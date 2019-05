33 receitas para uma Festa Junina deliciosa

Com a chegada de junho, os pratos típicos de festa caipira são requisito obrigatório. Milho na manteiga, quentão, vinho quente, pamonha, paçoca, cural, pipoca… São muitas as delícias juninas!

Se você é das que acreditam que esta é a melhor época do ano em matéria de comilança, vai gostar da nossa seleção de receitas para Festa Junina. Confira:

1. Vinho quente

Para aquecer, nada melhor do que um bom vinho tinto com cravo e canela. Confira a receita completa.

2. Quentão

Outra opção quentinha e tradicional é o quentão, que leva cachaça. Veja o passo a passo.

3. Milho na brasa com manteiga temperada

Além da manteiga, essa opção leva castanha e cebolinha como toque a mais.

4. Mandiocada

Este doce de mandioca, que mistura leite de coco e queijo minas, foge do óbvio para compor uma mesa de festa junina de sucesso.

5. Curau de leite de coco com paçoca

O prato tradicional fica ainda mais delicioso com a paçoca para finalizar. Confira como fazer.

6. Brigadeiro de milho verde

O ingrediente mais junino de todos vai bem até como brigadeiro. Veja como colocar em prática essa delícia.

7. Paçoca de colher

Além de amendoim, o docinho leva apenas quatro ingredientes simples. Veja quais e como fazer.

8. Pamonha

Claramente, não pode faltar pamonha, doce caseiro tipicamente caipira. Confira uma receita super fácil e que rende muito.

9. Cuscuz de tapioca com baba-de-moça

Este cuscuz doce é simples e não deixa a desejar a nenhuma delícia junina. Confira detalhes.

10. Canjica delícia com creme de amendoim

A dica para uma boa canjica, cremosa e macia, é deixá-la de molho de um dia para o outro. Esta é finalizada com amendoim.

11. Bolo caipira de mandioca e coco

A receita testada e aprovada por CLAUDIA combina os dois ingredientes certeiros sem segredo.

12. Rocambole de frango e mandioca

Aqui, a mandioca compõe a opção salgada, que leva peito de frango e peito de peru.

13. Quindim vapt-vupt

Em apenas cinco passos, você faz este quindim clássico. Dê uma olhada na receita completa.

14. Pudim de mandioca com calda de melaço de cana

O mel de engenho é o ingrediente que faz desta receita mais especial e deliciosa.

15. Quiche de milho-verde

O recheio deste prato fica perfeito quando está mole no centro e firme nas laterais. Vale conferir o passo a passo.

16. Torta de carne moída

Esta é para quem é mais avançada em cozinha, mas o resultado final vale o esforço.

17. Bolinho doce de mandioca com caramelo

O caramelo finaliza este docinho delicioso, que tem a macaxeira como protagonista. Confira mais esta receita testada e aprovada.

18. Torta de palmito glúten-free

Além de deliciosa, esta receita é super leve e leva biomassa de banana verde. Dê uma conferida como fazer.

19. Torta de amêndoa

Para uma festa junina charmosa, esta torta é perfeita. Com certeza, você vai ter os ingredientes em casa para combinar com as amêndoas.

20. Brigadeiro de batata-doce

CLAUDIA testou e aprovou este brigadeiro com chocolate 70% cacau e batata-doce.

21. Bolo de cenoura com gotas de chocolate

O bolo pode ser servido quente ou frio e rende mais de 20 porções. Confira a receita.

22. Pipoca caramelada

Pipoca doce com três ingredientes e pronta bem rápido. Confira as instruções (bem simples).

23. Arroz-doce com farofa de castanha

Quem ensina esta receita é a chef Ana Luiza Trajano. A farofa é feita com caramelo.

24. Pastelzinho de carne-seca com catupiry

Com massa pronta, o segredo deste pastel é o recheio bem temperado.

25. Cocada de forno

O truque para finalizar esta cocada cremosa é levá-la ao forno até gratinar ou usar um maçarico.

26. Doce de abóbora simples

Usando cravo-da-índia, açúcar e abóbora você cria este prato em 15 minutos. Veja como.

27. Torta cachorro-quente

Aqui, o cachorro-quente aparece em versão repaginada. Siga os passos para fazer em casa.

28. Hot dog do chef

Esta outra versão usa barbecue caseiro e molho de iogurte com wasabi. Veja esta e outras opções de molho.

29. Bolinho de milho recheado com frango

Mais uma opção salgada. Esta leva fubá e amido de milho. O recheio de frango pode ser substituído, a depender da sua vontade. Veja a receita completa.

30. Minichurros de doce de leite

O churros pode ser preparado em casa em pequenas porções sequinhas. Confira as dicas para preparar.

31. Bolo de fubá divino

Este bolo fica cremoso com a adição de leite de coco e leite condensado. Confira a receita.

32. Minipão de queijo recheado com pernil

O pão de queijo clássico ganha ainda mais sabor com o recheio. Veja como preparar a massa e o pernil.

33. Pão de abóbora recheada com queijo

Para comer quentinho, saindo do forno, ou adormecido, este pão é recheado com queijo de minas. Dê uma olhada nos ingredientes e no modo de preparo.