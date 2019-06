Horóscopo da semana de 10 a 16 de junho: cuidado com discussões

Na semana do Dia dos Namorados, queremos saber qual a previsão do nosso signo para o amor, não é? Conversamos com a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, que nos contou que Vênus – o planeta do amor – ainda estará em Gêmeos, como no final da semana passada, o que é positivo para conseguir expor seus sentimentos, mas também é necessário cuidado e leveza para não causar discussões. Aproveite a maior facilidade com as palavras para resolver tudo com diálogo.

Na terça-feira (11) e quarta (12), a Lua transita em Libra, o signo da balança. Esse é um momento em que é mais necessário ter mais tolerância e até relevar algumas coisas para evitar atritos. Assim como na semana passada, a oposição entre Marte em Câncer e Saturno em Capricórnio pode causar algumas tensões e brigas, por isso será necessário ter muito jogo de cintura de não causar estragos.

“A Lua em Libra também favorece a união, é um momento propício para selar acordos, por exemplo. Ela também trará impactos positivos na área da afetividade, estaremos mais comunicativos, o que pode ajudar. Os maiores problemas serão os excessos, então cuidado com muito ciúme, apego e possessividade”, explica Serena.

A quinta e a sexta, com Lua em Escorpião, trarão momentos de introspecção e quietude, com nós mesmos e com os outros. Esse descanso será necessário para se preparar para a Lua em Sagitário no fim de semana, que trará momentos para sair da rotina e inovar e aproveitar. Essa também será a melhor época da semana para viajar.

Confira a seguir a previsão semanal de cada signo. Para melhor compreensão, leia o signo solar e também o ascendente.

Áries

A Lua em Virgem na segunda-feira pede mais concentração, foco e cuidados com a saúde, que pode estar um pouco prejudicada por possíveis exageros do fim de semana. A oposição entre Marte em Câncer e Saturno em Capricórnio continua criando um clima tenso, por isso, cuidado com as perturbações nas áreas profissional e familiar. O dia 11 é favorável para os relacionamentos, mas cuidado para não exagerar no grude. Seja mais desapegado. Na quarta, Dia dos Namorados, o ideal é um momento de introspecção e recolhimento, seja solteiro ou comprometido, para evitar possíveis brigas. O fim de semana chega para acabar com a mesmice, procure sair, se movimentar e conhecer coisas novas.

Touro

Comece a semana prestando atenção nos detalhes e seja minucioso, principalmente no trabalho. Será uma semana ótima para suas casas financeiras e do trabalho, se empenhe ainda mais e o resultado deve surgir. A Lua em Escorpião do dia 13 pede que você preste mais atenção ao parceiro, sempre tomando cuidado com a possessividade. O segredo é olhar mais para o outro e deixar de lado os sentimentos de vitimização. Com a Lua em Sagitário do final de semana, seu lado espiritual estará mais aflorado, procure cursos e passeios voltados para essa área.

Gêmeos

Com o Sol e Vênus no seu signo, você passa por uma fase muito positiva e isso impacta na sua energia. Apesar do lado positivo, tome cuidado com possíveis desavenças que podem aparecer nessa semana, especialmente no trabalho. Procure ouvir mais do que falar, tenha moderação. Comece a semana fazendo uma organização geral na sua vida – casa, mente, família. Na semana dos namorados, com Vênus no seu signo, sua energia está favorável para a afetividade, você pode esperar por convites e acontecimentos inesperados. Os dias 15 e 16 serão ótimos para viajar com alguém especial.

Câncer

A oposição de Marte em Câncer e Saturno em Capricórnio tornará essa semana um pouco complicada. Você pode se sentir cansado e ter vontade de criar desavenças sem motivo. Aproveite a Lua em Libra na terça-feira para se fechar um pouco e curtir momentos de introspecção, isso evitará qualquer briga desnecessária. Você é muito apegado, esse é um momento que pede mudanças, sem medo de deixar nada para trás. Mantenha o mesmo ritmo no Dia dos Namorados e procure programas mais íntimos com o parceiro – um restaurante mais tranquilo ou faça um jantar romântico em casa. Aproveite o tempo livre no fim de semana para cuidar de si e praticar esportes.

Leão

Assim como na última semana, você está mais irritado que o normal. Continue tentando manter a calma e seja ponderado para evitar desentendimentos, principalmente no trabalho. O dia 10 é bom para organizar as finanças e começar a semana com tudo certo. A Lua em Libra no início da semana e em Sagitário no fim tornam esse um momento propício para sair com amigos, curtir e conhecer pessoas novas. Porém, tire a quinta e a sexta-feira para momentos de mais quietude, aproveite para ler um livro e se acostumar com sua própria companhia longe do agito e glamour que você tanto gosta.

