Jovem tem ideia divertida para cobrar os amigos

Você já se viu sem saber como cobrar aquele amigo que deve algum dinheiro? Pois a Laura teve uma ideia no mínimo diferente para receber de volta tudo aquilo que deviam a ela. E é claro que ela não deixou de compartilhar sua história no Twitter.

A estudante de Belo Horizonte criou um grupo no WhatsApp intitulado “Pessoas que me devem“, e mandou mensagem avisando que quem pagasse podia sair. O primeiro a responder foi Pedro, que teria ido até a praia pagar a amiga, e logo depois saiu do grupo.

maneira certa de cobrar as pessoas que te devem pic.twitter.com/L7Uayowh5m — laura (@laufrr) August 26, 2019

Acontece que Pedro nem estava devendo à Laura. Ela pediu que o amigo fingisse dever dinheiro só para servir de exemplo para os devedores.

pessoal só pra constar o pedro ali era um “teatro” pros outros do grupo ver e fazer igual 😢😬😜🙄✌🏻😍😤😰👍🏻🤙🏻 — laura (@laufrr) August 27, 2019

Esda foi a melhor atuação que eu já fiz na vida, alô globo vamo me contratar https://t.co/rvWZBrXDxp — Pedro Gonnog (@brucepedroo) August 27, 2019

Algumas pessoas aproveitaram para pedir outras coisas e teve até quem achou melhor avisar que uma medida dessas pode acabar dando em processo.

agora vcs foram longe dms pic.twitter.com/S5Pf25jS43 — laura (@laufrr) August 27, 2019

Indico CAUTELA. Dependendo da pessoa que está em um grupo assim a medida pode ser uma grande dor de cabeça. Se considerada como forma de cobrança vexatória (e me parece perfeitamente de assim ser interpretada) a medida pode fazer nascer o direito de indenização por Danos Morais! — R.J (@Rjhernandes) August 29, 2019

