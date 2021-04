Duquesa da Cornualha adere moda confortável e aparece com chinelo felpudo

Camilla Parker-Bowles foi flagrada usando um par de chinelos felpudos bem confortáveis em um compromisso real na semana passada. A ocasião era uma visita à Mesquita Wightman Road, em Londres, para ter conhecimento de como a Sociedade Cultural Islâmica da cidade lidou com a comunidade local durante a pandemia da Covid-19.

A duquesa, que iniciou o passeio usando botas de salto alto, realizou a troca do calçado em respeito às regras da mesquita. O chinelo preto, que é uma criação da marca britânica Pour Moi, ganhou diversos olhares. Além do seu aspecto felpudo, que dá a sensação de que os pés estão sendo abraçados, o calçado também contem um delicado laço como detalhe.

Deu até vontade de usar, não é? Ainda que o item tenha sido usado pela realeza, o preço é acessível para boa parte da população inglesa. De acordo com o levantamento da revista People, o calçado custa exatos 34 dólares, cerca de 190 reais no Brasil.

Esta não é a primeira vez que um membro real é flagrado usando algo mais casual. Em uma apresentação do príncipe George ao ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama, durante a visita do casal de governantes ao Palácio de Kensington em 2016, o filho do príncipe Willian e de Kate Middleton estava de chinelos, pijama e roupão de banho.

Prince George meets The President and First Lady of the United States pic.twitter.com/HZxelhSSr4

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2016