Virgem

A Lua em Virgem no começo da semana pede que você desabroche e socialize. Na terça e na quarta, o enfoque será na área financeira, entenda bem o que está buscando e use da sua criatividade para conseguir aquilo que quer. É um momento propício para fazer parcerias e assim conseguir dar um up na vida profissional. Nos dias 13 e 14, com a Lua em Escorpião, procure falar menos, pois você pode falar o que não deve. Curta o fim de semana com os amigos em uma festinha em casa ou em um local mais reservado.

Libra

Essa é a semana de colocar tudo no lugar. Coloque as conversas em dia, resolva as pendências do trabalho e acabe com quaisquer mal-entendidos que você possa ter. Se organizar a sua vida e começar a semana de forma mais meditativa, a tendência é que seja mais fácil lidar com a Lua no seu signo no dia 11. Toda a energia que a Lua trará será positiva no amor e você conseguirá lidar melhor com seus sentimentos, por isso, seu Dia dos Namorados pode ser maravilhoso. Se puder, esse é o momento ideal para organizar uma viagem com seu amor. Apesar disso, o excesso de energia pode impactar de forma ruim, te deixando mais possessivo e ciumento. Tome cuidado com isso. A Lua em Escorpião nos dias 13 e 14 pede mais cuidado com o dinheiro, pense duas vezes antes de comprar qualquer coisa. Esse é o momento de poupar, não de fazer gastos impulsivos. Quando ela estiver em Sagitário, no fim de semana, aproveite para socializar e conhecer novas pessoas.

Escorpião

Você já é seletivo por natureza, mas, com a Lua em Virgem na segunda-feira, é possível que você se torne ainda mais. Se atente a isso e evite ser crítico demais, inclusive consigo mesmo. Na terça, a Lua em Libra, mexerá com seu inconsciente e você pode se sentir abandonado e pra baixo. Não fique em casa curtindo a tristeza, aproveite para sair da concha, encontrar os amigos e aproveitar. O Dia dos Namorados, para quem é solteiro e para quem é comprometido, será apimentado. Sua parte sexual estará bem ativada nesses dias. Com a Lua no seu signo, na quinta e na sexta, preste atenção em si mesmo, mas, quando ela chegar em Sagitário, saia da rotina e faça coisas novas. Este também será um momento propício para desenvolver novos projetos e maneiras de ganhar mais dinheiro.

Sagitário

A fase continua boa para os sagitarianos. Aproveite a Lua em Virgem no começo da semana para se inspirar na organização, principalmente na área profissional. Não deixe nada acumulado para que o resto da semana seja proveitoso. A Lua em Libra no Dia dos Namorados tornará esse um dia proveitoso para os comprometidos. Caso seja solteiro, pode ser que você se interesse por alguém novo. Aproveite quinta e sexta para se recolher e descansar, porque com a Lua em seu signo no fim de semana, você será tomado por um enorme entusiasmo e terá vontade de fazer tudo aquilo que o sagitariano mais gosta: sair, curtir, viajar.

Capricórnio

Essa está sendo uma fase complicada para Capricórnio. Cheio de altos e baixos, esse momento pode te trazer muita irritação. Para conseguir passar por ele de forma mais tranquila, invista em entrar em contato com sua espiritualidade no início da semana. Isso com certeza vai te acalmar. A Lua em Libra, no dia 11, dará um up na sua parte profissional e financeira, para aproveitar isso, se esforce para ser mais diplomático e tolerante. O mesmo serve para a vida amorosa, não seja tão enfático e não se irrite caso as coisas não sejam todas do jeito que você quer. Aproveite o fim de semana para relaxar e desestressar dessa fase tensa. Fuja do agito.

Aquário

Nessa semana você deve se cobrar menos. Seja menos crítico consigo mesmo, para de brigar com sua própria personalidade. A chave para seu bem-estar agora é ser uma pessoa mais prática. A Lua em Libra nos dias 11 e 12 trará novidades para os aquarianos, inclusive no amor. Você pode receber uma declaração inesperada, aproveite para estimular seu lado afeito. No trabalho, seja mais ouvinte e fale menos, você pode acabar falando o que não devia. Use a Lua em Sagitário do final de semana a seu favor e invista em programas diferentes com amigos ou se envolva em algum projeto social.

Peixes

Foco é a palavra mais importante para os piscianos nessa semana. Direcione suas energias para aquilo que você quer, use esse momento para correr atrás dos seus objetivos. Você também estará com a parte afetiva mais aflorada, pode ser que algum acontecimento do fim de semana anterior tenha influenciado nisso. Para aproveitar esse momento, invista em programas mais íntimos, longe da confusão. Leve isso em conta ao decidir o que for fazer no Dia dos Namorados, independentemente do seu estado civil. A Lua em Sagitário no final de semana dará ênfase na sua vida profissional, por isso, esses não serão dias para descansar. Adiante coisas do trabalho, invista em novos projetos, desenvolva novas ideias. O sucesso nessa área com certeza te trará felicidade.

