lidar com assuntos financeiros e outros desafios. Também estará mais aberta a se comunicar e trocar conhecimento. No final de semana, busque fazer passeios que envolvam a natureza e a companhia de amigos.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Libra

A semana se iniciará com uma energia apimentada no campo afetivo. As quadraturas tensas dos astros em seu signo podem criar tensões domésticas que poderão lhe estressar, portanto tenha calma. Com a Lua em Touro, volte sua atenção para as pendências financeiras que precisam ser resolvidas. Nos dias 17 e 18, o astral estará favorável à sua tranquilidade. No final de semana, reveja seus planos e metas profissionais.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Escorpião

Você sentirá maior garra para agir durante os primeiros dias da semana. Vale a pena prestar atenção em seus desejos, especialmente no campo afetivo. A partir do dia 17, escorpianas se sentirão mais introspectivas. Aproveite o período para trabalhar seu conhecimento. No fim de semana, a Lua em Câncer pode aflorar suas emoções, mas de modo positivo. Se possível, invista em passeios para locais próximos à água.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Sagitário

A Lua em Áries tende a deixar as sagitarianas mais criativas, o que será ótimo para lidar com aspectos do cotidiano. Nos dias 17 e 18, esteja mais atenta a comunicação da vida a dois e a certos incômodos financeiros ou estagnação de planos para o futuro. Enquanto a Lua estiver em Câncer no final de semana, opte por recolhimento.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Capricórnio

A influência da Lua em Áries impactará sobretudo seu dia a dia, criando algumas irritações. Respire fundo antes de qualquer ação. As quadraturas astrais podem estar lhe sufocando em diversos aspectos e para lidar com a pressão será preciso trabalhar a espiritualidade. A Lua em Gêmeos dos dias 17 e 18 traz melhorias na comunicação, mas o final de semana trará complexidades para o campo afetivo.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Aquário

Muita positividade para as aquarianas. A Lua em Áries melhora sua comunicação, e, nos dias 15 e 16, você estará mais prática, conseguindo resolver o que precisa. Porém, o ritmo devagar de algumas situações pode lhe irritar. A partir do dia 17, a leveza e liberdade voltam a imperar. Para o final de semana, invista em atividades relaxantes e que tragam bom impacto para a saúde.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Peixes

Seu foco no começo da semana estará voltado para as finanças. Bom momento para prospectar melhorias na renda. Apenas tenha cuidado para que a ansiedade não tome conta. Nos dias 17 e 18, situações familiares podem afetá-la, especialmente se estiver com a sensibilidade aflorada. Essa fase se estenderá até o final de semana, quando é recomendado fazer alguma programação especial para a família.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Leia também: Guia da Lua: saiba o melhor momento para tomar decisões em 2019