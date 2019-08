A Netflix divulgou quais são as grandes novidades de filmes e séries para o mês de setembro. A plataforma de streaming disponibilizará itens ecléticos, que vão de clássicos do cinema a novas temporadas de séries famosas.

Entre os destaques estão as continuações de Elite, com sua 2ª temporada e Grey’s Anatomy, com a 15ª temporada. Além disso, o filme Dirty Dancing chega à plataforma para a alegria dos fãs do clássico. Diário de Uma Paixão, com Ryan Gosling e Rachel McAdam, é outro título que vem para relembrar os tempos de amor da adolescência.

Confira abaixo na galeria 20 filmes e séries que estreiam na Netflix em setembro:

Diário de uma paixão (estreia em 01/09): Nos anos 40, um casal de namorados enfrenta a diferença de classe social entre eles e a separação durante a guerra. Baseado no best-seller de Nicholas Sparks. Com Ryan Gosling e Rachel McAdams.

The I-Land (estreia em 12/09): Nesta série de ficção científica, dez pessoas acordam em uma ilha sem saber quem são ou como chegaram lá - e logo descobrem que esse mundo não é o que parece.

Inacreditável (estreia em 13/09): Uma adolescente volta atrás em sua denúncia de estupro. O que realmente aconteceu? Duas detetivas tentarão descobrir. Série baseada em fatos reais.

Dirty Dancing: Ritmo quente (estreia em 01/09): Ao passar o verão com sua família em um resort nas Catskills, "Baby" Houseman, uma garota de 17 anos, se apaixona pelo impetuoso instrutor de dança do resort.

O Espião (estreia em 06/09): Esta série dramática retrata a verdadeira história da mais notável espiã israelense, Eli Cohen, que se infiltrou no governo sírio nos anos 60.

A Anatomia de Grey: Temporada 15 (estreia em 01/09): Meredith está pronta para o amor. Os médicos do Grey Sloan precisam encarar relacionamentos complicados, colegas novos e revelações.

The Bletchley Circle: San Francisco: Temporada 1 (estreia em 08/09): Duas talentosas detetives britânicas se juntam a colegas americanas e usam sua habilidade em decifrar códigos para resolver uma série de assassinatos.

Sully: O Herói do Rio Hudson (estreia em 17/09): Um A320 faz um pouso forçado no rio Hudson logo após a decolagem em Nova York. Não há vítimas, mas o piloto enfrenta desconfianças e as luzes da fama. Com Tom Hanks e direção de Clint Eastwood.

Elite: Temporada 2 (estreia em 06/09): Após a morte de uma colega, um aluno desaparece, as alianças sofrem mudanças, novas figuras surgem e os segredos se tornam muito difíceis de esconder.

Carros (estreia em 01/09): Nesta animação, o promissor carro de corridas Relâmpago McQueen atravessa o país para participar de uma corrida importante, mas acaba se desviando pelo caminho. A sequência Carros 2 estreia na mesma data. Nela, Relâmpago McQueen se envolve em divertidas e misteriosas intrigas internacionais a caminho da Europa para participar do Grand Prix Mundial.

O Código Bill Gates (estreia em 20/09): Co-fundador da Microsoft, Bill Gates fala sobre a sua infância, a sua carreira e a paixão que nutre por melhorar a vida das pessoas no mundo em desenvolvimento.

Sombra Lunar (estreia em 27/09): Neste thriller de ficção científica, um policial lidera a caçada a um serial killer que ataca em sintonia com as fases da lua.

Inferno (estreia em 15/09): Fugindo de uma assassina profissional e com amnésia, o professor Robert Langdon precisa decifrar pistas para deter uma praga que ameaça a humanidade. Com Tom Hanks e Felicity Jones, o filme é baseado no best-seller homônimo de Dan Brown.

Meninas Malvadas (estreia em 01/09): Cady entra para a turma mais popular da escola, mas as coisas ficam complicadas quando o ex da líder da turma quer namorá-la.

Ajuste de Contas (estreia em 01/09): Décadas depois de se consagrarem nas telas como pugilistas, Sylvester Stallone e Robert De Niro interpretam dois boxeadores maduros de volta ao ringue para a última luta.

Procurando Dory (estreia em 01/09): Uma súbita lembrança faz a esquecida amiga de Nemo sair em busca do passado perdido e de sua família com a ajuda de novos e velhos amigos.

Evelyn (estreia em 10/09): Três irmãos partem numa caminhada épica da Escócia até Londres para encontrar paz 12 anos após o suicídio de um outro irmão. Dos mesmos diretores de Os Capacetes Brancos e Virunga, vencedores do Oscar.

Procurando Nemo (estreia em 01/09): Nesta emocionante aventura, dois peixinhos, Marlin e Dory, procuram o filho desaparecido de Marlin, Nemo, por todo o mundo submarino.

Caça aos Gângsteres (estreia em 01/09): O notório chefe da máfia da Costa Leste, Mickey Cohen, tenta fincar o pé em Los Angeles. Mas um grupo de policiais durões fará de tudo para derrotá-lo. Com Ryan Gosling, Emma Stone e Sean Penn.

Fragmentado (estreia em 23/09): Sequestradas por um homem com múltiplas personalidades, três garotas precisam escapar antes de ele encarnar sua mais nova – e perigosa – persona. Com James McAvoy. Direção de M. Night Shyamalan.

