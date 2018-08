Guia da Lua: calendário astrológico ajuda a tomar decisões importantes

A lua rege nosso corpo, nossas emoções, o clima… Percorre os 12 signos em 28 dias, passando por quatro fases. Cada uma dessas combinações tem características específicas. O segredo para tomar decisões sábias é entrar em sintonia com ela.

ABRA OU IMPRIMA AQUI o calendário para fazer a consulta. Funciona assim:

Busque o dia e o mês; Verifique a fase da lua e o signo em que ela se encontra (a legenda está no canto inferior direito); Confira abaixo o que a posição significa.

Consulte como os astros vão afetar o seu dia:

Lua nova em

Áries

Tempo de semeadura, de aproveitar a dose extra de energia e coragem do signo para pôr em prática projetos antigos! Tudo está se encaminhando. Só depende de você.

Touro

Concentre seus pensamentos em entender como prosperar e conquistar estabilidade. Largue a teimosia e estabeleça prazos para realizar suas propostas. No amor, preste atenção nas sensações.

Gêmeos

Fase promissora para expor suas ideias e opiniões. Fale o que sente e o que quer, seja no amor, seja na carreira, e verá as coisas acontecerem. Comunicação é a chave para alcançar seus objetivos.

Câncer

A emoção está à flor da pele. Use isso positivamente para conquistar a simpatia e o coração das pessoas ao seu redor. Forme vínculos com clientes, amigos e amores. Saia da defensiva e deixe a sensibilidade falar mais alto.

Leão

Ouça o que seu coração está dizendo, pois a mensagem é importante. Além disso, exponha suas qualidades, empenhe- -se em aprimorar talentos. Mostre que você faz a diferença.

Virgem

Organização e arrumação são necessárias. Coloque as coisas em seu devido lugar – tanto fisicamente quanto emocionalmente. Analise o que deve permanecer e estabeleça prioridades. Seja racional para distinguir o que é fantasioso do que é real. Aproveite o momento para estabelecer uma nova rotina.

Libra

A Lua dos pares garante sucesso para quem vive com reciprocidade. Partilhe com o próximo. Divida projetos, procure parcerias. Tudo aquilo que não podia ser realizado por falta de uma peça agora se tornará possível. Em Libra, o que se faz a dois sempre sai melhor.

Escorpião

A verdade será necessária e, para alcançá-la, é preciso ir a fundo. A transformação só chega quando se é sincera consigo mesma. Daí os resultados diferentes que você busca. Conte com essa energia para começar uma caminhada do zero, tentar algo totalmente novo.

Sagitário

O estado de espírito está mais otimista, oportunidade perfeita para partir em busca de novos horizontes, abrir caminhos para o inédito. Não se acomode em situações estáticas. Estimule os outros a seguir no mesmo caminho de fé e autoconfiança.

Capricórnio

Resolva questões práticas e materiais. Será produtivo se debruçar sobre a saúde, a profissão e, principalmente, sobre assuntos que exigem uma dose extra de paciência – por exemplo, cancelar aquele plano de telefone ou pendências burocráticas no banco. A disciplina trará sucesso.

Aquário

É grande a disposição para experimentar o inusitado. O que sair da rotina encantará, atrairá. Reserve algumas horas para fazer algo que nunca tentou. A recompensa valerá a pena.

Peixes

Um clima contemplativo dominará o período. Entre em contato consigo mesma para desvendar o que está sentindo, o impacto das coisas sobre você. Entenda o que realmente importa no fim do dia. A sensibilidade também contribui para a empatia nas relações.

Lua crescente em

Áries

O período é de bastante atividade e disposição. As resistências pelo caminho serão enfrentadas sem grandes entraves. A ideia é não deixar para amanhã o que pode ser resolvido hoje. Exercícios aeróbicos farão bem e trarão mais resultados.

Touro

Predomina o bom senso sobre o impulso. Foque suas intenções com firmeza e não quebre o ritmo dos acontecimentos. Investimentos feitos agora tendem a crescer. A disponibilidade emocional aproxima casais e estreita laços.

Gêmeos

As interações sociais ganham força. Com um olhar observador, esteja atenta a tudo que passa ao seu redor. Informações preciosas virão de onde você menos espera e serão essenciais para projetos. Envie currículos e marque entrevistas de emprego.

Câncer

Alimente projetos para colher bons frutos. Trate tudo com muito zelo. Os pequenos cuidados são o fermento para algo crescer com força. Se deseja engravidar, saiba que a fertilidade está em alta. Valorize bons relacionamentos.

Leão

Manter o entusiasmo, marcar presença e não desperdiçar nenhuma oportunidade. São essas as senhas para o sucesso. Saia da letargia e dê voz a seus desejos.

Virgem

Faça ajustes, corrija detalhes, seja específica. Capriche! Não desista, pois tudo que é aperfeiçoado traz uma vida mais saudável e feliz.

Libra

Ceder faz parte e pode ser importante para conservar a harmonia. Pense nisso, pois é melhor contar com a companhia do outro do que ficar sozinha. Aliás, a fase é ótima para reconciliações e parcerias. Noivados e casamentos serão beneficiados.

Escorpião

Entregue-se de corpo e alma a atividades que a levarão para mais perto de seus sonhos. O que traz resultado são as atitudes apaixonadas, e não as amenas. Tope desafios e dedique-se a mudar tudo aquilo que não lhe faz bem. Reformas e restaurações serão tranquilas e irão resolver os problemas. No amor, o clima sensual será forte.

Sagitário

Faça escolhas que tragam crescimento. É hora de pensar no que é melhor para você. Se colocar fé naquilo em que acredita, terá um salto de qualidade na vida. No amor, aventure-se. Os ares também são bons para comprar passagens de avião, pacotes de viagem e fechar roteiros.

Capricórnio

Maior disciplina e concentração tornam estes dias bem produtivos. Você verá claramente o que traz resultado ou não. Descarte o que não fizer diferença na sua vida. Se estiver em busca de um serviço específico, prefira os que já usou ou recomendações confiáveis, pois a qualidade será extremamente importante para você. Procure dar início a tratamentos de saúde que necessitem de persistência e paciência.

Aquário

Esteja aberta e disponível para conhecer pessoas e viver coisas novas. Esqueça modelos tradicionais, que farão você se sentir limitada. A sensação de liberdade traz evolução.

Peixes

Siga o fluxo e não crie resistência. É a intuição que vai guiá-la pelo melhor caminho. Aproveite para desenvolvê-la e dar atenção ao lado espiritual.

Lua cheia em

Áries

Com o ritmo intenso, aquilo que levava horas para ser feito estará pronto em minutos. As reações serão impulsivas e as pessoas vão querer tudo para ontem. Tenha paciência para evitar conflitos. Por outro lado, a chama forte que conduz os dias beneficia relações que estão começando. Ou seja, os namoros vão esquentar.

Touro

Se você tem investido sua energia com perseverança em algo específico, verá ganhar tamanho agora – pode ser um projeto no trabalho, uma relação, um hobby. Mantenha- -se firme no seu propósito, pois ele assegurará um futuro feliz. Aceite convites para programas relaxantes, que tragam prazer, como viagens, massagens ou até um corte de cabelo.

Gêmeos

A palavra de ordem é socializar. Saia, troque ideias, divulgue seu trabalho. Faça contatos e procure seus conhecidos para marcar reuniões, entrevistas, distribuir currículos. Vá ao amado e diga como você se sente.

Câncer

Não estranhe se estiver mais romântica e sentimental; é o signo influenciando os humores. Se quiser tocar o coração de alguém, vá em frente com toda a delicadeza, pois, diante de singelas demonstrações de carinho, até os mais rígidos desmoronam. Dedique-se a atividades que nutram a alma.

Leão

Comemore! E quanto mais brilho e purpurina nessa festa, melhor. Suba ao palco e cante suas vitórias. Valorize-se e mostre ao mundo que você é incrível. O momento é bom para mudar o visual e se cuidar. Caso esteja interessada em alguém, enalteça-o e conseguirá conquistar.

Virgem

Menos críticas, por favor. Dê continuidade às ações sem negatividade. O prazer virá da sensação de dever cumprido; então siga realizando. Aproveite para fazer um check-up, pois os diagnósticos costumam ser mais precisos sob esta Lua.

Libra

Está aberta a temporada de paqueras. Nem pense em ficar sozinha. Afinal, você saberá exatamente como atrair o outro e lhe agradar. Pense em firmar compromissos. Se não for no amor, nos negócios.

Escorpião

Cuidado para não ferir o próximo. Os ânimos estão alterados e as pessoas reagirão de maneira dramática a diversas situações. O que parecia sem importância ganhará relevância. Quando tudo se acalmar, preste atenção no seu comportamento, pois será uma reflexão transformadora.

Sagitário

A vida pede mais. Com a autoconfiança lá em cima, você estará pronta para se doar. Para ser feliz, vá atrás de fartura, seja de afeto, de ideias, de possibilidades, seja de coisas materiais. Assim, irá enxergar exatamente aonde quer chegar.

Capricórnio

O que foi construído em bases seguras trará lucros agora. Peça promoção ou apresente uma ideia para o chefe. Dias bons para encontrar um amor duradouro ou sentir aumentar a sintonia na sua relação.

Aquário

Autenticidade lhe fará bem e afastará os chatos de plantão. Desista de querer ter o controle de tudo. Afinal, não é possível nem faz bem.

Peixes

Não subestime o poder desta atmosfera romântica! Valorize suas fantasias. A sintonia beneficia também o lançamento de negócios.

Lua minguante em

Áries

Resolva pendências e afaste quem está aborrecendo você. Não insista no que não tem futuro. Elimine mágoas e ponha fim a conflitos sem dramas. Aposte em atividades físicas para extravasar a energia acumulada.

Touro

Mais tranquila e com menos pressão nas costas, você poderá pegar mais leve no ritmo. Nada de se estressar e sair correndo atrás de ambições passageiras.

Gêmeos

Você sentirá que consegue digerir melhor o que parecia inaceitável há algum tempo. Aproveite essa serenidade para desfazer mal-entendidos ou para ter aquela conversa desagradável que você vinha adiando.

Câncer

Estes dias serão de muita saudade e carência. Rever velhos amigos e lugares marcantes do passado pode ajudar. Estar só, apesar de doloroso, às vezes, faz bem à alma. Aninhe-se consigo mesma e procure se concentrar no presente para retomar o ânimo.

Leão

Olhe para dentro sem censura e observe suas vitórias e derrotas. Se algo não deu certo, comece outra vez, mas não desanime. Valorize-se. Se você não o fizer, quem fará? Com os clientes, o segredo é dar a todos tratamento personalizado. Não há quem não goste de ser mimado.

Virgem

Desculpas evasivas não estão com nada; muito menos fantasias surreais. Apenas uma análise crítica e minuciosa ajudará a ver o que não deu certo e o porquê. Defina prioridades e deixe de dar importância a situações triviais. Se estiver no clima, reveja hábitos alimentares.

Libra

Uma natureza mais tolerante, harmoniosa e diplomática domina as relações. Ideal para reconciliar e deixar para trás pendências em relacionamentos.

Escorpião

Pense em cura. Corte hábitos, vícios e manias negativas. Jogue fora o que não serve mais, inclusive aquelas relações tóxicas, pessoas que prendem nosso coração e não trazem nada em troca. A faxina é para a alma, mas também pode fazer bem cuidar do corpo e da pele.

Sagitário

As coisas vêm dando errado, mas não desanime. Mantenha a fé e prossiga no caminho que considera certo. Se for necessário, descubra uma nova trajetória. Persiga aspirações e afaste-se de lugares-comuns.

Capricórnio

Se ainda não alcançou o que busca, persevere. Elimine pendências, reduza custos, procure orçamentos mais baixos, mas não desista de chegar ao objetivo final. O signo mais frio e calculista auxilia a descartar aquilo que não contribui com o resultado.

Aquário

Não há como tolerar alguém pegando no seu pé sob a regência de Aquário. O signo defende a autonomia, estimulando o desprendimento. Esse incômodo acabará levando-a a cortar situações e pessoas sem nenhum remorso. Mantenha por perto somente aquelas de mente aberta, que não sejam preconceituosas. A liberdade tem seu preço, mas você estará disposta a pagá-lo.

Peixes

A fase é de aceitação e adaptação. Não é aconselhável nenhuma resistência. Aquilo que lhe travava o caminho perderá força. Por isso, as negociações serão feitas de maneira suave. Supere as inseguranças e acredite mais em si mesma, tomando consciência do seu valor.

Consulte aqui o calendário do guia da Lua para o ano inteiro